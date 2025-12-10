ETV Bharat / business

రూ.1.5లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులపై సత్యనాదేళ్ల రియాక్షన్- మైక్రోసాఫ్ట్ ఇన్వెస్టిమెంట్స్ భారత్‌ను ‘ఏఐ ఫస్ట్'గా మారుస్తాయా?

భారత్‌లో పెట్టుబడులపై సత్య నాదెళ్ల ఉత్సాహం- ఏఐ విభాగంలో మైక్రోసాఫ్ట్ భారీ పెట్టుబడులు - 2030 నాటికి 2 కోట్ల మంది నిపుణుల సృష్టి

Microsoft Investment In India
Microsoft, Chief Executive Officer Satya Nadella, Indian Prime Minister Narendra Modi (AP)
Microsoft Investment In India : అమెరికా సాంకేతిక దిగ్గజ సంస్థ మైక్రోసాఫ్ట్ భారత్​లో పెట్టనున్న పెట్టుబడులపై సీఈఓ సత్య నాదెళ్ల తన ఉత్సాహాన్ని వ్యక్తం చేశారు. భారత పర్యటనలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని కలిసి పెట్టుబడులపై చర్చించినట్లు ఆయన తెలిపారు. భారత్‌లో ఏర్పాటు చేస్తున్న డేటా సెంటర్ సామర్థ్యంపై కూడా ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఇది దేశ డిజిటల్ అభివృద్ధికి కీలకంగా దోహదం చేస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు మైక్రోసాఫ్ట్ ఈవెంట్​లో బుధవారం మాట్లాడారు.

ఇదిలా ఉండగా, కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ) విభాగంలో ఆసియా ఖండంలోనే భారీ పెట్టుబడిని భారత్‌లో పెడతామని తాజాగా మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రకటించింది. భారతదేశ ఏఐ ఫస్ట్ ఫ్యూచర్‌కు ఊతమిచ్చేందుకు రూ.1.5 లక్షల కోట్లను ఇన్వెస్ట్ చేస్తామని వెల్లడించింది. మంగళవారం(డిసెంబర్ 9) సాయంత్రం దిల్లీలో భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీతో భేటీ ముగిసిన వెంటనే, ఈ ప్రకటన చేస్తూ 'ఎక్స్' వేదికగా మైక్రోసాఫ్ట్ సీఈఓ సత్య నాదెళ్ల ట్వీట్ చేశారు. దీనికి వెంటనే ప్రధాని మోదీ రిప్లై ఇచ్చారు. లోక కల్యాణం కోసం ఏఐ ఆవిష్కరణలు చేసేందుకు, మరో సాంకేతిక విప్లవాన్ని క్రియేట్ చేసేందుకు ఈ అవకాశాన్ని భారత యువత అందిపుచ్చుకుంటారని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అలాగే, బుధవారం జరిగిన మైక్రోసాఫ్ట్ ఈవెంట్​లోనూ ఇదే విషయంపై సత్యనాదెళ్ల స్పందించారు. ఇంతకీ ఈ పెట్టుబడులు భారత్‌కు ఎందుకు కీలకమైనవి ? ఇవి మనదేశాన్ని 'ఏఐ ఫస్ట్‌'గా మారుస్తాయా?

రాబోయే నాలుగేళ్లలో (2026 - 2029) భారత్‌లోని ఏఐ విభాగంలో రూ.1.5 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు పెడతామని మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రకటించింది. ఈ పెట్టుబడులతో ప్రధానంగా 3 మూలస్తంభాల నిర్మాణంపై ఫోకస్ చేస్తామని తెలిపింది. అవి 'స్కేల్', 'స్కిల్స్', 'సావరినిటీ'. ఏఐ విభాగంలో భారత్‌ను 'ఏఐ ఫస్ట్‌'గా, ప్రపంచ లీడర్‌గా నిలిపే డిజిటల్ శక్తిని నిర్మించడమే తమ లక్ష్యమని చెప్పింది. భారతదేశ క్లౌడ్, ఏఐ మౌలిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేయడం, నిపుణులను సిద్ధం చేయడంపై పనిచేస్తామని మైక్రోసాఫ్ట్ వెల్లడించింది. ఈమేరకు తమ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో ఒక పోస్ట్ చేసింది. భారత్‌లో రూ.26వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెడతామని ఈ ఏడాది జనవరిలో మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రకటించింది. ఇప్పుడు మరో రూ.1.5 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులను ప్రకటించడం గమనార్హం.

హైదరాబాద్‌కు 'హైపర్' గిఫ్ట్
భారతదేశ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, ఏఐ కంప్యూటింగ్ సామర్థ్యాలను పెంచడంపై మైక్రోసాఫ్ట్ ఫోకస్ పెట్టనుంది. ఇందులో భాగంగా ఇప్పటికే హైదరాబాద్, చెన్నై, పుణె‌లలో ఉన్న తమ డాటా సెంటర్ల సామర్థ్యాన్ని మైక్రోసాఫ్ట్ పెంచనుంది. మైక్రోసాఫ్ట్‌కు చెందిన ఇండియా సౌత్ సెంట్రల్ క్లౌడ్ రీజియన్‌‌ డాటా సెంటర్ హైదరాబాద్‌ నగరంలోనే ఉంది. ఇది ఆ కంపెనీకి అతిపెద్ద హైపర్ స్కేల్ డాటా సెంటర్‌గా అవతరించనుంది. దీని పరిధిలోనే పవర్, కూలింగ్, నెట్‌వర్కింగ్‌ అనే మూడు రకాల సేవలను అందించే వేర్వేరు జోన్లు ఏకకాలంలో పనిచేయనున్నాయి. ఈ మూడు సర్వీసుల వర్కింగ్ జోన్లు రెండు ఈడెన్ గార్డెన్ స్టేడియంల భారీ సైజులో ఉంటాయి. హైదరాబాద్‌‌లోని హైపర్ స్కేల్ డాటా సెంటర్‌ 2026 జూన్‌లోగా కార్యకలాపాలను ప్రారంభించనుంది.

2 కోట్ల మంది నిపుణుల సృష్టి
2030 నాటికి భారత్‌లో 2 కోట్ల మంది ఏఐ నిపుణులను సిద్ధం చేస్తామని, ఇందుకోసం ప్రత్యేక శిక్షణా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తామని మైక్రోసాఫ్ట్ చెబుతోంది. ఏఐ విభాగాల్లో శిక్షణ పొందే వారికి పెద్దసంఖ్యలో ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయి.

31 కోట్ల మందికి ప్రయోజనం
ఈ-శ్రమ్, నేషనల్ కెరీర్ సర్వీస్ (ఎన్‌సీఎస్) లాంటి భారత ప్రభుత్వ ఆన్‌లైన్ పోర్టల్స్‌తో ఏఐ టూల్స్‌ను ఇంటిగ్రేట్ చేయనుంది. వీటివల్ల దాదాపు 31 కోట్ల మంది అసంఘటిత రంగ కార్మికులకు ప్రయోజనం లభించనుంది. ఈ-శ్రమ్ విషయానికొస్తే, ఆ పోర్టల్ ద్వారా 18 సంక్షేమ పథకాల సమాచారాన్ని కార్మికులు పొందుతుంటారు. నేషనల్ కెరీర్ సర్వీస్ అనేది ఉద్యోగ అవకాశాల సమాచారాన్ని తెలియజేసే ప్రధానమైన డిజిటల్ వేదిక. అజ్యూర్ ఓపెన్ ఏఐ సర్వీసుతో ఈ పోర్టల్స్‌‌ను ఇంటిగ్రేట్ చేశాక, కార్మికులు ప్రాంతీయ భాషల్లో సమాచారాన్ని పొందుతారు. నిరుద్యోగుల అర్హతలు, నైపుణ్యాలను బట్టి ఉద్యోగ అవకాశాల సమాచారంతో నిర్దిష్టమైన అప్‌డేట్స్ అందుతాయి. ఆటోమేటిక్‌గా రెజ్యూమ్‌ను క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఏయే పని నైపుణ్యాలకు ఎక్కువ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయనే సమాచారం సైతం కార్మికులకు లభిస్తుంది.

ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థల కోసం 'సావరిన్ క్లౌడ్‌లు'
భారతీయ సంస్థల సమాచార భద్రత కోసం సావరిన్ పబ్లిక్ క్లౌడ్, సావరిన్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ సేవలను మైక్రోసాఫ్ట్ అందించనుంది. ప్రభుత్వ సంస్థలు సావరిన్ పబ్లిక్ క్లౌడ్ సేవలను పొందొచ్చు. ప్రైవేటు సంస్థలు సావరిన్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ సేవలను సబ్‌స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు. ఏఐ ముప్పుల నుంచి డిజిటల్ వేదికలకు ముప్పు వాటిల్లకుండా భద్రత కల్పించడం ఈ సర్వీసుల ప్రత్యేకత.

వ్యాపార సంస్థలు, స్టార్టప్‌లకు దన్ను
భారత్‌లోని వ్యాపార సంస్థలు, స్టార్టప్‌లు వినియోగించే ఏఐ సాంకేతికతలకు మైక్రోసాఫ్ట్ అన్ని రకాల మద్దతును అందిస్తుంది. ఏఐ వర్క్ లోడ్‌ను వీలైనంత తగ్గించేలా సాంకేతికతను మెరుగుపరుస్తుంది. సురక్షితమైన ఏఐ టూల్స్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తుంది.

సత్య నాదెళ్లతో అశ్వినీ వైష్ణవ్ భేటీ
మైక్రోసాఫ్ట్ సీఈఓ సత్య నాదెళ్లతో మంగళవారం సాయంత్రం కేంద్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ కూడా భేటీ అయ్యారు. ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, నూతన సాంకేతికతలు, డాటా సావరినిటీ వంటి విభాగాల్లో ఏఐ పోషించే పాత్రపై వారు చర్చించారు. అనంతరం 'ఎక్స్' వేదికగా అశ్వినీ వైష్ణవ్ ట్వీట్ చేశారు. పౌరసేవలు, ప్రభుత్వ పరిపాలనా వ్యవస్థలను మరింత మెరుగుపర్చేందుకు ఏఐ టెక్నాలజీ దోహదపడుతుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఏఐ పబ్లిక్ మౌలిక సదుపాయాలను పెంచుకునే దిశగా భారత్‌ను నడపడానికి మైక్రోసాఫ్ట్ పెట్టుబడులు ఊతమిస్తాయని కేంద్రమంత్రి తెలిపారు.

