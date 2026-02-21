ETV Bharat / business

రూ.లక్ష పెట్టుబడితో రూ.44 వేల వడ్డీ - ఈ పోస్టాఫీస్​ స్కీమ్​ గురించి తెలుసా?

- అధిక వడ్డీతోపాటు ట్యాక్స్​ బెనిఫిట్స్​ కూడా! - పోస్టాఫీస్​ అందించే ఈస్కీమ్​పై లుక్కేయండి!

National Savings Certificate
National Savings Certificate (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 21, 2026 at 12:14 PM IST

3 Min Read
National Savings Certificate: ప్రస్తుత రోజుల్లో సంపాదించడం ఎంత ముఖ్యమో.. పొదుపు చేయడం కూడా అంతే ముఖ్యం. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఏ అవసరాలు వస్తాయో ఎవరూ చెప్పలేరు. అయితే పొదుపు చేయడం అంటే ఎక్కడో ఒక చోట కాదు. రిస్క్​ లేకుండా ఎక్కువ ఆదాయం వచ్చేలా సేవింగ్స్​ చేయాలి. అందుకోసం అద్భుతమైన స్కీమ్​ ఉంది. అదే నేషనల్​ సేవింగ్స్​ సర్టిఫికెట్​. ఇందులో ఒకేసారి పెట్టుబడి పెడితే మెచ్యూరిటీ తర్వాత ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బులు తిరిగి పొందవచ్చు. ఈ స్కీమ్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

చిన్న మొత్తాల్లో పొదుపు చేయాలనుకునేవారి కోసం భారత ప్రభుత్వం పోస్టాఫీసుల ద్వారా నేషనల్​ సేవింగ్స్​ సర్టిఫికెట్​ ప్రారంభించింది. కచ్చితమైన రాబడి ఆశించేవారికి ఇది సురక్షితమైన పెట్టుబడి మార్గంగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఐదేళ్ల మెచ్యూరిటీ పీరియడ్‌తో ఈ స్కీమ్​ అందుబాటులో ఉంది. ప్ర‌స్తుతం వ‌డ్డీ రేటు వార్షికంగా 7.7 శాతంగా ఉంది.

స్కీమ్​ పూర్తి వివరాలు:

  • భారతదేశంలో నివసించే వారు ఈ పథకానికి అర్హులు.
  • ఈ స్కీమ్​లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఏ వయసువారైనా అర్హులే. 10 ఏళ్ల కంటే తక్కువ వయసు ఉన్న పిల్లల పేరు మీద ఇన్వెస్ట్​ చేయాలనుకుంటే వారి తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకులు ఖాతా తెరవవచ్చు.
  • ఈ స్కీమ్​లో భాగంగా సింగిల్​గా లేదా జాయింట్​గా అకౌంట్​ ఓపెన్​ చేయవచ్చు. జాయింట్​ అయితే మాత్రం గరిష్ఠంగా ముగ్గురికి అవకాశం.
  • ఈ స్కీమ్​లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి కనీసం రూ.1000 అవసరమవుతాయి. గరిష్ఠ పరిమితి అంటూ ఏమీ లేదు. అదే విధంగా ఒక వ్య‌క్తి గ‌రిష్ఠంగా ఎన్ని ఎన్ఎస్‌సీ లైనా కొనుగోలు చేయ‌వ‌చ్చు.
  • ఆదాయపు పన్ను చట్టం ప్రకారం రూ.1.5లక్ష‌ల వరకు చేసే డిపాజిట్లకు సెక్షన్‌ 80సీ కింద పన్ను మినహాయింపు ఉంటుంది.
  • ఒక పోస్టాఫీసు నుంచి మరో పోస్టాఫీసుకు ఈ స్కీమ్​ను బదిలీ చేసుకునే వీలుంది.

విత్​డ్రా రూల్స్​: ఈ స్కీమ్​ 5 సంవత్సరాల మెచ్యూరిటీతో వస్తుంది కాబట్టి.. ఆ తర్వాత మాత్రమే డబ్బులు విత్​డ్రా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అయితే కొన్ని పరిస్థితులలో మాత్రమే దీనికి మినహాయింపు ఉంటుంది. అంటే అకౌంట్​ తీసుకున్న వ్యక్తి మరణించినప్పుడు లేదా కోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం మాత్రమే ఉపసంహరణకు అవకాశం ఉంటుంది. ఖాతా ఓపెన్​ చేసిన సంవత్సరంలోపు విత్‌డ్రా చేస్తే, ఎటువంటి వడ్డీ లేకుండా కేవలం మీరు పెట్టుబడి పెట్టిన డబ్బులు వరకే చేతికి వస్తాయి. 1 నుంచి 3 ఏళ్ల మధ్య సమయంలో విత్‌డ్రా చేస్తే, వడ్డీ రేటు తగ్గించి ఇస్తారు.

ఎంత పెట్టుబడి పెడితే ఎంత వస్తుంది: ఈ స్కీమ్​లో ఒక్కసారే పెట్టుబడి పెడితే మెచ్యూరిటీ అంటే 5 సంవత్సరాల తర్వాత అసలు, వడ్డీ కలిపి మీ చేతికి వస్తాయి. ఉదాహరణకు మీరు 5 సంవత్సరాల కాలానికి రూ.1 లక్ష రూపాయలను పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటే ప్రస్తుతం ఉన్న వడ్డీ ప్రకారం మీకు 5 సంవత్సరాల తర్వాత చేతికి రూ.1.44లక్షలు చేతికి అందుతాయి. అంటే వడ్డీ రూపంలో మీకు సుమారు రూ.44వేలు లభిస్తాయి. అదే మీరు రూ.10 లక్షలు ఇన్వెస్ట్​ చేయాలనుకుంటే 7.7% వడ్డీ ప్రకారం మెచ్యూరిటీ తర్వాత అసలు+వడ్డీ కలిపి రూ.14.49లక్షలు అందుతాయి. అంటే ఇక్కడ వడ్డీనే సుమారు నాలుగున్నర లక్షలుగా ఉంటుంది. నష్ట భయాలు లేకుండా తమ పెట్టుబడి సురక్షితంగా ఉండాలని కోరుకునేవారికి ఇది మంచి స్కీమ్.

