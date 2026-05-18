పర్సనల్ లోన్ "అపోహలు Vs వాస్తవాలు" - నిపుణుల సూచనలివే!
- అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అందరికీ కనిపించే ఆఖరి ఆప్షన్ "వ్యక్తిగత రుణాలు" - ఇలా వాడుకుంటే మంచిదేనంటున్న ఆర్థిక నిపుణులు!
Published : May 18, 2026 at 4:56 PM IST
Myths about Personal Loan: కొన్నిసార్లు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సమయానికి ఇంట్లో తగినంత డబ్బు ఉండదు. అలాంటి సందర్భాల్లో చాలా మంది బ్యాంకుల నుంచి పర్సనల్ లోన్స్ తీసుకోవడం చేస్తుంటారు. అయితే, ఈ లోన్స్కు సంబంధించి మెజార్టీ పీపుల్స్లో కొన్ని అపోహలు ఉన్నాయి. వీటిని తీసుకోవడం వల్ల ఫ్యూచర్లో ఇబ్బందులు ఉంటాయని భావించి తీసుకోవడానికి ముందుకు రారు. అయితే కొన్ని విషయాలను నేరుగా తెలుసుకోవడం ద్వారా పర్సనల్ లోన్స్పై ఉన్న అభిప్రాయాలను మార్చుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, ఆ అపోహలు ఏంటి? వాటి నుంచి ఎలా బయట పడాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
హామీ లేకపోయినా: ఇల్లు, కారు, స్థిరాస్తిపై రుణాలు తీసుకోవాలనుకుంటే బ్యాంకులు హామీ అడుగుతుంటాయి. ఇది అందరికీ తెలిసిందే. అయితే, వీటి మాదిరిగానే వ్యక్తిగత రుణాలకు కూడా హామీలు అవసరమని భావించి కొత్త దరఖాస్తుదారులు రుణాన్ని తీసుకునేవారు వెనకడగు వేస్తుంటారు. అయితే, వ్యక్తిగత రుణాలపై గ్యారెంటర్/హామీ అవసరం లేదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. లోన్కు సెక్యూరిటీగా ఎటువంటి ఆస్తులనూ చూపాల్సిన అవసరం లేదని చెబుతున్నారు. అయితే, వీటికి బదులుగా బ్యాంకులు మీ క్రెడిట్ స్కోర్, ఆదాయం, ఉద్యోగ చరిత్ర వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటాయంటున్నారు.
అత్యవసర పరిస్థితులు: చాలా మంది పర్సనల్ లోన్స్ను కేవలం అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అక్కరకు వస్తాయని భావిస్తారు. కానీ, వ్యక్తిగత రుణాలను వివిధ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించవచ్చని చెబుతున్నారు. వేరే రుణాలను తీర్చడానికి, ఎడ్యుకేషన్ కోసం, హాలీడే వెకేషన్, ఇంటి పునరుద్ధరణ, కుటుంబ వేడుకలు, వైద్య ఖర్చులు, వివిధ కొనుగోళ్లకు ఈ రుణాలు పనికొస్తాయని వివరిస్తున్నారు. మీరు బాధ్యతాయుతంగా రుణం తీసుకొని తిరిగి చెల్లించడానికి స్పష్టమైన ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నంత వరకు, వ్యక్తిగత రుణం మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలను సాధించడానికి విలువైన వనరుగా ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.
ఉద్యోగం: పర్సనల్ లోన్ తీసుకోవాలంటే ఉద్యోగం ఉండాలని.. బ్యాంకులు కూడా అలాంటి వారికే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాయని ఓ అపోహ ఉంటుంది. క్రమబద్ధమైన, మంచి జీతంతో స్థిరమైన ఉద్యోగం కలిగి ఉండడం వల్ల కావలసిన రుణ మొత్తాన్ని పొందవచ్చు అనే విషయం నిజమే అంటున్నారు. అయితే, ఇది ఏకైక అర్హత ప్రమాణం కాదంటున్నారు. లోన్ను తిరిగి చెల్లించే సామర్థ్యం ఉన్నంత వరకు ఉద్యోగులు మాత్రమే కాకుండా స్వయం ఉపాధి పొందుతున్న వ్యక్తులు, వ్యాపారులు, కన్సల్టెంట్లు, మరెంతో మంది వ్యక్తిగత రుణానికి అర్హులంటున్నారు. బ్యాంకులు.. ఈఎంఐ చెల్లింపుల సామర్థ్యం, క్రెడిట్ చరిత్ర, ఆదాయ స్థిరత్వాన్ని అంచనా వేస్తాయని.. ఉద్యోగంతో పని లేకుండా సీనియర్ సిటిజన్లు, తగిన ఆదాయం కలిగిన వృత్తి నిపుణులు కూడా వ్యక్తిగత రుణం పొందొచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
వడ్డీ రేట్లు: మిగతా లోన్స్తో పోలిస్తే వ్యక్తిగత రుణాలు అధిక వడ్డీ రేటును కలిగి ఉంటాయని చాలా మందికి ఒక అపోహ ఉంటుంది. హోమ్, ఎడ్యుకేషన్ రుణాలతో పోలిస్తే వ్యక్తిగత రుణ వడ్డీ రేటు కొంతవరకు అధికంగా ఉన్నప్పటికీ, వీటి ఈఎంఐల కాలవ్యవధి తక్కువగా ఉంటుందంటున్నారు. దీంతో దీర్ఘకాలం పాటు అధిక వడ్డీ మొత్తం చెల్లించనక్కర్లేదంటున్నారు. అవసరాల రీత్యా తీసుకునే ఈ రుణంపై 3-4% అధిక వడ్డీ రేటు పెద్ద భారంగా అనిపించదంటున్నారు. క్రెడిట్ కార్డుతో తీసుకునే నగదు అడ్వాన్స్పై వార్షిక వడ్డీ సుమారు 36% వరకు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని.. దీంతో పోల్చిచూస్తే, వ్యక్తిగత రుణంపై వసూలు జేసే 12-14% వడ్డీ రేటు చాలా తక్కువే అని చెప్పవచ్చు. అయితే, వడ్డీ రేట్లు అనేక ఇతర అంశాలపై కూడా ఆధారపడి ఉంటాయని.. మీ క్రెడిట్ స్కోరు/హిస్టరీ, ఆదాయం, బ్యాంకుతో మీకుండే సంబంధాన్ని బట్టి రుణంపై మంచి ఆఫర్ను పొందవచ్చని చెబుతున్నారు.
