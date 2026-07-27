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"మ్యూచువల్​ ఫండ్స్"​ రాబడి తగ్గితే మార్చేయాలా? - నిపుణుల సమాధానమిదే!

- ప్రస్తుత కాలంలో మ్యూచువల్​ ఫండ్స్​లో ఇన్వెస్ట్​ చేసేందుకు ఇంట్రస్ట్​ చూపిస్తున్న ప్రజలు - ఫండ్స్​ రాబడి తగ్గినప్పుడు ఏం చేయాలో వివరిస్తున్న నిపుణులు!

Mutual Funds Returns Drop
Mutual Funds Returns Drop (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 27, 2026 at 5:29 PM IST

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Mutual Funds Returns Drop: నేటి మార్కెట్‌లో అందుబాటులో ఉన్న పెట్టుబడి వర్గాల్లో మ్యూచువల్ ఫండ్లు కీలకమైనవి. అందుకే ప్రస్తుతం చాలా మంది వీటిల్లో ఇన్వెస్ట్​ చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అయితే చాలామంది మ్యూచువల్‌ ఫండ్‌ మదుపరులు తమ పెట్టుబడుల పోర్ట్‌ఫోలియోను సమీక్షించుకునేటప్పుడు కేవలం ఏడాది కాలంలో వచ్చిన రాబడులను మాత్రమే ప్రాతిపదికగా తీసుకుంటారు. ఆ క్రమంలోనే మంచి ప్రదర్శన ఇచ్చిన పథకాల్లోకి వేగంగా మారిపోతుంటారు. ఇక అదే సమయంలో కాస్త, వెనకబడిన, లేదా తక్కువ రాబడులు ఇచ్చిన ఫండ్ల నుంచి బయటకు వచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటారు. కేవలం, తాజా రాబడుల ఆధారంగా ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలను దెబ్బతీస్తుందనే విషయాన్ని మర్చిపోవద్దంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే మ్యూచువల్​ ఫండ్స్​ రాబడి తగ్గితే ఏం చేయాలో వివరిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

మ్యూచువల్‌ ఫండ్లలో పెట్టుబడులను కాలానుగుణంగా సమీక్షించుకోవడం చాలా అవసరం అంటున్నారు. అయితే ఆ సమీక్ష ముఖ్య లక్ష్యం.. కేవలం తక్షణ రాబడులను చూసి, పాత ఫండ్ల స్థానంలో కొత్త వాటిని చేర్చడం కాకూడదంటున్నారు. ఆ ఫండ్‌ మీ పోర్ట్‌ఫోలియోలో సుదీర్ఘకాలంపాటు కొనసాగడానికి అర్హత ఉందో లేదో విశ్లేషించడానికే ఈ సమీక్ష చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

లాభాలే ముఖ్యం కాదు: స్వల్పకాలిక రాబడులు అనేవి పెట్టుబడి పనితీరును పూర్తిగా అంచనా వేయడానికి సరిపోవంటున్నారు. ఇన్వెస్టర్లు ఫండ్‌ ప్రదర్శనను రివ్యూ చేసేటప్పుడు కేవలం ఇటీవలి సంఖ్యలను కాకుండా, సుదీర్ఘకాల పరిమితిని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలంటున్నారు. విభిన్న మార్కెట్‌ హెచ్చుతగ్గుల దశలను తట్టుకొని, ఆ ఫండ్‌ ఎంత మేరకు నిలకడగా రాబడులను అందించిందో పరిశీలించడం ముఖ్యమంటున్నారు. కేవలం మార్కెట్‌ లాభాల్లో దూసుకుపోయేటప్పుడే కాకుండా, సూచీలు తీవ్ర పతనాన్ని చవిచూసేటప్పుడూ నష్టాలను ఏ మేరకు అడ్డుకోగలిగింది అనే అంశమూ అంతే కీలకమని స్పష్టం చేస్తున్నారు. దీంతోపాటు, పోర్ట్‌ఫోలియో నాణ్యత, ఫండ్‌ నిర్దేశిత పెట్టుబడి శైలిని నిలకడగా పాటిస్తుందా లేదా వంటి లోతైన అంశాలనూ గమనించాల్సి ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.

పోల్చి చూడాలి: ఏదైనా ఒక మ్యూచువల ఫండ్‌ రాబడి తాత్కాలికంగా తగ్గితే వెంటనే ఆందోళన చెంది, భావోద్వేగంతో నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదంటున్నారు నిపుణులు. ఆ ఫండ్‌ పనితీరును దాని ప్రామాణిక సూచీ (బెంచ్‌మార్క్‌)తోపాటు, అదే విభాగంలోని ఇతర తోటి ఫండ్లతో సుదీర్ఘకాల ప్రాతిపదికన పోల్చి చూసుకోవాలంటున్నారు. ఒకవేళ చాలాకాలం పాటు ఆ ఫండ్‌ నిరంతరంగా తన బెంచ్‌మార్క్, ఇతర ఫండ్స్​ కంటే వెనకపడినప్పుడు లేదా ఆ ఫండ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ బృందంలో, పెట్టుబడి వ్యూహాల్లో పెద్ద మార్పులు వచ్చినప్పుడు, నిర్దేశిత పెట్టుబడి వ్యూహం నుంచి పక్కకు వెళ్లినప్పుడు ఫండ్‌ మార్పిడి గురించి ఆలోచించాలని సూచిస్తున్నారు.

రాబడులతో పాటు, నిలకడైన ప్రదర్శన, పోర్ట్‌ఫోలియో నాణ్యత, పెట్టుబడిలో క్రమశిక్షణవంటి అంశాలనూ సమగ్రంగా పరిశీలించాలని, అప్పుడే, పెట్టుబడి మార్పుల వల్ల పూర్తి స్థాయిలో ప్రయోజనం లభిస్తుందంటున్నారు.

మీ లక్ష్యాలకు సరిపోతుందా?: పథకాలను మార్చడం అంటే.. కేవలం సరికొత్త ఫండ్ల కోసం వెతకడం కాదంటున్నారు. మీ ఫండ్​ నిర్దేశిత ఆర్థిక లక్ష్యాలకు, పెట్టుబడి కాలపరిమితికి, నష్టభయ సామర్థ్యానికి ఎంత వరకూ అనుగుణంగా ఉందో నిర్ణయించేందుకు ఉపయోగపడాలంటున్నారు. ఎక్కువ రిస్కుతో కూడిన అధిక రాబడులతో పోలిస్తే, తక్కువ హెచ్చుతగ్గులతో స్థిరమైన రాబడులు ఇచ్చే ఫండ్లు మదుపరులకు మానసిక ప్రశాంతతను, ఆర్థిక భద్రతను ఇస్తాయని సూచిస్తున్నారు.

రేటింగుల మాయ: చాలామంది ఇన్వెస్టర్స్​ కేవలం ప్రస్తుత ర్యాంకులు, స్టార్‌ రేటింగ్స్​ చూసి ఫండ్లను మార్చేస్తుంటారు. అయితే అవి గతాన్ని మాత్రమే ప్రతిబింబిస్తాయని, భవిష్యత్తు పనితీరుకు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వలేవంటున్నారు. ఆర్థిక నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం అత్యుత్తమ ఫండ్‌ అంటే కేవలం అత్యధిక రాబడిని ఇచ్చేది కాదని, మదుపరుల నష్టభయం భరించే స్థాయిలో ఉంటూ, వారి దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను స్థిరంగా చేరుకునేలా చేసేదే సరైన ఫండ్‌ పథకం అంటున్నారు. కాబట్టి మ్యూచువల్​ ఫండ్స్​ రాబడి తగ్గితే మార్చేముందు ఈ అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని స్పష్టం చేస్తున్నారు.

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మ్యూచువల్​ ఫండ్స్​ రాబడి తగ్గితే
MUTUAL FUNDS RETURNS DROP

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