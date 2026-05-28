ఆరేళ్లుగా శాలరీ తీసుకోని ముకేశ్​ అంబానీ- మరి ఆదాయం ఎలా వస్తుందో తెలుసా?

ముకేశ్​ అంబానీకి రూ.9.66 కోట్ల డివిడెండ్ ఆదాయం- మరి ఆయన పిల్లలకు ఎంత ఆదాయం వచ్చిందో తెలుసా?

Published : May 28, 2026 at 5:15 PM IST

Mukesh Amban Salary : ఆసియాలోనే అత్యంత సంపన్నుల్లో ఒకడైన ముకేశ్​​ అంబానీ, రిటైల్ బహుళ వ్యాపార సంస్థ అయిన రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వరుసగా ఆరో సంవత్సరమూ ఎటువంటి జీతమూ తీసుకోలేదు. ఈ షేర్లపై లభించిన డివిడెండ్లు మాత్రమే ఆయన ఆదాయానికి ప్రధాన వనరుగా కొనసాగుతున్నాయి. చమురు నుంచి టెలికాం, రిటైల్ వ్యాపారాల్లో ఉన్న రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్‌లో ముకేశ్‌కు 1.61 కోట్ల షేర్లు ఉన్నాయి. 2025 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను కంపెనీ ఒక్కో షేరుపై రూ.6 చొప్పున డివిడెండ్ ప్రకటించడంతో, ఆ షేర్ల ద్వారా ఆయనకు రూ.9.66 కోట్ల డివిడెండ్ ఆదాయం సమకూరింది.

కోవిడ్-19 కారణంగా ఈ నిర్ణయం
అంబానీ, 2008-20 ఆర్థిక సంవత్సరం వరకు తన వార్షిక పారితోషికాన్ని రూ.15 కోట్లకు పరిమితం చేసుకున్నారు. కొవిడ్19 తర్వాత దేశ పారిశ్రామిక రంగం తీవ్ర ఒడుదొడుకులకు లోనైంది. దీనితో తమ గ్రూప్ కంపెనీలు అన్నీ తిరిగి లాభాల్లోకి వచ్చేంత వరకు జీతం తీసుకోకూడదని ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు. ఆ నిర్ణయాన్ని పూర్తిగా 2021-22 నుంచి 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం వరకు కొనసాగించారు.

ఆయన తీసుకున్నది 'సున్నా'!
సంస్థ తాజా వార్షిక నివేదిక ప్రకారం, 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో, జీతం, అలవెన్సులు, ఇతర సదుపాయాలు, పదవీ విరమణ ప్రయోజనాల రూపంలో ఆయనకు లభించిన మొత్తం 'సున్నా' (nil). కానీ అదే సమయంలో 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో, రిలయన్స్ రూ.95,754 కోట్ల ఏకీకృత నికర లాభాన్ని (ఇప్పటివరకు సాధించిన అత్యధిక లాభం) సాధించగా, ఆ కంపెనీ మార్కెట్ విలువ రూ.18,19,103 కోట్ల (USD 191.8 బిలియన్లు)లకు చేరుకుంది. కాగా, దాదాపు 100 బిలియన్​ డాలర్ల నికర సంపదతో ప్రపంచంలోనే 21వ అత్యంత సంపన్నుడిగా ఉన్న అంబానీకి, డివిడెండ్ ఆదాయమే ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా ఉంది. ఆయన నియంత్రణలో ఉన్న ప్రమోటర్ గ్రూప్ సంస్థలు కలిగి ఉన్న 664.5 కోట్ల షేర్లు (లేదా 50.07 శాతం వాటా) ద్వారా, రూ.3,987 కోట్ల డివిడెండ్ ఆదాయం సమకూరుతోంది.

ఇతర డైరెక్టర్ల వేతనాలు
ముకేశ్ అంబానీ బంధువులైన నికిల్ మెస్వానీ, హితల్ మెస్వానీల వేతనాల్లో ఎలాంటి మార్పు లేదు. వారిద్దరూ చెరో రూ.25 కోట్లు అందుకున్నారు. ఇందులో రూ.10 కోట్ల జీతం, అలవెన్సులు, ఇతర ప్రయోజనాలు ఉండగా, రూ.44 లక్షలు పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలు, రూ.14.56 కోట్ల మేర కంపెనీ లాభాల నుంచి వచ్చిన కమిషన్​లు ఉన్నాయి. ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ పీఎంఎస్​ ప్రసాద్ వేతనం 2024-25 లో ఉన్న రూ.19.96 కోట్ల నుంచి 2025-26 సంవత్సరంలో రూ.20.58 కోట్లకు పెరిగింది.

అంబానీ పిల్లల ఆదాయం
అక్టోబర్ 2023లో రిలయన్స్ బోర్డులోకి ఎలాంటి జీతం లేకుండా అంబానీ ముగ్గురు పిల్లలు ఈశా, ఆకాశ్, అనంత్‌ ప్రవేశించారు. వారు కేవలం సిట్టింగ్ ఫీజు, లాభాలపై కమిషన్ మాత్రమే తీసుకున్నారు. కవలలైన ఆకాశ్, ఈశా చెరో రూ.5 లక్షల సిట్టింగ్ ఫీజు, రూ.2.5 కోట్ల కమిషన్ అందుకున్నారు. అంబానీ చిన్న కుమారుడైన అనంత్, గతేడాది రిలయన్స్ బోర్డులో ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్‌గా నియమితులయ్యారు. ఆయన 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.12.17 కోట్ల వేతనాన్ని (దీనిలో రూ.2.29 కోట్ల కమిషన్ కూడా ఉంది) పొందారు.

స్వతంత్ర డైరెక్టర్ల వివరాలు
కంపెనీ బోర్డులోని ఇతర నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్లలో రమీందర్ సింగ్ గుజ్రాల్, సుమిత్ బెనర్జీ, ఎస్బీఐ మాజీ ఛైర్‌పర్సన్ అరుంధతీ భట్టాచార్య, మాజీ సీవీసీ కేవీ చౌదరి, సీనియర్ బ్యాంకర్ కేవీ కామత్, సౌదీ సావరిన్ వెల్త్ ఫండ్ ప్రతినిధి యాసిర్ ఒత్మాన్ హెచ్ అల్ రుమాయన్ ఉన్నారు. ఈ స్వతంత్ర డైరెక్టర్లందరికీ గత ఏడాది రూ.2.25 కోట్ల కమిషన్ రాగా, ఈసారి రూ.2.5 కోట్ల కమిషన్‌తో పాటు సిట్టింగ్ ఫీజు లభించింది.

సుదీర్ఘ ప్రస్థానం
1977 నుంచి రిలయన్స్ బోర్డులో ముకేశ్ అంబానీ ఉన్నారు. తన తండ్రి, గ్రూప్ వ్యవస్థాపకుడు ధీరూభాయ్ అంబానీ 2002 జూలైలో మరణించిన తర్వాత కంపెనీ ఛైర్మన్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఆ తర్వాత 2023లో ఆయన మరో ఐదేళ్ల కాలానికి (ఏప్రిల్ 2029 వరకు) రిలయన్స్ అధినేతగా తిరిగి నియమితులయ్యారు. ఈ ఐదేళ్ల కాలంలో కూడా ఆయన జీతం తీసుకోకూడదనే నిర్ణయించుకున్నారు. 2020 జూన్​లో జీతాన్ని వదులుకున్నప్పటి నుంచి, అంబానీ కంపెనీ ఛైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ హోదాలో రిలయన్స్ నుంచి ఎటువంటి అలవెన్సులు, అదనపు బెనిఫిట్స్​, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్, కమిషన్ లేదా స్టాక్ ఆప్షన్స్ (కంపెనీ షేర్లు) తీసుకోలేదు.

