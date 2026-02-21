రూ.లక్ష పెట్టుబడితో రూ.44 వేల వడ్డీ - ఈ పోస్టాఫీస్ స్కీమ్ గురించి తెలుసా?
- అధిక వడ్డీతోపాటు ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ కూడా! - పోస్టాఫీస్ అందించే ఈస్కీమ్పై లుక్కేయండి!
Published : February 21, 2026 at 12:14 PM IST
National Savings Certificate: ప్రస్తుత రోజుల్లో సంపాదించడం ఎంత ముఖ్యమో.. పొదుపు చేయడం కూడా అంతే ముఖ్యం. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఏ అవసరాలు వస్తాయో ఎవరూ చెప్పలేరు. అయితే పొదుపు చేయడం అంటే ఎక్కడో ఒక చోట కాదు. రిస్క్ లేకుండా ఎక్కువ ఆదాయం వచ్చేలా సేవింగ్స్ చేయాలి. అందుకోసం అద్భుతమైన స్కీమ్ ఉంది. అదే నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికెట్. ఇందులో ఒకేసారి పెట్టుబడి పెడితే మెచ్యూరిటీ తర్వాత ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బులు తిరిగి పొందవచ్చు. ఈ స్కీమ్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
చిన్న మొత్తాల్లో పొదుపు చేయాలనుకునేవారి కోసం భారత ప్రభుత్వం పోస్టాఫీసుల ద్వారా నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికెట్ ప్రారంభించింది. కచ్చితమైన రాబడి ఆశించేవారికి ఇది సురక్షితమైన పెట్టుబడి మార్గంగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఐదేళ్ల మెచ్యూరిటీ పీరియడ్తో ఈ స్కీమ్ అందుబాటులో ఉంది. ప్రస్తుతం వడ్డీ రేటు వార్షికంగా 7.7 శాతంగా ఉంది.
స్కీమ్ పూర్తి వివరాలు:
- భారతదేశంలో నివసించే వారు ఈ పథకానికి అర్హులు.
- ఈ స్కీమ్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఏ వయసువారైనా అర్హులే. 10 ఏళ్ల కంటే తక్కువ వయసు ఉన్న పిల్లల పేరు మీద ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే వారి తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకులు ఖాతా తెరవవచ్చు.
- ఈ స్కీమ్లో భాగంగా సింగిల్గా లేదా జాయింట్గా అకౌంట్ ఓపెన్ చేయవచ్చు. జాయింట్ అయితే మాత్రం గరిష్ఠంగా ముగ్గురికి అవకాశం.
- ఈ స్కీమ్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి కనీసం రూ.1000 అవసరమవుతాయి. గరిష్ఠ పరిమితి అంటూ ఏమీ లేదు. అదే విధంగా ఒక వ్యక్తి గరిష్ఠంగా ఎన్ని ఎన్ఎస్సీ లైనా కొనుగోలు చేయవచ్చు.
- ఆదాయపు పన్ను చట్టం ప్రకారం రూ.1.5లక్షల వరకు చేసే డిపాజిట్లకు సెక్షన్ 80సీ కింద పన్ను మినహాయింపు ఉంటుంది.
- ఒక పోస్టాఫీసు నుంచి మరో పోస్టాఫీసుకు ఈ స్కీమ్ను బదిలీ చేసుకునే వీలుంది.
విత్డ్రా రూల్స్: ఈ స్కీమ్ 5 సంవత్సరాల మెచ్యూరిటీతో వస్తుంది కాబట్టి.. ఆ తర్వాత మాత్రమే డబ్బులు విత్డ్రా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అయితే కొన్ని పరిస్థితులలో మాత్రమే దీనికి మినహాయింపు ఉంటుంది. అంటే అకౌంట్ తీసుకున్న వ్యక్తి మరణించినప్పుడు లేదా కోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం మాత్రమే ఉపసంహరణకు అవకాశం ఉంటుంది. ఖాతా ఓపెన్ చేసిన సంవత్సరంలోపు విత్డ్రా చేస్తే, ఎటువంటి వడ్డీ లేకుండా కేవలం మీరు పెట్టుబడి పెట్టిన డబ్బులు వరకే చేతికి వస్తాయి. 1 నుంచి 3 ఏళ్ల మధ్య సమయంలో విత్డ్రా చేస్తే, వడ్డీ రేటు తగ్గించి ఇస్తారు.
ఎంత పెట్టుబడి పెడితే ఎంత వస్తుంది: ఈ స్కీమ్లో ఒక్కసారే పెట్టుబడి పెడితే మెచ్యూరిటీ అంటే 5 సంవత్సరాల తర్వాత అసలు, వడ్డీ కలిపి మీ చేతికి వస్తాయి. ఉదాహరణకు మీరు 5 సంవత్సరాల కాలానికి రూ.1 లక్ష రూపాయలను పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటే ప్రస్తుతం ఉన్న వడ్డీ ప్రకారం మీకు 5 సంవత్సరాల తర్వాత చేతికి రూ.1.44లక్షలు చేతికి అందుతాయి. అంటే వడ్డీ రూపంలో మీకు సుమారు రూ.44వేలు లభిస్తాయి. అదే మీరు రూ.10 లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే 7.7% వడ్డీ ప్రకారం మెచ్యూరిటీ తర్వాత అసలు+వడ్డీ కలిపి రూ.14.49లక్షలు అందుతాయి. అంటే ఇక్కడ వడ్డీనే సుమారు నాలుగున్నర లక్షలుగా ఉంటుంది. నష్ట భయాలు లేకుండా తమ పెట్టుబడి సురక్షితంగా ఉండాలని కోరుకునేవారికి ఇది మంచి స్కీమ్.
బ్యాంక్కు వెళ్లే పనిలేకుండానే "డెత్ క్లెయిమ్"! - ఆన్లైన్ పోర్టల్స్ వచ్చేస్తున్నాయి!
19 ఏళ్లు దాటినోళ్ల కోసం సూపర్ స్కీమ్ - రోజూ రూ.95 కడితే చాలు రూ.14 లక్షలు మీ సొంతం!