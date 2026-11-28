జాబ్ చేస్తూనే 'ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్' - మీ జేబు నింపే స్మార్ట్ మార్గాలపై ఓ లుక్కేయండి!
జీతం సరిపోవడం లేదా? - ఈ స్మార్ట్ ఐడియాలతో మీ ఆదాయం డబుల్ అంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 3:07 PM IST
Multiple Income Streams : ఎవరికైనా మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలను కొనసాగించడానికి, ప్రస్తుత ఆర్థిక అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి కేవలం ఒకే ఉద్యోగంపై ఆధారపడటం సరిపోకపోవచ్చు. అందుకే, చాలా మంది తమ రెగ్యులర్ ఉద్యోగ ఆదాయంతో పాటు అదనపు ఆదాయ మార్గాల గురించి అన్వేషిస్తుంటారు. మీకు ఉన్న నైపుణ్యాలు, ఆసక్తులు, అందుబాటులో ఉన్న వనరులను కాస్త సమర్థవంతంగా ఉపయోగిస్తే, జాబ్ చేస్తూనే పార్ట్ టైమ్గా సంపాదించడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదంటున్నారు నిపుణులు. దీని వల్ల ఆర్థిక లక్ష్యాలను వేగంగా చేరుకోవడమే కాకుండా, భవిష్యత్తుకు బలమైన ఆర్థిక భరోసా లభిస్తుందంటున్నారు. నేటి డిజిటల్ యుగంలో ఆఫీస్ వేళల తర్వాత లేదా వారాంతాల్లో సులభంగా చేసుకోగలిగే ఎన్నో ఆన్లైన్ అవకాశాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. మరి, తక్కువ శ్రమతో ఎక్కువ ప్రయోజనం ఇచ్చే ఆ అదనపు ఆదాయ మార్గాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
ఆన్లైన్ సేల్స్ :
ఈ రోజుల్లో చాలా మందికి ఇ-కామర్స్ సైట్ల ద్వారా ఆన్లైన్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడం చాలా సులభమయ్యింది. మీరు ఎక్కడైనా ఫుల్ టైమ్ జాబ్ చేస్తూనే, ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ సంపాదించాలని ఆలోచిస్తుంటే, ఆన్లైన్లో ప్రొడక్ట్స్ విక్రయించడం, సేవలను అందించడం వంటివి చేయొచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
ఆన్లైన్ ట్యూటరింగ్ :
డిజిటల్ విప్లవం ఇప్పుడు ఇంట్లో కూర్చునే డబ్బు సంపాదించే ఎన్నో స్మార్ట్ అవకాశాలను తెచ్చింది. అందులో ఆన్లైన్ ట్యూటరింగ్ ఒకటి. ప్రస్తుతం చాలా వెబ్సైట్లు తమ ప్లాట్ఫాంలలో విద్యావంతులైన వ్యక్తులను/ఉపాధ్యాయులను ఆన్లైన్ ట్యూటర్లుగా పనిచేయడానికి ఆహ్వానిస్తున్నాయి. మీరు ఆన్లైన్ ట్యూటర్గా మారి, ఏదైనా విద్యాపరమైన కోర్సును ఆన్లైన్లో చెప్పడం ద్వారా అదనపు ఆదాయాన్ని సంపాదించవచ్చని చెబుతున్నారు.
ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్స్ :
మీ రంగంలో మీకు ప్రొఫెషనల్ నైపుణ్యం లేదా డిగ్రీ ఉందా? అయితే ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్(ఆన్లైన్ ద్వారా సలహాలు/సేవలు అందించడం) బెస్ట్ పార్ట్-టైం ఆదాయ మార్గంగా చెప్పుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. పెట్టుబడులు, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, బిజినెస్ స్ట్రాటజీ, ట్యాక్స్, కెరీర్ గైడెన్స్ లేదా మెంటల్ హెల్త్ వంటి ఎన్నో రంగాల్లో ఈరోజుల్లో ఆన్లైన్ సలహాలకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఉదాహరణకు మీకు ఆర్థిక వ్యవహారాలను నిర్వహించడంలో మంచి స్కిల్స్ ఉంటే, కొత్తగా ఈ రంగంలో మదుపుచేసే వారికి ఆన్లైన్లోనే సలహాలు ఇచ్చి, కన్సల్టేషన్ ఫీజు రూపంలో చక్కటి ఆదాయాన్ని ఆర్జించవచ్చంటున్నారు.
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ఫ్రీలాన్సింగ్ :
మీరు స్కిల్స్ కలిగిన ఉన్నవారైతే, ఫ్రీలాన్సింగ్ ద్వారా మంచి ఆదాయాన్ని గడించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఉదాహరణకు, మీకు గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్, బ్లాగ్ రైటింగ్ లేదా వెబ్సైట్ల రూపకల్పనలో నైపుణ్యం ఉంటే ఇక్స్ట్రా ఇన్కమ్ సంపాదించవచ్చు. నేటి రోజుల్లో ఫ్రీలాన్సర్లకు డిమాండ్ వేగంగా పెరుగుతోంది. మీరు కంటెంట్ రైటింగ్ లేదా మార్కెటింగ్ సంస్థలకు కంటెంట్ను అందించవచ్చు. అలాగే, క్లయింట్ కోసం టెంప్లేట్లను డిజైన్ చేయడం చేయొచ్చు. వెబ్సైట్ డిజైన్లను క్రియేట్ చేసి, వివిధ ఫ్రీలాన్సింగ్ ప్రాజెక్ట్లలో భాగస్వామ్యం కావొచ్చంటున్నారు. బ్లాగులు రాయడానికి మీకు తగినంత టైమ్ ఉంటే, మీరు బ్లాగింగ్ను సెలెక్ట్ చేసుకొని మంచి ఆదాయాన్ని పొందవచ్చని చెబుతున్నారు.
యూట్యూబ్ ఛానెల్ :
ప్రస్తుతం యూట్యూబ్ వీడియోలు చేయడం అనేది అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన లాభదాయకమైన అదనపు ఆదాయ మార్గాలలో ఒకటి. అయితే, ఇందులో రాణించాలంటే సబ్జెక్టుపై మంచి పట్టు, ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ చాలా ముఖ్యం. ఇది మీకు కొత్త ఆదాయ మార్గంగా ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. మీ యూట్యూబ్ ఛానెల్ను మానిటైజ్ చేయడానికి, గత ఏడాది కాలంలో మీకు గణనీయమైన సంఖ్యలో సబ్స్క్రైబర్లు, కొన్ని వేల వాచ్ అవర్స్ తప్పనిసరిగా ఉండాలని గుర్తుంచుకోవాలి.
గెస్ట్ స్పీకర్ :
మీరు మీ పాత స్కూల్/కాలేజీకి, ఇంకా, ఇతర విద్యాసంస్థలకు గెస్ట్ స్పీకర్గా వెళ్లి, మీ విద్యా/ఉద్యోగ రంగానికి సంబంధించిన విజయవంతమైన అనుభవాలను షేర్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఉద్యోగాలు, ఇంటర్న్షిప్లు, ప్రాజెక్ట్లు, మీ కెరీర్లో ఎదుర్కొన్న సవాళ్ల గురించి అక్కడి విద్యార్థులతో సంభాషించవచ్చు. ప్రతిఫలంగా, మీరు సంస్థ నుంచి కొంత మనీని ఆశించవచ్చంటున్నారు. అయితే, మీరు కెరీర్లో విజయవంతంగా, అసాధారణంగా రాణిస్తుంటేనే 'గెస్ట్ స్పీకర్ స్పీచ్' మంచి అవకాశంగా పనిజేస్తుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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