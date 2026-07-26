సైబర్ మోసాల కారణంగా డబ్బులు కోల్పోయారా? - "మనీ రీస్టోరేషన్"తో 15 రోజుల్లో సొమ్ము వెనక్కి!
-పోలీసు స్టేషన్లు, ఇటు బ్యాంకుల చుట్టూ తిరగాల్సిన పనిలేకుండా ఆన్లైన్లో రిఫండ్ పొందే అవకాశం - ఇలా అప్లై చేసుకుంటే సరి!
Published : July 26, 2026 at 11:17 AM IST
Money Restoration Module: టెక్నాలజీ ఎంత వేగంగా విస్తరిస్తోందో.. సైబర్ నేరాలు అదే స్థాయిలో పెరిగిపోతున్నాయి. రోజుకో కొత్తరకం మోసాలతో ప్రజల ఖాతాల్లో డబ్బులను ఇట్టే ఖాళీ చేస్తున్నారు. ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా మాటలతో సులువుగా మాయ చేసేస్తున్నారు. అయితే సైబర్ నేరాల బారినపడి పోగొట్టుకున్న సొమ్మును తిరిగి రాబట్టుకోవడం అంత సులభం కాదంటుంటారు. కానీ అది సాధ్యమే. న్యాయస్థానానికి వెళ్లకుండా ఆన్లైన్లోనే ప్రక్రియ పూర్తి చేసి పోగొట్టుకున్న సొమ్మును తిరిగి పొందొచ్చు. అది ఎలానో ఇప్పుడు చూద్దాం.
సైబర్ నేరాల బాధితులకు ఊరట కలిగించేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటూనే ఉంది. తాజాగా మరో బృహత్ ప్రణాళికను అమలుచేస్తోంది. సైబర్ నేరస్థుల చేతిలో మోసపోయిన బాధితులు అటు పోలీసు స్టేషన్లు, ఇటు బ్యాంకుల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా డబ్బును తిరిగి పొందే అవకాశాన్ని కేంద్ర హోంశాఖ అందుబాటులోకి తెచ్చింది. అదే "మనీ రీస్టోరేషన్ మాడ్యూల్(MRM)". ఈ ప్రక్రియ ద్వారా ఆన్లైన్లోనే డబ్బును తిరిగి పొందడం ఈజీ అవుతుంది. సైబర్ నేరాల బారిన పడిన బాధితులు వీలైనంత తొందరగా 1930 కు ఫిర్యాదు చేయగలిగితే, వెంటనే అప్రమత్తమవుతున్న బ్యాంకర్లు ఆ సొమ్మును సైబర్ నేరస్థులు విత్డ్రా చేసుకోకుండా ఆపేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అలా ఆపిన సొమ్మును తిరిగి బాధితుడి ఖాతాకు బదిలీ చేసేందుకు తాజా ప్రక్రియ దోహదం చేయనుందని వివరిస్తున్నారు.
మనీ రీస్టోరేషన్ ప్రక్రియ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది: డబ్బులు పోగొట్టుకున్న వెంటనే బాధితులు 1930కు ఫిర్యాదు చేస్తే, ఆ సమయంలో అక్నాలెడ్జ్మెంట్ నెంబర్ జనరేట్ అవుతుంది. ఫిర్యాదు అందిన వెంటనే బ్యాంకర్లు అలర్ట్ అయ్యి సైబర్ నేరగాళ్లు విత్డ్రా చేయకముందే ఆ సొమ్మును హోల్డ్లో పెడతారు. అలా ఆగిన సొమ్ముకు సంబంధించి బాధితులకు ఎంహెచ్ఏ నుంచి రిఫండ్ మొత్తం మంజూరు అయిందనే మెసేజ్ వస్తుంది. అప్పుడు రీఫండ్ కోసం అప్లై చేసుకోవాలి.
రీఫండ్ కోసం ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి:
- ముందుగా ఆన్లైన్లో "మనీ రీస్టోరేషన్ మాడ్యూల్" అని బ్రౌజర్లో టైప్ చేస్తే కేంద్ర హోంశాఖ (MHA) వెబ్సైట్ పేజీ కనిపిస్తుంది. దానిని ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీలో How to Apply for Money Restoration ప్రాసెస్ కనిపిస్తుంది. దానిని స్క్రోల్ చేస్తే Raise Refund Requestను క్లిక్ చేయాలి. ఒకవేళ కింద కనిపించకపోతే హోమ్ పేజీలోనే Raise Refund Request ఆప్షన్ను క్లిక్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత ఫిర్యాదు సమయంలో జనరేట్ అయిన అక్నాలెడ్జ్మెంట్ నెంబర్ను ఎంటర్ చేసి Send OTPపై క్లిక్ చేయాలి. అప్పుడు రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్కు ఓటీపీ వస్తుంది. దాన్ని నమోదుచేసి "వెరిఫై" ఆప్షన్ను క్లిక్ చేయాలి.
- స్క్రీన్ మీద బాధితుడు పోగొట్టుకున్న సొమ్ముతోపాటు రీస్టోర్ అయిన సొమ్ము వివరాలు కనిపిస్తాయి.
- మూడో స్టెప్లో "రీస్టోరేషన్ రిఫండ్ డిటైల్స్ అండ్ సబ్మిట్" ఆప్షన్లో నేరస్థుడి ఖాతాలో నిలిపివేసిన సొమ్ము ఎంత అనేది కనిపిస్తుంది.
- ఒకే ట్రాన్సాక్షన్లో రూ.50వేలకంటే ఎక్కువ మొత్తాన్ని రీస్టోర్ చేయాల్సివచ్చినప్పుడు కోర్టు ఉత్తర్వులు అవసరమవుతాయి. అలాంటప్పుడు కుడివైపున్న "ఎఫ్ఐఆర్" లేదా "కోర్టు ఆర్డర్" ఆప్షన్ను క్లిక్ చేసి ఆ కాపీని అప్లోడ్ చేయాలి.
- అనంతరం ఏ ఖాతాల నుంచి బాధితుడు సొమ్మును పోగొట్టుకున్నాడో ఆయా ఖాతాల వివరాలు "Victim Account Details for Refund" ఆప్షన్లో కనిపిస్తాయి.
- ఏ అకౌంట్కు అయితే అమౌంట్ను రిఫండ్ చేయాలనుకుంటారో ఆ అకౌంట్ ఐఎఫ్ఎస్సీ కోడ్ను ఎంటర్ చేయాలి. పాన్కార్డును అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత "Raise Request for Refund" ఆప్షన్ను క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది.
- మీ రిఫండ్ రిక్వెస్ట్ నమోదైనట్లు అక్నాలెడ్జ్మెంట్ వస్తుంది. 15 రోజుల్లోపు సొమ్ము బాధితుల ఖాతాలో జమవుతుంది.
స్టేటస్ ఎలా చెక్ చేయాలి: కంప్లైంట్ ఇచ్చిన తర్వాత మీ రిక్వెస్ట్ ఎంతవరకు వచ్చిందో ఈజీగా ట్రాక్ చేయవచ్చు.
- అందుకోసం "మనీ రీస్టోరేషన్ మాడ్యూల్" అని బ్రౌజర్లో టైప్ చేస్తే కేంద్ర హోంశాఖ (MHA) వెబ్సైట్ పేజీ కనిపిస్తుంది. దానిని ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీలో Track Your Complaint ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- కంప్లైంట్ రిసిప్ట్లో ఉండే అక్నాలెడ్జ్మెంట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి Send OTPపై క్లిక్ చేయాలి. అప్పుడు రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్కు ఓటీపీ వస్తుంది. దాన్ని నమోదుచేసి "వెరిఫై" ఆప్షన్ను క్లిక్ చేయాలి.
- మీ కంప్లైంట్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, అంటే ప్రాసెస్ ఎక్కడి వరకు వచ్చిందో స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తాయి.
తెలిసినా వాళ్లే కదా అని ఫోన్ పే చేస్తున్నారా? - మీ అకౌంట్ హోల్డ్లో పడే అవకాశం!
డిజిటల్ అరెస్ట్ నుంచి పెళ్లిపత్రికల వరకు - ఈ సైబర్ మోసాల గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే!