జీ20 దేశాల్లో భారత్ టాప్- FY27లో 6.4% జీడీపీ వృద్ధి: మూడీస్ అంచనా
2026-27లో భారత్ జీడీపీ వృద్ధి 6.4%గా మూడీస్ అంచనా- జీ20 దేశాల్లోనే అత్యధిక వృద్ధి రేటు భారత్కే- బలమైన వినియోగం, పెట్టుబడులు, పన్ను సంస్కరణలే ప్రధాన బలం
Published : February 9, 2026 at 1:29 PM IST
Moodys On India GDP : భారత్ ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రపంచంలోనే వేగంగా ఎదుగుతున్న పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థలలో ఒకటిగా కొనసాగనుందని అంతర్జాతీయ రేటింగ్ సంస్థ మూడీస్ వెల్లడించింది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత వాస్తవ జీడీపీ వృద్ధి 6.4 శాతంగా నమోదవుతుందని, జీ20 దేశాలన్నింటిలో ఇదే అత్యధిక వృద్ధి రేటుగా ఉంటుందని సంస్థ అంచనా వేసింది. స్థిరమైన దేశీయ డిమాండ్, విధానపరమైన సంస్కరణలు, బలమైన బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ ఈ వృద్ధికి ప్రధాన బలం అవుతాయని పేర్కొంది.
మూడీస్ విడుదల చేసిన బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అవుట్లుక్ నివేదిక ప్రకారం, ఉత్పత్తి రంగం, వినియోగం, పెట్టుబడుల పెరుగుదల వల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థకు గట్టి పునాది ఏర్పడుతోంది. దీని ఫలితంగా ఆర్థిక స్థిరత్వం పెరగడంతో పాటు బ్యాంకింగ్ రంగంలో రుణాల డిమాండ్ కూడా బలోపేతం కానుందని అంచనా. ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న నిర్మాణాత్మక సంస్కరణలు వృద్ధికి తోడ్పడుతున్నాయని మూడీస్ విశ్లేషించింది.
ముఖ్యంగా వస్తు సేవల పన్ను (GST) సరళీకరణ, వ్యక్తిగత ఆదాయపన్ను పరిమితుల పెంపు వంటి చర్యలు వినియోగదారుల చేతిలో డిస్పోజబుల్ ఆదాయాన్ని పెంచి ఖర్చులను ప్రోత్సహిస్తాయని పేర్కొంది. దీని వల్ల దేశీయ వినియోగం మరింత వేగం పుంజుకునే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. దేశీయ డిమాండ్తో పాటు పెట్టుబడుల పెరుగుదల కూడా వ్యాపార విశ్వాసాన్ని పెంచుతోందని నివేదిక చెబుతోంది.