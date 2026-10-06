మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారా? - సంఖ్య పెరిగితే లాభమా? నష్టమా?
-ప్రస్తుత కాలంలో మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తున్న ప్రజలు - అయితే పలు విషయాలు తెలుసుకోవాలని నిపుణుల సూచన!
Published : October 6, 2026 at 5:52 PM IST
Mutual Funds: ప్రస్తుతం చాలా మంది మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తున్నారు. రిస్క్ ఉన్నా సరే ఇందులో పెట్టుబడికే మొగ్గుచూపుతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఒకదానిలోనే కాకుండా నష్టభయం తగ్గించుకునేందుకు నాలుగైదు పథకాల్లో పెడుతున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల కొన్నేళ్ల తర్వాత పోర్ట్ఫోలియోలో ఫండ్ల సంఖ్య పది, పదిహేనుకు చేరుతుంది. అసలు ఇలా అనేక పథకాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా? మ్యూచువల్ ఫండ్ల సంఖ్య పెరిగితే లాభమేనా? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఎక్కువ పథకాలు ఉన్నంత మాత్రాన పెట్టుబడి బాగున్నట్లా? అంటే కాదంటున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు. పథకాల సంఖ్య కాదని, పెట్టుబడి వ్యూహం ఎలా ఉందనేదీ కీలకం అంటున్నారు. ఎందుకంటే వేర్వేరు ఫండ్లు ఒకే కంపెనీల షేర్లలో పెట్టుబడి పెడుతుంటే.. మనకు తెలియకుండానే కొన్ని షేర్ల చుట్టూనే పెట్టుబడి తిరుగుతుంటుందని చెబుతున్నారు. ఉదాహరణకు ఒక ఇన్వెస్టర్ 5 లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టారనుకుంటే, పేర్లు వేర్వేరుగా ఉన్నా.. ఒకే పెద్ద కంపెనీల షేర్లు పలు ఫండ్లలో కనిపించే అవకాశం ఉందని వివరిస్తున్నారు. ఒక ఫండ్లో ఒక కంపెనీకి 8 శాతం, మరోదాంట్లో 7 శాతం, ఇంకోదాంట్లో 6 శాతం పెట్టుబడి ఉంటే.. మదుపరి మొత్తం పోర్ట్ఫోలియోలో ఆ కంపెనీకి ఉన్న వాటా అధికంగా ఉండొచ్చని, అప్పుడు పెట్టుబడి నిజంగా వైవిధ్యం ఉన్నట్లు కాదంటున్నారు. ఒకే రంగం లేదా ఒకే కంపెనీలపై ఆధారపడటం పెరుగుతుందని.. మార్కెట్ పరిస్థితుల కారణంగా ఆ షేర్లు దెబ్బతింటే.. అన్ని ఫండ్లపైనా ఒకేసారి ప్రభావం కనిపించవచ్చంటున్నారు.
పేర్లు వేరైనా: కొన్ని సందర్భాల్లో యాక్టివ్గా నిర్వహిస్తున్న ఫండ్లలోనూ బెంచ్మార్క్ సూచీలోని ప్రధాన షేర్లకు పెద్దపీట వేస్తుంటారని, అప్పుడు పెట్టుబడిదారుడు వేర్వేరు ఫండ్లను ఎంచుకున్నా, వాటి పెట్టుబడుల్లో పెద్దగా తేడా ఉండకపోవచ్చంటున్నారు. అందుకే, గతంలో ఫండ్ ఎంత రాబడి ఇచ్చిందన్నదే కాకుండా, ప్రస్తుతం ఎలాంటి షేర్లలో మదుపు చేసింది? ఒక్కో షేరుకు ఎంత ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది? ఇతర ఫండ్లతో ఎంత మేరకు పోలిక ఉంది? అనే వివరాలను పరిశీలించాలని వివరిస్తున్నారు.
పథకాలు పెరిగితే: ఎక్కువ పథకాలు ఉంటే వాటన్నింటినీ క్రమం తప్పకుండా పరిశీలించడం కూడా కష్టమవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ప్రతి పథకానికీ ఖర్చుల నిష్పత్తి ఉంటుందని.. ఇది పథకాన్ని నిర్వహించేందుకు ఫండ్ సంస్థలు వసూలు చేసే మొత్తం అంటున్నారు. ఒకే రకమైన పెట్టుబడులున్న పలు స్కీమ్స్లలో డబ్బు పెట్టడం వల్ల.. అవసరం లేకుండా ఇలాంటి ఖర్చులను భరించాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. మరోవైపు గతేడాది ఎక్కువ రాబడి ఇచ్చిన ఫండ్ కోసం ఒక పథకం నుంచి మరోదానిలోకి తరచూ మారడమూ సరైన వ్యూహం కాదంటున్నారు. పెట్టుబడిని విక్రయించి మరో పథకంలోకి మార్చినప్పుడు మూలధన లాభం వస్తే పన్ను వర్తించే అవకాశం ఉంటుందని, కొన్ని సందర్భాల్లో అమ్మకపు రుసుము (ఎగ్జిట్ లోడ్) వర్తిస్తుందంటున్నారు. దీంతో తరచూ మారడం వల్ల రాబడిపై అదనపు భారం పడుతుందంటున్నారు.
ఎన్ని ఫండ్లు?: మ్యూచువల్ ఫండ్ పోర్ట్ఫోలియో రూపొందించేటప్పుడు ముందుగా లక్ష్యాలను నిర్ణయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. పిల్లల చదువు కోసం ఎంతకాలం పెట్టుబడి పెట్టాలి? పదవీ విరమణకు ఇంకా ఎన్నేళ్లు ఉన్నాయి? సొంతింటి కోసం ఎప్పుడు డబ్బు అవసరం?వంటి ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వెతకి, ఆ తర్వాత మన లక్ష్యాల కాలపరిమితి, నష్టభయం భరించే సామర్థ్యానికి తగ్గట్టు పెట్టుబడి కేటాయింపును నిర్ణయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇటీవల ఏ ఫండ్ ఎక్కువ రాబడి ఇచ్చిందన్నదాని ఆధారంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం కంటే, అవసరాలకు ఆ ఫండ్ సరిపోతుందా అన్నదే ముఖ్యమంటున్నారు.
ఫ్యాక్ట్షీట్ చూడండి: పోర్ట్ఫోలియోలో ఉన్న ఫండ్లు మదుపు చేస్తున్న షేర్ల వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించాలని.. దీనికోసం ఆయా ఫండ్ల నెలవారీ ఫ్యాక్ట్షీట్లను చూడాలంటున్నారు. రెండు ఫండ్లలో ఒకే కంపెనీకు ఎక్కువ కేటాయింపు ఉంటే.. రెండూ మనకు అవసరమా అన్నది మరోసారి ఆలోచించాలని చెబుతున్నారు. ఫండ్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయనే విషయం కంటే.. మన డబ్బు నిజంగా ఎక్కడ పెట్టుబడిగా ఉందో తెలుసుకోవడం ముఖ్యమని వివరిస్తున్నారు.
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