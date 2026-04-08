వడ్డీరేట్లలో మార్పుల్లేవ్‌- యథాతథంగా ఉంచిన రిజర్వ్ బ్యాంక్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 8, 2026 at 10:12 AM IST

RBI Interest Rate Decision : రిజర్వ్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా (ఆర్‌బీఐ) కీలక వడ్డీరేట్లను యథాతథంగా ఉంచింది. ఈ మేరకు ద్రవ్య పరపతి విధాన సమీక్ష నిర్ణయాలను ఆర్‌బీఐ గవర్నర్‌ సంజయ్‌ మల్హోత్రా బుధవారం ఉదయం వెల్లడించారు. ఈసారి కూడా రెపో రేటులో ఎలాంటి మార్పు లేదని, 5.25 శాతం వద్దే కొనసాగిస్తున్నట్లు తెలిపారు. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఆర్‌బీఐ నిర్వహించిన తొలి ద్వైమాసిక సమీక్ష ఇదే.

అయితే ఫిబ్రవరిలో జరిగిన సమీక్షలో కూడా వడ్డీరేట్లలో ఆర్‌బీఐ మార్పులు చేయలేదు. గతేడాది మాత్రం వీటిని పలుమార్లు సవరించింది. 2025 ఫిబ్రవరి, ఏప్రిల్‌లో కీలక వడ్డీ రేట్లను 25 బేసిస్‌ పాయింట్ల మేర తగ్గించింది. జూన్‌ సమీక్షలో ఏకంగా 50 బేసిస్‌ పాయింట్లు తగ్గించింది. ఆ తర్వాత డిసెంబరులో మరో 25 శాతం తగ్గించింది. అలా గతేడాది మొత్తంగా రెపో రేటు 1.25 శాతం వరకు దిగొచ్చింది.

