నెలాఖరుకు జేబు ఖాళీ అవుతోందా? - మీకోసం స్మార్ట్ 'మనీ మేనేజ్మెంట్ చిట్కాలు'!
ఆర్థికంగా ఎదగాలంటే సంపాదిస్తే సరిపోదు - జీతాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలో తెలుసుకోవడం ముఖ్యమంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 7:43 AM IST
How to Manage Your Salary : చాలా మంది ఎక్కువ సంపాదిస్తేనే ఆర్థికంగా సురక్షితంగా ఉండగలమని, లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వొచ్చు అని అనుకుంటారు. కానీ, అది వాస్తవం కాదంటున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు. నేడు ఎంతోమంది మహిళలు భారీగా సంపాదిస్తున్నా, సరైన మేనేజ్మెంట్ లేక ఆర్థికంగా ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. అందుకే మీరు ఎంత సంపాదిస్తున్నారన్నది కాదు, వచ్చిన డబ్బును ఎంత తెలివిగా వాడుతున్నారన్నదే ముఖ్యమంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే మీ చేతిలోని డబ్బును సరిగా మేనేజ్ చేయడానికి ఉపయోగపడే కొన్ని టిప్స్ కూడా సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఎక్కడికెళ్తోంది?
శాలరీ, ఖర్చులు, EMIలు, పొదుపు ఇలా ప్రతిదానికీ మీ దగ్గర ప్లాన్ ఉందా? లేకపోతే ముందుగా దాని మీద దృష్టిపెట్టాలి. ప్రణాళిక వేసుకోవడం ద్వారా ఎక్కువ ఖర్చు ఎక్కడవుతోందో గుర్తించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అప్పుడే దానికి అడ్డుకట్ట వేయడం సాధ్యమవుతుందని చెబుతున్నారు.
ముందు పొదుపు :
'మిగిలింది దాయడం' చాలామంది ఆలోచన ఇదేవిధంగా ఉంటుంది. కానీ ముందు చేయాల్సింది పొదుపు అంటున్నారు. శాలరీ రాగానే కొంత మొత్తం సేవింగ్స్, హెల్త్, మదుపు కింద పక్కన పెట్టాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఆ తర్వాత మిగిలినదాన్నే ఖర్చు చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
అత్యవసరానికి ఉందా?
ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కనిపించేది అనిశ్చితే! అనారోగ్యం, జాబ్ పోవడం, కుటుంబ అత్యవసరాలు, రిపేర్లు ఇలాంటివి ఎప్పుడైనా మనల్ని పలకరించే ఛాన్స్ ఉంటుంది. చిన్న చిన్నవాటి నిర్వహణ కష్టం కాదు. కానీ పెద్దవే ఇబ్బందులు తెస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి. అప్పటికప్పుడు అప్పు చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ముందే రెడీగా ఉండాలంటే ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ తప్పనిసరి అంటున్నారు నిపుణులు. దాన్ని కూడా ప్లాన్ చేసుకోవాలంటున్నారు.
పెరిగితే పెంచొద్దు :
ప్రతి సంవత్సరం ఎంతోకొంత శాలరీ పెరుగుతూనే ఉంటుంది. దాని అర్థం అందుకు తగ్గట్లుగా జీవనశైలిని మెరుగుపరచుకోమని కాదు. ఇలా జీతం పెరిగినప్పుడల్లా షాపింగ్, వస్తువులకు ఖర్చుపెడుతుంటారు చాలామంది. అయితే, ఏదో ఒకసారి పర్వాలేదు. కానీ తరచూ అలవాటుగా మారొద్దంటున్నారు నిపుణులు. అందుకని పెరిగిన దానికి తగ్గట్టుగా పొదుపు చేయాలంటున్నారు. అది లాంగ్ టర్మ్లో మీకు చాలా సాయపడుతుందని సూచిస్తున్నారు.
అవి తీర్చేయండి :
చాలామంది సంపాదన మొదలవ్వడం ఆలస్యం, క్రెడిట్ కార్డును తప్పక తీసుకుంటున్నారు దాంతో ఖర్చు చేయడం, శాలరీ రాగానే చెల్లింపులు చేయడం ఇదో అలవాటులా మారుతోంది. ఇక, అత్యవసరాలకు అప్పులు చేస్తుంటారు. ఒకవేళ పొరపాటున చేసినా పెద్ద అప్పులను తీర్చడంపై ముందు దృష్టిపెట్టాలని చెబుతున్నారు. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కంటే అప్పు లేకుండా చూసుకోవడమే ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు.
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ఆటోమేటిక్ మేలు :
కొంతమంది అమ్మాయిలు ప్లానింగ్ బాగానే చేస్తారు. తీరా బాధ్యతల్లో పడి పేమెంట్స్ చేయడమే మర్చిపోతుంటారు. గుర్తొచ్చేసరికి గడువు దాటడం, లేట్ ఫీజులు కట్టాల్సి రావడం వంటివెన్నో ఎదురవుతుంటాయంటున్నారు నిపుణులు. అలా అవ్వొద్దంటే చెల్లింపులను ఆటోమేటిక్ చేసుకోవాలి. మర్చిపోరు లాభాలను కూడా ఆస్వాదించగలుగుతారని చెబుతున్నారు.
అదీ ముఖ్యమే!
చాలామంది దేనిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే రాబడి అధికంగా ఉంటుందా అని ఆలోచిస్తారు. కానీ, అప్పటిదాకా దాచుకున్నది ఆవిరి అవ్వడానికి ఒక్క అనుకోని సంఘటన చాలు. అందుకే, ఎక్కువ ఆదాయం వస్తోందా అని చూసుకుంటే సరిపోదు. దాన్ని నిలబెట్టుకోవడం గురించి కూడా ఆలోచించాలంటున్నారు నిపుణులు.
వాటిలోనూ వాటా :
ఇంక్రిమెంట్లు, రిఫండ్లు, బోనస్లు అంటూ వస్తాయి కదా! వాటిని ఏం చేస్తున్నారు? అదేంటో ఇలా వచ్చాయో లేదో అయిపోయాయంటారా? వాటిని కూడా విభజించుకోవాలి. కొంత ఖర్చు చేసుకోవచ్చు. అయితే పొదుపు, పెట్టుబడికి కూడా ఆ డబ్బులో వాటా వేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు.
'ఆర్థిక భరోసా' అంటే ఉన్నతంగా కనిపించడం కాదు. సంపాదించింది నచ్చినట్టుగా ఖర్చుపెట్టుకోవడం కూడా కాదు. సంపాదనపై పట్టు తెచ్చుకోవడం. ఏ ఇబ్బంది ఎదురైనా అందుకు సిద్ధంగా ఉండటం అంటున్నారు. ఆర్థిక కష్టాల్లో చిక్కుకోకుండా చూసుకోవాలి. అలా మీ ఆదాయాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలంటున్నారు. శాలరీతో సంబంధం లేకుండానూ ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవచ్చు అని నిపుణులు అంటున్నారు.
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