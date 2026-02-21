ETV Bharat / business

భారత్ - బ్రెజిల్ మధ్య కీలక ఒప్పందాలు- ఇండియాకు ప్రయోజనమేంటి?

సరికొత్త శిఖరాలకు బ్రెజిల్‌- భారత్ ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు- MSME, క్రిటికల్ మినరల్స్‌, గ్రీన్ ఫైనాన్స్ వంటి కీలక ఒప్పందాలు- చైనా ఆధిపత్యానికి చెక్ పెట్టేలా!

India and Brazil
India and Brazil (PTI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 21, 2026 at 10:32 PM IST

3 Min Read
India Brazil Agreements : భారత్- బ్రెజిల్ మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాల్లో మరో కీలక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమల (ఎంఎస్ఎంఈ) అభివృద్ధికి, అలాగే పర్యావరణ అనుకూల ఆర్థిక విధానాలను (గ్రీన్ ఫైనాన్స్) ప్రోత్సహించడానికి, క్రిటికల్ మినరల్స్‌ అంశంలో సహకారానికి ఇరు దేశాలు శనివారం ఒక వ్యూహాత్మక అవగాహనకు వచ్చాయి. ఈ మేరకు ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశాయి. బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడు లూలా డా సిల్వా ప్రస్తుతం భారత పర్యటనలో ఉన్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా ప్రధాని మోదీతో శనివారం ఆయన ద్వైపాక్షిక అంశాలపై చర్చలు జరిపారు. రెండు దేశాల మధ్య కీలక ఒప్పందాలు కుదిరాయి. రెండు దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలకు వెన్నెముకగా భావిస్తున్న ఎంఎస్ఎంఈ రంగాన్ని బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా ఈ ఒప్పందం జరిగింది.

ఎంఎస్ఎంఈల వృద్ధికి పరస్పర సహకారం
ఇరు దేశాల్లోని ఎంఎస్ఎంఈలు సాంకేతికతను, మార్కెట్ వ్యూహాలను, ప్రభుత్వ విధానాలను పరస్పరం అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ ఒప్పందం ఉపయోగపడుతుంది. మారుతున్న పర్యావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా చిన్న పరిశ్రమలు తమను తాము మలుచుకోవడానికి, తక్కువ కాలుష్యంతో కూడిన ఉత్పత్తి విధానాలను అవలంబించడానికి ఈ ఒప్పందం సహకరిస్తుంది. పర్యావరణానికి మేలు చేసే ప్రాజెక్టుల కోసం ఎంఎస్ఎంఈలకు సులభంగా పెట్టుబడులు, రుణాలు అందేలా ఇరు దేశాలు కృషి చేస్తాయి. ఈ సహకారం వల్ల భారతీయ, బ్రెజిల్ ఎంఎస్ఎంఈలు అంతర్జాతీయ సరఫరా గొలుసులో భాగస్వాములు కావడానికి, తద్వారా వాటి ఉత్పాదకత, పోటీతత్వాన్ని పెంచుకోవడానికి అవకాశం లభిస్తుంది.

కీలక ఖనిజాల వేటలో
రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ఎగుమతి ఆంక్షలతో ప్రపంచ సరఫరా వ్యవస్థ అతలాకుతలం అవుతున్న తరుణంలో కీలకమైన క్రిటికల్ మినరల్స్ వేటలో భారత్- బ్రెజిల్ తమ స్థానాలను పదిలం చేసుకునే దిశగా అడుగులు వేశాయి. కీలక ఖనిజాల కోసం కొన్ని దేశాలపైనే ఆధారపడటాన్ని తగ్గించి, అరుదైన ఖనిజాల విషయంలో స్వయంసమృద్ధి సాధించడమే లక్ష్యంగా ఇరు దేశాలు ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నాయి. బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడు లూలా చర్చల సందర్భంగా తమ దేశంలోని ఖనిజ నిల్వలపై వివరణాత్మక ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. బ్రెజిల్‌లో ఉన్న నిల్వల్లో కేవలం 30 శాతం మాత్రమే ప్రస్తుతం అన్వేషించినట్లు తెలిపారు. ఇంకా భారీ స్థాయిలో అన్వేషణకు అవకాశం ఉందని ఆయన వెల్లడించారు. ఖనిజాల ప్రాసెసింగ్, వినియోగంలో భారత్ భాగస్వామ్యాన్ని బ్రెజిల్ ఆహ్వానించింది.

India and Brazil
India and Brazil (PTI)

క్రిటికల్ మినరల్స్ అంటే ఏమిటి?
క్రిటికల్ మినరల్స్ ఆధునిక సాంకేతికతలో అత్యంత కీలకమని చెప్పాలి. శాశ్వత అయస్కాంతాలు, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల మోటార్లు, విండ్ టర్బైన్లు, రోబోటిక్ యాక్యుయేటర్లు, స్మార్ట్‌ఫోన్ స్పీకర్లు, ఎంఆర్ఐ మెషీన్లలో వీటిని ఉపయోగిస్తారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచ మార్కెట్‌లో 60 శాతం పైగా వినియోగం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంపై ఆధారపడి ఉంది. 2040 నాటికి రోబోటిక్స్ రంగానికి ఈ క్రిటికల్ మినరల్స్ మరింత కీలకమవుతాయని అంచనా.

India and Brazil
India and Brazil (PTI)

ఈ ఒప్పందం భారత్‌కు ఎలా సహాయపడుతుంది?
బ్రెజిల్ ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్ద అరుదైన ఖనిజ నిల్వలను కలిగి ఉంది. ఆ దేశంలో సుమారు 2.1 - 2.2 కోట్ల టన్నులు క్రిటికల్ మినరల్స్ నిల్వలు ఉన్నాయి. చైనా ఆధిపత్యాన్ని ఎదుర్కోవడానికి బ్రెజిల్ తన పరిశ్రమను వేగంగా అభివృద్ధి చేస్తోంది. ప్రస్తుతం అరుదైన ఖనిజాల ప్రాసెసింగ్‌లో చైనా గుత్తాధిపత్యాన్ని చలాయిస్తోంది. బ్రెజిల్‌తో జతకట్టడం ద్వారా భారత్ ప్రత్యామ్నాయ సరఫరా మార్గాలను సృష్టించుకోవచ్చు.

India and Brazil
India and Brazil (PTI)

భారత్ గ్లోబల్ మ్యాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్‌గా మారాలనే లక్ష్యానికి (ఈవీలు, సెమీకండక్టర్లు, రక్షణ రంగం) ఈ ఖనిజాల సరఫరా వెన్నెముకగా నిలుస్తుంది. కేవలం ఖనిజాలను వెలికితీయడమే కాకుండా, వాటిని శుద్ధి చేసే సాంకేతికతలో కూడా ఇరు దేశాలు సహకరించుకునే ఒప్పందం జరిగింది. దీంతో ఇరు దేశాలకు ప్రయోజనం ఉండనుంది. ఈ ఒప్పందం ద్వారా భారత్ కేవలం ఒక వినియోగదారు దేశంగానే కాకుండా, అంతర్జాతీయ సరఫరా వ్యవస్థను రూపొందించే వ్యూహాత్మక శక్తిగా ఎదుగుతోంది.

'మెర్కోసూర్' కూటమితో ఒప్పందాల విస్తరణకు భారత్ కసరత్తు: పీయూష్ గోయల్
దక్షిణ అమెరికా దేశాల కూటమి అయిన 'మెర్కోసూర్'తో ఉన్న ప్రాధాన్యత వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని మరింత విస్తరించడానికి భారత్ కృషి చేస్తోందని కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ శనివారం తెలిపారు. దీనివల్ల ఇరు ప్రాంతాల మధ్య వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు మెరుగుపడతాయని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

మెర్కోసూర్ అనేది లాటిన్ అమెరికాలోని ఒక వాణిజ్య కూటమి. ఇందులో బ్రెజిల్, అర్జెంటీనా, ఉరుగ్వే, పరాగ్వే సభ్య దేశాలుగా ఉన్నాయి. భారత్-మెర్కోసూర్ మధ్య పీటీఏ ఒప్పందం జూన్ 1, 2009 నుంచి అమలులో ఉంది. అయితే, ప్రస్తుతం ఈ ఒప్పందం పరిధి కేవలం 450 రకాల ఉత్పత్తులకే పరిమితమై ఉంది. దీనిని పూర్తిస్థాయి సమగ్ర ఒప్పందంగా మార్చాలని ఇరుపక్షాలు భావిస్తున్నాయి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

