క్రెడిట్ కార్డులు యూజ్ చేస్తున్నారా? - ఈ తప్పులు చేస్తే అప్పుల ఊబిలో చిక్కుకుంటారట!
-ఆర్థిక అవసరాల కోసం క్రెడిట్ కార్డులు ఉపయోగిస్తున్నారా? - కొన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణుల సూచనలు!
Published : May 26, 2026 at 5:43 PM IST
Mistakes to Avoid Credit Card Holders: నేటి కాలంలో చాలా మందికి ఆర్థికంగా సహాయపడే వాటిలో క్రెడిట్ కార్డులు ముందుంటాయి. ఎందుకంటే ఈ కార్డుల వల్ల అనేక సౌకర్యాలు పొందొచ్చు. అయితే కొంతమంది క్రెడిట్ కార్డుదారులు చేసే తప్పుల వల్ల అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారని.. ముఖ్యంగా, డిజిటల్ చెల్లింపులు, ప్లాస్టిక్ మనీ పట్ల వినియోగదారుల ఆసక్తి పెరుగుతున్న కొద్దీ, అప్పుల ఉచ్చులో చిక్కుకునే ప్రమాదం కూడా పెరుగుతుందని అంటున్నారు నిపుణులు. ఇలా క్రెడిట్ కార్డు ఖర్చుల ఊబిలో చిక్కుకోకుండా ఆర్థిక శ్రేయస్సును కాపాడుకోవడానికి, లోపాలు అర్ధం చేసుకోవడం, నిర్ణయాత్మక చర్యలు తీసుకోవడం చాలా అవసరం అంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే క్రెడిట్ కార్డుదారులు ఎటువంటి తప్పులు చేయకూడదో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
రిమైండర్ సెట్ చేసుకోవడం మంచిది: క్రెడిట్ కార్డు బిల్లును టైమ్లోపు చెల్లించకపోవడం లేదా లేట్గా పే చేయడం వల్ల సంస్థ జరిమానా విధిస్తుందని.. ఇది క్రెడిట్ స్కోర్ను గణనీయంగా ప్రభావితం చేస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు. లోన్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఇది ఒక పెద్ద సమస్యగా మారవచ్చంటున్నారు. కాబట్టి, బిల్లు చెల్లించే తేదీని రిమైండర్గా పెట్టుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. అదే విధంగా చెల్లించగలిగినంత కాలం క్రెడిట్ కార్డ్ బకాయిని పూర్తిగా గానీ లేదా కనీస చెల్లింపుల కంటే ఎక్కువ చెల్లించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. అలా కాకుండా కేవలం క్రెడిట్ కార్డ్ మినమమ్ పేమెంట్స్ మాత్రమే చేస్తూ వెళితే, కాలక్రమేణా క్రెడిట్ కార్డ్పై బ్యాలెన్స్ ఉండడం వల్ల వడ్డీ గణనీయంగా పెరిగిపోతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే చెల్లింపులను సమయానికి చేసేలా చూసుకోవాలంటున్నారు.
బహుళ కార్డులు: ప్రస్తుతం చాలా మంది ఒక్క కార్డు మీదే ఆధారపడట్లేదు. అనేక బ్యాంకుల క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగిస్తున్నారు. అయితే ఒకటికి మించి ఎక్కువ క్రెడిట్ కార్డులను ఉపయోగించడం వల్ల వాటి బకాయిలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయని.. వీటి వల్ల గడువు లోపు చెల్లింపులు చేయడం సాధ్యం కాకపోవచ్చంటున్నారు. అదే విధంగా కార్డులు పెరిగే కొద్ది.. కొన్ని పేమెంట్లను, వాటి తేదీలను మరిచిపోయే అవకాశం కూడా చాలా ఎక్కువ. కాబట్టి, వినియోగించే కార్డుల సంఖ్యను లిమిట్గా ఉంచుకోవడం మంచిదంటున్నారు. ముఖ్యంగా, చెల్లింపుల గడువు తేదీలను తేలికగా తీసుకోవడం వల్ల తీవ్రమైన ఆర్థిక సమస్యలకు దారితీయొచ్చు. అందుచేత, డీఫాల్ట్ను నివారించడానికి ఆటో-డెబిట్ ఆప్షన్ను సెట్ చేసుకోవడం చాలా మంచిదంటున్నారు.
ఈఎంఐ, బీఎన్పీఎల్ పథకాలు: నో-కాస్ట్ ఈఎంఐలు, బై నౌ పే లేటర్(బీఎన్పీఎల్) పథకాలు ఎల్లప్పుడూ కనిపించే విధంగా ఉండవంటున్నారు నిపుణులు. అటువంటి పథకాలకు అప్లై చేసే ముందు కండీషన్స్ పూర్తిగా చదివి, వాటిలోని లాభనష్టాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలంటున్నారు. హిడెన్ ఛార్జీలు, చక్రవడ్డీ అప్పుల ఊబిలోకి చిక్కుకుపోయేలాగా చేస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, కార్డు స్టేట్మెంట్స్, బడ్జెటింగ్ అప్లికేషన్ల ద్వారా అన్ని ఖర్చులను పర్యవేక్షించాలని సూచిస్తున్నారు.
క్రెడిట్ కార్డు..వేరొకరికి: చాలా మంది తమ క్రెడిట్ కార్డ్ వివరాలను ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేసుకుంటుంటారు. కానీ ఇలా చేయడం మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. దానికి బదులుగా, కుటుంబ సభ్యుల కోసం యాడ్-ఆన్ క్రెడిట్ కార్డు సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించుకోవడం మేలంటున్నారు. యాడ్-ఆన్ క్రెడిట్ కార్డులు అనుబంధ కార్డులుగా పని చేస్తాయని, ఇవి క్రెడిట్ కార్డు సంస్థలు నిర్ణయించే క్రెడిట్ పరిమితితో లభిస్తాయంటున్నారు. వీటిని వాడటం వల్ల మితిమీరిన ఖర్చు లేదా దుర్వినియోగం వంటి ప్రమాదాలను నివారించవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
బిల్లింగ్ స్టేట్మెంట్: చాలా మంది క్రెడిట్ కార్డు సంస్థ పంపే బిల్లింగ్ స్టేట్మెంట్లను పట్టించుకోరు. అయితే, ఇలా చేయడం వల్ల ముఖ్యమైన ఖర్చుల వివరాలు తెలిసే అవకాశం ఉండదని.. లేకుంటే ఒకోసారి తప్పుగా నమోదయ్యే బిల్లింగ్ పాయింట్లను కనుగొనలేరంటున్నారు. ఖాతా నుంచి చేసిన అన్ని ఖర్చులు, ఛార్జీలను ట్రాక్ చేయడానికి బిల్లింగ్ స్టేట్మెంట్ సహాయపడుతుందని వివరిస్తున్నారు. కాబట్టి, ప్రతి క్రెడిట్ కార్డుదారుడు మంత్లీ బిల్లింగ్ స్టేట్మెంట్ వివరాలను తప్పక చూసి, వాటిని ఖర్చుల వివరాలతో సరిపోల్చుకోవాలంటున్నారు.
నిబంధనలు: క్రెడిట్ కార్డు సంస్థలందించే బ్రోచర్స్లో చిన్న అక్షరాలలో ఫీజులు, వడ్డీ రేట్లు, రివార్డ్ రిడెంప్షన్ల సమాచారం ఉంటుంది. చాలా మంది వినియోగదారులు వాటిని చదవరు. దీనివల్ల ఊహించని ఛార్జీలు అమలవుతాయి. కాబట్టి, క్రెడిట్ కార్డును తీసుకునేటప్పుడు స్పష్టమైన నిబంధనలు, పారదర్శక ప్రయోజనాలు ఉన్న క్రెడిట్ కార్డును ఎంచుకోవడం మంచిదని వివరిస్తున్నారు.
"EMI" ఆలస్యమైతే ఏం జరగుతుంది? - క్రెడిట్ స్కోరుపై ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుంది?
అత్యవసర రుణాల కోసం "యాప్స్" వాడుతున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!