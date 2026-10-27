మైక్రోసాఫ్ట్ ఎగ్జిట్ ఆఫర్లో ఎంత చెల్లిస్తుంది? నో చెబితే రిస్కేనా?
భారత్, అమెరికా, బ్రిటన్, కెనడా దేశాల్లోని ఉద్యోగుల కోసం వాలంటరీ ఎగ్జిట్ ఆఫర్ను ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజ సంస్థ మైక్రోసాఫ్ట్ సోమవారం ప్రకటించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 60వేల ఉద్యోగులకు స్వచ్ఛంద ఉద్యోగవిరమణ ప్యాకేజీని ప్రకటించింది.
Published : October 27, 2026 at 3:01 PM IST
Microsoft Buyout Offer : టెక్ దిగ్గజం మైక్రోసాఫ్ట్ తీసుకున్న సంచలన నిర్ణయం తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. AI రంగంలో పెట్టుబడులను పెంచుతున్న ఆ కంపెనీ వ్యూహాత్మక మార్పుల్లో భాగంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 60 వేల మంది ఉద్యోగులకు స్వచ్ఛంద ఉద్యోగ విరమణ ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. ఓ వేళ ఈ ఆఫర్కు ఉద్యోగులు అంగీకరిస్తే కంపెనీ వారికి ఎంతమేర చెల్లిస్తుంది? అదనపు సదుపాయాలు ఉంటాయా? అంగీకరించకోపోతే ఎదైనా ప్రభావం ఉంటుందా? ఈ కథనంలో చూద్దాం.
భారత్, అమెరికా, బ్రిటన్, కెనడా దేశాల్లోని తమ ఉద్యోగుల కోసం వాలంటరీ ఎగ్జిట్ ఆఫర్ను ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజ సంస్థ మైక్రోసాఫ్ట్ సోమవారం ప్రకటించింది. ఈ బైఅవుట్ కింద ఉద్యోగులకు భారీగా నష్ట పరిహారం, స్టాక్ వెస్టింగ్ కొనసాగింపు, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ వంటి కీలక ప్రయోజనాలు దక్కనున్నాయి. అయితే ఈ ఆఫర్లు ఉద్యోగి సీనియారిటీ స్థాయి, సర్వీస్ కాలం, పనిచేస్తున్న ప్రాంతాన్ని బట్టి మారుతుంటాయి. ఎంట్రీ లెవెల్ అయిన లెవెల్ 59 నుంచి వైస్ ప్రెసిడెంట్ లెవెల్ 70 స్థాయిల వరకు మైక్రోసాఫ్ట్లో వేర్వేరు స్లాబ్లు ఉన్నాయి. లెవెల్ 64 లేదా అంతకంటే తక్కువ ఉన్నవారికి ప్రతి ఆరు నెలల సర్వీస్కు ఒక వారం బేస్ పే ఆఫర్ చేస్తున్నారు. లెవెల్ 65 నుంచి 67 మధ్య ఉన్నవారికి ప్రతి ఆరు నెలల సర్వీస్కు రెండు వారాల బేస్ పే లభిస్తుంది. లెవెల్ 67 లోపు వారికి గరిష్టంగా 39 వారాల బేస్ పే వరకు సెవెరెన్స్ పరిమితం చేశారు. అదే లెవెల్ 68 ఉద్యోగులకు ఏకంగా 12 నెలల జీతంతో సమానమైన ప్యాకేజీని ఇస్తున్నారు. వీటితో పాటు కొన్ని నెలల పాటు స్టాక్ వెస్టింగ్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ సదుపాయం కూడా వర్తిస్తుంది.
డిసెంబర్ 1లోపు నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిందే
అమెరికా, కెనడా, బ్రిటన్, భారత్లోని కొన్ని సెలెక్టెడ్ టీమ్స్లో ఏఐ ఎక్స్పీరియెన్సెస్, కోపైలట్, ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, ఎక్స్బాక్స్, విండోస్ విభాగాల్లో పనిచేస్తున్న సిబ్బంది ఈ ఆఫర్కు అర్హులు. ఈ స్వచ్ఛంద విరమణ ఆఫర్ను అంగీకరించాలా వద్దా అనే దానిపై నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఉద్యోగులకు డిసెంబర్ 1 వరకు మాత్రమే గడువు ఉంది. ఆప్ట్ చేసుకున్న వారు ఈ ఏడాది చివరి నాటికి కంపెనీ నుంచి వైదొలగాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతానికి ఇదే ఆఖరి బైఅవుట్ ప్రోగ్రామ్ అని, మళ్లీ ఇలాంటి ప్లాన్ ఏదీ లేదని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది. బైఅవుట్ను తిరస్కరిస్తే, భవిష్యత్తులో కంపెనీ చేపట్టే లేఆఫ్స్లో వారి ఉద్యోగాలు ఊడిపోతాయా అనే విషయంలో మైక్రోసాఫ్ట్ స్పష్టత ఇవ్వలేదు. ఆఫర్ తిరస్కరిస్తే ఉద్యోగాలు పూర్తిగా సురక్షితమని గ్యారెంటీ ఇవ్వలేదు. అలా అని, నో చెప్పినా వెంటనే తొలగిస్తామని కూడా పేర్కొనలేదు. స్వచ్ఛందంగా వెళితే భారీ ఆర్థిక ప్రయోజనాలు దక్కుతాయని మాత్రం మైక్రోసాఫ్ట్ తెలిపింది. ఒకవేళ భవిష్యత్తులో కంపెనీ బలవంతంగా కోతలు విధిస్తే అప్పుడు నిబంధనలు వేరుగా ఉండే అవకాశం ఉంది. మొత్తంమీద, టెక్ రంగంలో మారుతున్న పరిస్థితులు, ఏఐ హడావుడి మధ్య మైక్రోసాఫ్ట్ ఉద్యోగులు డిసెంబర్ 1 లోపు ఈ కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
మైక్రోసాఫ్ట్ సంస్థ ఉద్యోగుల కోసం స్వచ్ఛంద ఉద్యోగ విరమణ ప్యాకేజీని ప్రకటించడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లోనూ నిర్దిష్ట వయసు, సర్వీస్ నిబంధనలు కలిగిన సుమారు 8వేల 750 మంది అమెరికా ఉద్యోగుల కోసం కంపెనీ ఒక వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ఆఫర్ను అర్హులైన ఉద్యోగ వర్గాల్లో 30 శాతానికి పైగా అంగీకరించినట్లు జులైలో మైక్రోసాఫ్ట్ తెలిపింది.
రెడ్మండ్ క్యాంపస్ తర్వాత హైదరాబాద్ క్యాంపసే అతిపెద్దది
భారత్లో మైక్రోసాఫ్ట్కు 23,000 మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారు. ఎక్కువ మంది టెక్నాలజీ, ఇంజినీరింగ్, కార్పొరేట్ సపోర్ట్ విభాగాల్లో విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. కోపైలట్, ఏఐ, క్లౌడ్ వంటి విభాగాల సిబ్బంది ఇక్కడ కూడా ఉన్నారు. మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రధాన కార్యాలయం ఉన్న రెడ్మండ్ క్యాంపస్ తర్వాత హైదరాబాద్ క్యాంపసే అతిపెద్ద ఇంజినీరింగ్ హబ్. ఇక్కడ దాదాపు 10వేల మందికిపైగా ఉద్యోగులు ఉన్నారు. భారత్లో బెంగళూరు, చెన్నై, గురుగ్రామ్, న్యూదిల్లీ, అహ్మదాబాద్, కోల్కతా, పుణె, ముంబయి, నోయిడాలో మైక్రోసాఫ్ట్కు కార్యాలయాలు ఉన్నాయి.
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