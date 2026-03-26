పశ్చిమాసియా యుద్ధం- పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెంచిన నయారా సంస్థ
దేశవ్యాప్తంగా 6,967 పెట్రోల్ బంకులను కలిగి ఉన్న నయారా ఎనర్జీ
Published : March 26, 2026 at 1:24 PM IST
Nayara Petrol Price Hike : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు పెరగడంతో భారత్లోని అతిపెద్ద ప్రైవేట్ ఇంధన రిటైలర్ నయారా ఎనర్జీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పెట్రోల్, డీజల్ ధరలను పెంచుతున్నట్లు వెల్లడించింది. లీటర్ పెట్రోల్పై 5 రూపాయలు, లీటర్ డీజిల్పై 3 రూపాయలు పెంచినట్లు అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి.
అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సంయుక్త సైనిక చర్యలో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మరణించారు. ఆయన మృతికి ప్రతీకారంగా ఇరాన్ హర్మూజ్ జలసంధిని మూసివేసింది. దీంతో ప్రపంచ ముడి చమురు రవాణాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఫలితంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు ధరలు ఆకాశాన్నంటాయి. దీంతో ప్రైవేట్ ఇంధన సంస్థలు తీవ్ర నష్టాలను చవిచూశాయి. ఆ నష్టాన్ని భర్తీ చేసేందుకు నయారా ఎనర్జీ చమురు ధరలు పెంచినట్లు తెలుస్తోంది. అటు రిలయన్స్, బీపీల సంయుక్త సంస్థ అయిన జియో-బీపీ ఇంధన ధరలను పెంచకపోయినప్పటికీ అది కూడా భారీ నష్టాలను మూటగట్టుకుంటోంది. మరోవైపు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలైన IOCL, BPCL, HPCL లు మాత్రం చమురు ధరలను పెంచకుండా యథాతథంగా కొనసాగిస్తున్నాయి.