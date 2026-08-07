ఐటీ రిటర్న్స్లో తప్పులు ఉన్నాయా? - ఇలా ఈజీగా సరిదిద్దుకోవచ్చు!
- ముగిసిన 2026-27 అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఐటీఆర్ ఫైలింగ్ గడువు - అయితే తప్పులు ఉంటే ఆందోళన చెందకుండా ఇవి ఫాలో అయితే సరిపోతుందని నిపుణులు సూచన!
Published : August 7, 2026 at 3:11 PM IST
Mistakes in Income Tax Returns: సాధారణ వేతన జీవులు, ఆడిటింగ్ అవసరం లేని ట్యాక్స్ పేయర్స్ 2026-27 అసెస్మెంట్ సంవత్సరానికి సంబంధించి ఐటీఆర్ దాఖలు చేసేందుకు గడువు ముగిసింది. ఇప్పటివరకూ 5.9 కోట్లకు పైగా రిటర్నులు దాఖలైనట్లు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ శాఖ వెల్లడించింది. అయితే ఐటీఆర్ ఫైల్ చేసేందుకు గడువు ముగిసిన తర్వాత చాలా మందిలో "నేను రిటర్నులు దాఖలు చేయడం మర్చిపోయాను, ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏమిటి?", లేదా "రిటర్ను వేశాను కానీ, అందులో కొన్ని తప్పులు దొర్లాయి. ఇప్పుడు వాటిని సరిదిద్దుకోవచ్చా?" అనే సందేహాలు తలెత్తుతాయి. అయితే పన్ను నిబంధనల ప్రకారం వీటికి స్పష్టమైన పరిష్కారాలు ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
రిటర్నులు దాఖలు చేసిన తర్వాత చాలా మంది తమ వ్యక్తిగత వివరాల్లో పొరపాట్లు జరగడం, ఏదైనా ఆదాయ వనరును వెల్లడించకపోవడం, లేదా క్లెయిం చేయని మినహాయింపుల గురించి ఆలస్యంగా గుర్తిస్తుంటారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఆందోళన చెందకుండా సెక్షన్ 139(5) కింద "రివైజ్డ్ రిటర్న్" దాఖలు చేయొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 2026-27 మదింపు సంవత్సరానికి సంబంధించి, ఈ సవరించిన రిటర్నులను 2026 డిసెంబరు 31 వరకూ లేదా ఐటీ శాఖ మదింపు ప్రక్రియను పూర్తి చేసే లోపు (ఏది ముందైతే అది) సమర్పించే వెసులుబాటు ఉందంటున్నారు. ఒకసారి రివైజ్డ్ రిటర్న్ దాఖలు చేస్తే, అది పాత రిటర్న్ స్థానాన్ని భర్తీ చేస్తుందని, గడువులోపు ఎన్నిసార్లయినా దీనిని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చని వివరిస్తున్నారు.
ఆలస్యమైనా: ఒకవేళ జులై 31 లోపు అసలు రిటర్నే దాఖలు చేయకపోతే, ఇప్పటికీ అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. దీనినే "బిలేటెడ్ రిటర్న్" అంటారు. దీనిని డిసెంబరు 31లోగా సమర్పించాలని, గడువు పూర్తైన తర్వాత ఫైల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి, సెక్షన్ 234F కింద జరిమానా, అలాగే పన్ను బాకీపై వడ్డీ చెల్లించాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఒకవేళ డిసెంబరు 31 గడువూ ముగిస్తే, కేవలం అదనపు ఆదాయాన్ని వెల్లడించేందుకు మాత్రమే సెక్షన్ 139(8ఏ) కింద "అప్డేటెడ్ రిటర్న్" దాఖలు చేసేందుకు వీలుంటుందంటున్నారు. అయితే దీని ద్వారా అదనపు మినహాయింపులు కోరడం, రీఫండ్ను పెంచుకోవడం సాధ్యం కాదని వెల్లడిస్తున్నారు.
నోటీసులు రాకుండా: ఇటీవలి కాలంలో ఆదాయపు పన్ను శాఖ కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) ఆధారిత అధునాతన డేటా అనలిటిక్స్ను విస్తృతంగా వాడుతోందని, దీనివల్ల రిటర్నులో చిన్నపాటి వ్యత్యాసం వచ్చినా ఆదాయపు పన్ను శాఖ వ్యవస్థలు వెంటనే గుర్తుపడుతున్నాయంటున్నారు. ముఖ్యంగా భారీ రీఫండ్ క్లెయిమ్ చేసిన కేసులను ఐటీ శాఖ అత్యంత నిశితంగా పరిశీలిస్తోందని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో దాఖలు చేసే సమాచారానికి, ఐటీ శాఖ వద్ద ఉండే వార్షిక సమాచార నివేదిక (ఏఐఎస్), ట్యాక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ సమ్మరీ (టీఐఎస్) మధ్య తేడాలుంటే నోటీసులు రావడం ఖాయమంటున్నారు అదే విధంగా, సేవింగ్స్ అకౌంట్ వడ్డీ, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై వడ్డీ, డివిడెండ్ ఆదాయం లేదా ఆన్లైన్ గేమింగ్ లాభాలను విస్మరిస్తే, నోటీసులు వచ్చే అవకాశం ఉందంటున్నారు. అలాగే క్రెడిట్ కార్డు బిల్లుల చెల్లింపులు రూ.10లక్షలు దాటినా, ఆస్తుల కొనుగోలు రూ.30లక్షలకు మించినా ఆ వివరాలు ఎస్ఎఫ్టీ ద్వారా ఐటీ శాఖకు చేరుతాయని, ఇక్కడ ఆదాయానికీ, ఖర్చుకూ పొంతన లేకపోయినా సమస్యలు తప్పవంటున్నారు.
రీఫండ్ ఎప్పుడు వస్తుంది?: పన్ను చెల్లింపుదారులు తాము చెల్లించాల్సిన అసలు పన్నుకంటే ఎక్కువ మొత్తాన్ని చెలించినప్పుడు రీఫండ్కు అర్హత ఉంటుందంటున్నారు. సాధారణంగా ఐటీఆర్ను విజయవంతంగా ఇ-వెరిఫై చేసినప్పటి నుంచే ప్రాసెసింగ్ ప్రారంభమవుతుందంటున్నారు. కేవలం వేతన ఆదాయం ఉండి, వివరాలన్నీ ఫారం-16, ఏఐఎస్ నివేదికలతో సరిపోలితే, ఇ-వెరిఫికేషన్ తర్వాత 4 నుంచి 5 వారాల్లో రీఫండ్ జమ అవుతుందని పేర్కొంటున్నారు. ఇక మూలధన లాభాలు, విదేశీ ఆస్తులు, వ్యాపార ఆదాయం ఉన్న రిటర్నుల ప్రాసెసింగ్కు మరికొంత సమయం పట్టొచ్చొంటున్నారు.
రీఫండ్ ఎందుకు లేట్ అవుతుంది?: ఐటీఆర్ దాఖలు చేసిన తర్వాత రీఫండ్ ఆలస్యం కావడానికి ప్రధానంగా 5 కారణాలుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, రీఫండ్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారు.. ఈ వివరాలను ఒకసారి చూసుకోవడం మంచిది.
కారణాలివే:
- ఇ-వెరిఫికేషన్ చేయకపోవడం
- బ్యాంక్ ఖాతాను ముందే ధ్రువీకరించకపోవడం
- ఐటీఆర్ వివరాలకు ఏఐఎస్ లేదా ఫారం-26ఏఎస్ నివేదికలకు తేడా ఉండటం
- తప్పుడు వ్యక్తిగత లేదా బ్యాంకు వివరాలు ఇవ్వడం
- గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా పన్ను బాకీలుంటే, ప్రస్తుత రీఫండ్ను వాటికి సర్దుబాటు చేయడం
ఆధారాలు సిద్ధంగా: రీఫండ్ను పెంచుకునేందుకు చాలా మంది చేసే ప్రధాన పొరపాటు.. అర్హత లేని మినహాయింపులను క్లెయిం చేయడం అంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా నకిలీ ఇంటి అద్దె రశీదులతో భారీ మినహాయింపులు కోరడం, గుర్తింపు లేని ట్రస్టులకు విరాళాలు (సెక్షన్ 80జీ) ఇచ్చినట్లు నకిలీ రశీదులు సృష్టించడం ఐటీ శాఖ ఏఐ వ్యవస్థల దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయంటున్నారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఆధారాలు కోరుతూ నోటీసులు రావచ్చని, కాబట్టి, వీటికి ఆధారాలు తప్పనిసరిగా ఉంచుకోవాలంటున్నారు. తప్పుడు ఐటీఆర్ను ఎంచుకొని, రిటర్నులు దాఖలు చేసినా.. వాటిని "డిఫెక్టివ్ రిటర్న్"గా పరిగణించే అవకాశం ఉందంటున్నారు. అందుకే, ఏదైనా నోటీసు వస్తే వెంటనే ఐటీ పోర్టల్లో "ఇ-ప్రొసీడింగ్స్" ద్వారా గడువులోపు స్పందించాలంటున్నారు. ఐటీఆర్లో తప్పులు జరిగాయని గుర్తిస్తే వెంటనే రివైజ్డ్ రిటర్న్ ద్వారా సరిదిద్దుకోవడం ఉత్తమం అని సూచిస్తున్నారు.
రీఫండ్ కోసం చూస్తుంటే - 'డిఫెక్టివ్ ఐటీఆర్' నోటీస్ వచ్చిందా? సింపుల్గా కరెక్ట్ చేసుకోండిలా!