పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల ఎఫెక్ట్- ఇండియా జీడీపీ వృద్ధిపై ప్రతికూల ప్రభావం: ICRA

పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం- ఆ ప్రభావం భారత జీడీపీ వృద్ధిపై పడే ఛాన్స్- వెల్లడించిన ప్రముఖ రేటింగ్‌ ఏజెన్సీ ఇక్రా

India GDP Growth Rate 2026 : పశ్చిమాసియా సంక్షోభం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై పడనుందని ప్రముఖ రేటింగ్‌ ఏజెన్సీ ఇక్రా (ICRA) తెలిపింది. ఈ యుద్ధం ఎక్కువ కాలం కొనసాగితే 2027 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత జీడీపీ వృద్ధిపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందని పేర్కొంది. దేశీయ డిమాండ్, పెట్టుబడి కార్యకలాపాలు మెరుగుపడటం, ప్రభుత్వ మూలధన వ్యయం కొనసాగడం ద్వారా భారత వాస్తవ జీడీపీ వృద్ధి 2027 ఆర్థిక సంవత్సరంలో దాదాపు 7.1 శాతంగా ఉంటుందని అంచనా వేసింది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో తొలుత అంచనా వేసిన 7.6 శాతం కంటే కొంచెం తక్కువగా ఉంటుందని వెల్లడించింది. ఈ మేరకు తన నివేదికలో ఇక్రా పేర్కొంది.

ఇక్రా నివేదిక ప్రకారం
పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో దీర్ఘకాలిక భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు ముడి చమురు ధరలను ప్రభావితం చేస్తాయి. భారత్‌కు పశ్చిమాసియా ముఖ్యమైన వాణిజ్య భాగస్వామిగా కొనసాగుతోంది. ఎగుమతులలో దాదాపు 14 శాతం, దిగుమతులలో దాదాపు 21 శాతం వాటా కలిగి ఉంది. దీని వల్ల మిడిల్ ఈస్ట్‌లో ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగితే భారత వాణిజ్యం దెబ్బతింటుంది. అలాగే భారత్‌కు ఇంధన సరఫరాలలో అంతరాయాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం భారతదేశ వాణిజ్యానికి ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. ముఖ్యంగా సరకు రవాణా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఇంధన సరఫరాలపై అనిశ్చితి నెలకొంటుంది.

ఇక్రా నివేదికలో ఏముందంటే?
ముడి చమురు బ్యారెల్‌ ధర 10 డాలర్లు పెరిగితే, అది దేశ కరెంట్ ఖాతా లోటును 0.30-0.40 శాతం పెంచవచ్చు. అదే విధంగా టోకు, వినియోగదారుల ధరల ద్రవ్యోల్బణాన్ని కూడా పెంచుతుంది. అధిక ఇంధన ఖర్చులు వినియోగ డిమాండ్‌ను తగ్గిస్తాయి. ఇది మొత్తం ఆర్థిక కార్యకలాపాలపై ప్రభావం చూపుతాయి. 2027 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ముడి చమురు బ్యారెల్‌ ధర 70-75 డాలర్లు ఉంటే, ఇది కరెంట్ ఖాతా లోటును జీడీపీలో దాదాపు 1 శాతం వద్ద ఉంచుతుంది. అయితే, ముడి చమురు బ్యారెల్‌ ధర 100-105 డాలర్లకు పెరిగితే కరెంట్ ఖాతా లోటు జీడీపీలో దాదాపు 1.9-2.2 శాతానికి చేరవచ్చు. ఇది స్థూల ఆర్థిక ఒత్తిళ్లను పెంచుతుంది. భారత్‌కు విదేశాల నుంచి వచ్చే నిధులు (ఇన్‌వర్డ్ రెమిటెన్స్‌లో) దాదాపు 40 శాతం యూఏఈ, సౌదీ అరేబియాతో సహా పశ్చిమాసియా దేశాల నుంచే వస్తున్నాయని ఇక్రా పేర్కొంది.

ముదురుతున్న యుద్ధం
మరోవైపు, పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం మరింత ముదురుతోంది. సోమవారం లెబనాన్‌లోని హెజ్‌బొల్లాకు చెందిన అల్ క్వార్డ్ అల్ హసన్ అసోసియేషన్ ఆస్తులు, ఆయుధ నిల్వ సౌకర్యాలపై ఐడీఎఫ్ వైమానిక దాడులు చేపట్టింది. హెజ్‌బొల్లా సైనిక సామర్థ్యాలను మరింత దెబ్బతియడానికి ఈ దాడులను చేసింది. అలాగే లెబనాన్ రాజధాని బీరూట్‌లో కచ్చితమైన దాడులు జరిపి లెబనాన్ కార్ప్స్‌లోని ఐదుగురు సీనియర్ కమాండర్లను హతమార్చింది.

యూఎస్‌తో చర్చలు జరపబోం : ఇరాన్
అమెరికాతో దౌత్య చర్చలు జరపమని ఇరాన్ స్పష్టం చేసింది. అమెరికాతో చర్చలు జరపడం అనే ప్రశ్న మరోసారి తలెత్తని పేర్కొంది. ఎందుకంటే అమెరికాతో చర్చలు తమకు చేదు అనుభవాన్ని మిగిల్చాయని వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ఓ న్యూస్ ఛానెల్‌కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి సయ్యద్ అబ్బాస్ అరఘ్చి పేర్కొన్నారు.

మరోవైపు, పశ్చిమాసియా యుద్దంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు యూరోపియన్‌ యూనియన్ కౌన్సిల్‌ అధ్యక్షుడు ఆంటోనియో కోస్టా. ఇప్పటివరకు ఈ యుద్ధంలో గెలిచిందెవరైనా ఉన్నారంటే అది రష్యా ఒక్కటేనని అభిప్రాయపడ్డారు. యుద్ధం కారణంగా ఇంధన ధరలు పెరగడం రష్యాకు అనుకూలిస్తోందని తెలిపారు. అంతర్జాతీయ చట్టాలను అమెరికా సవాల్‌ చేస్తోందని, వీటిని పరిరక్షించాల్సిన బాధ్యత ఈయూపై ఉందని స్ఫష్టం చేశారు. ఈ అంశంపై చర్చించేందుకు పశ్చిమాసియాలో భాగస్వామ్య పక్షాలన్నీ ఏకతాటిపైకి రావాల్సి ఉందని చెప్పారు. బాంబుల ద్వారా స్వేచ్ఛ, మానవ హక్కులు సాధించలేమని అంతర్జాతీయ చట్టాల ద్వారానే ఇది సాధ్యం అవుతుందన్నారు.

