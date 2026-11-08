దీపావళి వేళ మూరత్ ట్రేడింగ్- టైమింగ్స్ ఇవే!
Muhurat Trading 2026 : బీఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈలు దీపావళి పండుగ నాడు ముహురత్ ట్రేడింగ్ నిర్వహించనున్నాయి.
Published : November 8, 2026 at 1:37 PM IST
దీపావళి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని భారత స్టాక్ మార్కెట్లు ఆదివారం ప్రత్యేక మూరత్ ట్రేడింగ్కు సిద్ధమయ్యాయి. హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం 2083 సంవత్కు ప్రారంభాన్ని సూచిస్తూ ప్రత్యేకంగా ట్రెడింగ్ను నిర్వహిస్తారు. ఈ సెషన్లో పెట్టుబడిదారులు, ట్రేడర్లు పాల్గొననున్నారు. శుభప్రదమైన సమయంగా భావించే ముహూర్త ట్రేడింగ్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా కొత్త ఏడాదిలో సంపద, శ్రేయస్సు కలుగుతుందని నమ్మకం.
ఎన్ఎస్ఈలో ట్రేడింగ్ సమయాలివే
ముహూర్త ట్రేడింగ్ సందర్భంగా స్టాక్ మార్కెట్లో వివిధ కార్యకలాపాలకు ప్రత్యేక సమయాలను కేటాయించారు.
- ట్రేడింగ్ సభ్యుల లాగిన్ : మధ్యాహ్నం 1.15 - 1.50
- బ్లాక్ డీల్ విండో : మధ్యాహ్నం 1.50 - 2.05
- ప్రీ-ఓపెనింగ్ సెషన్: మధ్యాహ్నం 2.05 - 2.20
- సాధారణ ట్రేడింగ్ : మధ్యాహ్నం 2.20 – 3.30
- పీరియాడిక్ కాల్ ఆక్షన్: మధ్యాహ్నం 2.25 – 3.20
- క్లోజింగ్ ఆక్షన్ : మధ్యాహ్నం 3.15 - 3.35
- నాన్-CAS సెక్యూరిటీల క్లోజింగ్ : మధ్యాహ్నం 3.30 – 3.50
- CAS సెక్యూరిటీల క్లోజింగ్ బఫర్ : మధ్యాహ్నం 3.35 – 3.50
- పోస్ట్ క్లోజింగ్ సెషన్ : మధ్యాహ్నం 3.50 – 4.00
ఎంసీఎక్స్లోనూ ప్రత్యేక సెషన్
కమోడిటీ మార్కెట్లోనూ మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX) ప్రత్యేక ముహూర్త ట్రేడింగ్ నిర్వహించనుంది. దీనికి సంబంధించిన షెడ్యూల్ ఇలా ఉంది.
- ప్రీ-సెషన్: మధ్యాహ్నం 2.05 – 2.10
- లిమిట్ ఆర్డర్ల స్వీకరణ: మధ్యాహ్నం 2.10 – 2.15
- ఆర్డర్ల సరిపోలిక, నిర్ధరణ: మధ్యాహ్నం 2.15 – 2.17
- బఫర్ సమయం: మధ్యాహ్నం 2.17 – 2.20
- ప్రధాన ముహూర్త ట్రేడింగ్: మధ్యాహ్నం 2.20 – 3.30