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ఐటీఆర్​ ఫైల్​ చేస్తున్నారా? - ఈ తప్పులు చేస్తే "నోటీసులు" వచ్చే అవకాశం​!

ఐటీఆర్​ ఫైల్ చేసే ముందు జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు -​ హడావుడి పడి తప్పులు చేయొద్దని సూచన!

Mistakes to Avoid in ITR File
Mistakes to Avoid in ITR File (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 29, 2026 at 3:33 PM IST

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Mistakes to Avoid in ITR File: ఇన్​కమ్​ ట్యాక్స్​ రిటర్న్స్​ (ఐటీఆర్​) ఫైల్​​ చేసే టైమ్​ దగ్గరపడింది. అయితే రిటర్నులు సమర్పించే తొందరలో చాలా మంది​ కొన్ని పొరపాట్లు చేస్తుంటారు. వీటిలో కొన్ని తప్పులను సరిదిద్దుకునే అవకాశం ఉన్నా, మరికొన్నింటిని మాత్రం మార్చుకోలేమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో ఈ తప్పుల కారణంగా ఆదాయపు పన్ను శాఖ నుంచి నోటీసులు రావడం, రిఫండు ఆగిపోవడం, జరిమానాలు ఎదుర్కోవడం వంటి తీవ్ర పరిణామాలు ఎదురవుతాయంటున్నారు. అందుకే ఐటీఆర్​ ఫైల్​ చేసేటప్పుడు కొన్ని తప్పులు చేయకూడదని సూచిస్తున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

విదేశీ ఆస్తులను సరిగ్గా వెల్లడించకపోవడం: 2026-27 మదింపు సంవత్సరానికి పన్ను చెల్లింపుదారులు చేసే అతిపెద్ద పొరపాటు విదేశాల్లో ఉన్న ఆస్తుల వివరాలను చెప్పకపోవడమే అంటున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు. ఎందుకంటే ఇటీవల కాలంలో విదేశాల్లో ఇన్వెస్ట్​ చేయడం లేదా విదేశీ ఆస్తులు కలిగి ఉండటం గణనీయంగా పెరిగిందని.. కానీ, చాలా మంది తమ విదేశీ ఆస్తులను, పెట్టుబడులను రిటర్నుల్లోని షెడ్యూల్‌ ఎఫ్‌ఏలో సరిగ్గా చూపడంలో విఫలమవుతున్నారని వివరిస్తున్నారు. ఉదాహరణకు మల్టీ నేషనల్​ కంపెనీల్లో వర్క్​ చేసే ఉద్యోగులకు రిస్ట్రిక్టెడ్‌ స్టాక్‌ యూనిట్స్‌ లభిస్తుంటాయని.. ఇవి విదేశీ బ్రోకరేజీ ఖాతాలో ఉంటాయంటున్నారు. దీంతో వీటిని విక్రయించలేదు కదా లేదా వీటి ద్వారా ఎలాంటి డివిడెండ్‌ రాలేదు కదా అని, వాటిని ఆదాయ వివరాల్లో చూపించాల్సిన అవసరం లేదని ఉద్యోగులు అపోహ పడుతుంటారంటున్నారు. గత సంవత్సరం ఇలా షెడ్యూల్‌ ఎఫ్‌ఏలో తప్పులు చేసిన ఎంతోమందికి నోటీసులు వచ్చాయని.. కాబట్టి, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ విదేశీ ఆస్తులను వెల్లడించాలంటున్నారు. ఏమైనా సందేహాలుంటే పన్ను నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమమని సూచిస్తున్నారు.

ఏఐపై ఆధారపడటం: ఇటీవలి కాలంలో ఏఐ వినియోగం ఎంతలా పెరిగిందంటే ఎవరి సహాయం లేకుండానే ఐటీ రిటర్నులు ఫైల్‌ చేస్తున్నారు. అయితే ఇలాంటివి వాడటం మంచిగానే అనిపించినప్పటికీ, రిటర్నుల దాఖలులాంటి చట్టపరమైన, తప్పనిసరి ప్రక్రియల కోసం వాటినే పూర్తిగా విశ్వసించకూడదని చెబుతున్నారు. మీకు కేవలం ఒకటి లేదా రెండు ఆదాయ వనరులు ఉండి, మూలధన లాభాలు లేదా నష్టాలు లేనట్లయితే అవి కొంత మేరకు సహాయం చేయొచ్చు. కానీ, రిటర్న్​ వంటి విషయాల్లో మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్నారు. సులభమైన రిటర్నులు సమర్పించేందుకు ఆదాయపు పన్ను శాఖ ఇ-ఫైలింగ్‌ పోర్టల్‌ ఎంతో సురక్షితమైన, వేగవంతమైన మార్గమని.. అందులో మీ ఆర్థిక వివరాలు ముందుగానే నింపి ఉంటాయి కాబట్టి, వాటిని సరిచూసుకొని, సులభంగా ఫైల్‌ చేయడం మంచిదంటున్నారు.

నిపుణులను సంప్రదించకపోవడం: చాలా సందర్భాల్లో పన్ను చెల్లింపుదారులు అవగాహనా లోపం వల్లే తప్పులు చేస్తుంటారని.. ఫైలింగ్‌ సమయంలో ఏయే వివరాలను, ఎలా పొందుపర్చాలో స్పష్టంగా తెలియకపోవడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణమంటున్నారు. ఇక కొంతమంది నిపుణుల ఫీజు ఆదా చేయాలనే లక్ష్యంతో ఎవరికి వారే సొంతంగా ఐటీఆర్‌ సమర్పించేందుకు ప్రయత్నిస్తారని.. మరికొందరు నిబంధనలను తమకు అనుకూలంగా అన్వయించుకొని తప్పులు చేస్తుంటారంటున్నారు. అయితే సొంతంగా రిటర్నులు ఫైల్‌ చేయడంలో ఎలాంటి తప్పు లేదని.. కానీ, చట్టం, నిబంధనలపై పూర్తి అవగాహన లేకుండా దాఖలు చేస్తే తర్వాత ఆదాయపు పన్ను శాఖ నుంచి నోటీసులు రావొచ్చని.. ముఖ్యంగా మీకు బహుళ ఆదాయ వనరులు ఉన్నప్పుడు లేదా పెద్ద మొత్తంలో రిఫండు క్లెయిం చేస్తున్నప్పుడు పన్ను నిపుణుల సాయం తీసుకోవడం ఎల్లప్పుడూ శ్రేయస్కరం అని సూచిస్తున్నారు.

సరైన ఆధారాలు లేకుండా: ఈ పొరపాటు కొత్తదేమీ కాదని.. గతంలో చాలా మంది ఇంటి అద్దె భత్యం, ఆరోగ్య బీమా, రాజకీయ విరాళాల వంటి మినహాయింపులను ఎలాంటి సరైన ఆధారాలు లేకుండానే క్లెయిం చేసి తప్పించుకునేవారని చెబుతున్నారు. కానీ, ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారాయని.. ఆదాయపు పన్ను శాఖ అత్యాధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తూ రిటర్నుల్లో, ఆదాయంలో ఉన్న వ్యత్యాసాలను ఇట్టే పసిగట్టి, వెంటనే నోటీసులు పంపుతోందంటున్నారు. అందువల్ల, పన్ను మినహాయింపులు క్లెయిం చేసేటప్పుడు సరైన డాక్యుమెంట్లను, బిల్లులను భద్రపర్చుకోవడం తప్పనిసరి అని, అప్పుడే భవిష్యత్తులో ఏదైనా నోటీసు వస్తే, వాటి ఆధారంగా వివరణ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

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ఐటీఆర్​ ఎలా ఫైల్​ చేయాలి
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