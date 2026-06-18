ETV Bharat / business

రిటైర్మెంట్​కు దగ్గరగా ఉన్నారా? - ఈ తప్పులు చేస్తే ఆర్థిక ఇబ్బందులు తప్పవట!

-పదవీ విరమణ తర్వాత తీసుకునే నిర్ణయాలతో ఆర్థికపరమైన సమస్యలు - ఈ విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు!

Mistakes To Avoid in Retirement
Mistakes To Avoid in Retirement (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 18, 2026 at 7:45 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Mistakes To Avoid in Retirement: పదవీ విరమణ.. చాలా మందికి విశ్రాంతి, సంతృప్తిని ఇచ్చే సమయం. కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఉద్యోగ బాధ్యతల్లో నిమగ్నమైన వారికి రిటైర్మెంట్ చాలా అవసరం, అమూల్యమైనది. అయితే​ ఈ సమయంలో చేసే కొన్ని సాధారణ తప్పులు ఆర్థిక భద్రత విషయంలో వారిని ప్రమాదంలో పడేస్తుంటాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆర్థికపరమైన కొన్ని కీలక విషయాల్లో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం, భవిష్యత్‌ ఖర్చులను పరిగణనలోకి తీసుకోకపోవడం, ద్రవ్యోల్బణం, ఆరోగ్య సంరక్షణ ఖర్చుల ప్రభావాన్ని తరచూ విస్మరించడం వంటివి చేస్తుంటారని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పదవీ విరమణ చేసే సమయంలో, చేసిన తర్వాత వారు చేయకూడని ఆర్థికపరమైన తప్పులేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

వైద్య ఖర్చులు: ప్రస్తుతం వైద్య ఖర్చులు చాలా వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. రిటైర్మెంట్ సమయంలో ఏదైనా పెద్ద జబ్బు వస్తే, వచ్చిన డబ్బు మొత్తం ఆసుపత్రి బిల్లులకే సరిపోతుంది. ఈ క్రమంలోనే ఆకాశాన్నంటుతున్న చికిత్స ఖర్చులు, మందులు, ఆసుపత్రి బిల్లుల నుంచి రక్షణ పొందడానికి ఆరోగ్య బీమా ఆప్షన్‌ కాదని, తప్పనిసరి అని సూచిస్తున్నారు. సాధారణ కవరేజ్ కోసం ఒక బేస్ ఇండివిడ్యువల్ పాలసీని తీసుకోవడం, పెద్ద క్లెయింల కోసం దానికి ఒక సూపర్ టాప్-అప్‌ను యాడ్​ చేయమంటున్నారు. అంతేకాకుండా, అదనపు ఖర్చుల కోసం కొంత డబ్బును ఎల్లప్పుడు దగ్గర ఉంచుకోవడం ముఖ్యమంటున్నారు. ఈ బహుళ అంచెల ఆరోగ్య రక్షణ పరిస్థితులు వృద్ధాప్య జీవితాన్ని దెబ్బతీయకుండా కాపాడతాయంటున్నారు.

స్థిరాస్తి పెట్టుబడులు: కొంతమంది స్థిరాస్తి పెట్టుబడులను ప్రధాన ఆదాయ మార్గంగా పరిగణిస్తుంటారు. అంటే రిటైర్​ అయిన తర్వాత వచ్చే డబ్బులతో ఇళ్లు లేదా స్థలాలు కొని, వాటి ద్వారా వచ్చే అద్దెలతో బతకాలి అనుకుంటారు. అయితే, పన్నులు, మరమ్మతులు, నిర్వహణ/సొసైటీ ఫీజులు వంటి ఖర్చులు.. అద్దెల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని మిగలకుండా చేస్తాయని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే వృద్ధాప్యంలో జీవన వ్యయం ఎక్కువగానే ఉంటుంది. కాబట్టి, స్థిరాస్తి ఆదాయంపై ఆధారపడకూడదంటున్నారు. దీనికి బదులుగా 60 ఏళ్లు పైబడిన సీనియర్లు రివర్స్‌ మార్ట్‌గేజ్‌ను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం మేలని సూచిస్తున్నారు. ఈ పథకంలో బ్యాంకులు.. సొంత ఇంటిపై రుణాన్ని అందిస్తాయని.. నివసిస్తున్నంత కాలం క్రమం తప్పకుండా నిర్దిష్ట ఆదాయాన్ని పొందొచ్చంటున్నారు. ఈ పథకంలో మరణం లేదా ఇంటి అమ్మకం వరకు ఈఎంఐ చెల్లింపులు అవసరం లేదంటున్నారు. ఇది పన్ను రహిత నిధులను అందిస్తుందని.. సొంత స్థిరాస్తులు అమ్ముకోకుండానే నిధులు పొందే అవకాశం ఇందులో ఉంటుందంటున్నారు.

ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్లు: చాలా మంది సీనియర్‌ సిటిజన్లకు ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు గ్యారెంటీ రాబడులతో సురక్షితంగా అనిపిస్తాయి. కానీ, ఆదాయ పన్ను శాఖ వాటి వడ్డీపై పూర్తి ఆదాయ శ్లాబ్ రేటు ప్రకారం పన్ను విధిస్తుందంటున్నారు. దీనివల్ల చేతికి అందే డబ్బు తగ్గిపోతుందని.. పన్ను రూపంలో పెద్ద మొత్తాన్ని కోల్పోయి, మినహాయింపుల తర్వాత తక్కువే మిగులుతుందంటున్నారు. అందుచేత, కొంత మొత్తాన్ని డీప్ డిస్కౌంట్ బాండ్లకు మార్చమని సలహా ఇస్తున్నారు. వీటిపై వచ్చే లాభాలను ఆదాయ పన్ను శాఖ దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలుగా పరిగణించి కేవలం 12.50% మాత్రమే పన్ను విధిస్తుందని.. దీనివల్ల ఎక్కువ ఆదాయం అందుతుందంటున్నారు. పన్ను పరంగా తెలివైన ఈ చర్య, అదనపు రిస్క్ లేకుండా పదవీ విరమణ జీవితంలో ఆర్థిక భరోసాగా పనిజేస్తుందంటున్నారు. అయితే బాండ్లను కొనుగోలు చేసే ముందు వాటి రేటింగ్​ను పరిశీలించడం తప్పనిసరి అని సూచిస్తున్నారు.

ఈక్వీటీలు: చాలా మంది పదవీ విరమణ అనంతరం స్టాక్స్‌లోని హెచ్చుతగ్గులకు భయపడి వాటిని దూరం పెట్టేస్తారు. కానీ, ఈక్వీటీలకు దూరంగా ఉండడం వల్ల 20-30 ఏళ్లలో ద్రవ్యోల్బణం నెమ్మదిగా పొదుపును మింగేస్తుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలో పెరుగుతున్న ఖర్చులను అధిగమించి స్థిరమైన దీర్ఘకాలిక వృద్ధి పొందాలంటే పెట్టుబడిలో 10 నుంచి 15శాతం నాణ్యమైన లార్జ్-క్యాప్ స్టాక్స్ లేదా బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్లలో ఉంచాలని నిపుణులు సిఫార్సు చేస్తున్నారు. దీనికి సమతుల్యంగా, అత్యవసర పరిస్థితులు, ఆదాయం కోసం 5 నుంచి 7 సంవత్సరాల ఖర్చులకు సరిపడా జీవన వ్యయాలను FD/బాండ్లు వంటి సురక్షితమైన వాటిలో పెట్టుబడిగా పెట్టాలంటున్నారు. ఇలాంటి ఇన్వెస్ట్​మెంట్​లు తీవ్రమైన నష్టభయాలు లేకుండా ద్రవ్యోల్బణాన్ని ఎదుర్కొంటూ మూలధనాన్ని కాపాడతాయని వివరిస్తున్నారు.

ఉపసంహరణ ప్రణాళిక: పదవీ విరమణ అంటే కేవలం సేవింగ్స్​ మాత్రమే కాదని.. వచ్చిన డబ్బును ఎలా ఖర్చు చేయాలో తెలుసుకోవడం అంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల అది 25 సంవత్సరాల పైనే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు. కానీ స్పష్టమైన విత్​డ్రా ప్రణాళిక లేకుండా, చాలా మంది ముందుగానే ప్రయాణాలు, వినోదం కోసం, పిల్లల కోసం అధికంగా ఖర్చు చేసేస్తారని.. దీనివల్ల, తర్వాత సంవత్సరాల్లో వారి వైద్య, ఇతర అవసరాలకు ఏమీ మిగలదంటున్నారు. కాబట్టి, పదవీ విరమణ చేసిన వారు మొదటి సంవత్సరం వారి దగ్గర ఉన్న మొత్తం నిధిలో 4-5 శాతం మొత్తాన్ని పక్కకు తీసి పెట్టడం మంచిదంటున్నారు.

రిటైర్మెంట్ తర్వాత నెలకు రూ.లక్ష పెన్షన్ కావాలా? ఈ స్కీమ్​లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం బెటర్!

40ఏళ్లకే రిటైర్మెంట్​కు ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? 33 ఏళ్లకే రూ.2 కోట్లు సంపాదించిన టెకీ స్టోరీ చదవాల్సిందే!

TAGGED:

RETIREMENT TIPS IN TELUGU
MISTAKES TO AVOID IN RETIREMENT
RETIREMENT MISTAKES TO AVOID
రిటైర్మెంట్​ సమయంలో చేయకూడని తప్పు
MISTAKES TO AVOID IN RETIREMENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.