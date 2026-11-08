మూరత్ ట్రేడింగ్ 2026: లాభాలతో మొదలైన సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ
Muhurat Trading 2026 : దీపావళి రోజు ప్రత్యేకంగా నిర్వహిస్తున్న మూరత్ ట్రేడింగ్లో సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ లాభాలతో ప్రారంభమయ్యాయి.
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
Published : November 8, 2026 at 2:42 PM IST
కొత్త సంవత్ 2083ను పురస్కరించుకుని నిర్వహిస్తున్న ప్రత్యేక మూరత్ ట్రేడింగ్లో దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు లాభాల్లో ప్రారంభమయ్యాయి. సెన్సెక్స్ (2.20 గంటలకు) 397 పాయింట్ల లాభంతో 81,425.92 వద్ద ట్రేడవుతుండగా, నిఫ్టీ 493 పాయింట్ల లాభంతో 25,030 వద్ద కొనసాగుతోంది. దీపావళి సందర్భంగా నిర్వహిస్తున్న ఈ ట్రేడింగ్ మధ్యాహ్నం 3.30 గంటల వరకు కొనసాగనుంది. సెన్సెక్స్ 30 సూచీలో మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా, కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్, ఇండిగో, భారతీ ఎయిర్టెల్, ఇన్ఫోసిస్ మినహా మిగిలిన షేర్లు లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.