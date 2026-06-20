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"బిజినెస్ ప్లాన్" ఉందా? - పూచీకత్తు లేకుండానే రూ.1.25 లక్షల లోన్!

ఏదైనా వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకుంటున్నారా? - షూరిటీ లేకుండా ఇలా "లోన్" పొందవచ్చు!

Micro Finance Loans
Micro Finance Loans (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 4:41 PM IST

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Micro Finance Loans without Surety : మన దేశంలో బ్యాంకులు, ఇతర బ్యాంకింగేతర ఆర్థిక సంస్థలు(ఎన్​బీఎఫ్​సీలు) రకరకాల లోన్లు ఇస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది తమ తమ అవసరాలను బట్టి గోల్డ్ లోన్, హోమ్ లోన్ వంటివి తీసుకుంటుంటారు. అయితే, ఇలాంటి లోన్స్ ఏమైనా తాకట్టు పెడితేనే లభిస్తాయి. అయితే, కొంతమందికి బ్యాంకు క్రెడిట్ యాక్సెస్ ఉండదు. అలాగే, వార్షికాదాయం రూ.3 లక్షలు లేదా అంతకన్నా తక్కువగా ఉంటుంది. చిన్న చిన్న అవసరాలకు రుణాలు అవసరం పడుతాయి. అలాంటి సందర్భాల్లో వారి దగ్గర బ్యాంకుల్లో సెక్యూరిటీగా పెట్టడానికి నగలు, ఇతర ఆస్తులూ ఉండకపోవచ్చు. అలాంటి వారికోసమే "మైక్రో ఫైనాన్స్ రుణాలు" అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ రుణాలను ఎలాంటి పూచీకత్తు లేకుండానే రూ.1.25 లక్షల వరకు పొందవచ్చు. మరి ఈ లోన్స్ ఎలా తీసుకోవాలి? తిరిగి ఎలా చెల్లించాలి? కాల పరిమితి ఎంత? అర్హతలు ఏంటి? పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

చిన్న వ్యాపారులకు, పిల్లల స్కూల్ ఫీజులు, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో డబ్బులు కావాలంటే ఈ మైక్రో ఫైనాన్స్ లోన్స్ తీసుకోవచ్చు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(ఆర్​బీఐ) రూల్స్ ప్రకారం ఈ రుణాలకు ఎలాంటి సెక్యూరిటీ, పూచీకత్తు అవసరం ఉండదు. మొత్తంగా రూ.1.25 లక్షల వరకు ఈ మైక్రో ఫైనాన్స్ లోన్ పొందవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.

కనీస లోన్ ఎంత?

మైక్రో ఫైనాన్స్ లోన్ కనీసం రూ.10 వేల నుంచి లక్షా 25 వేల రూపాయల వరకు ఇస్తారు. కొన్నిసార్లు ఈ లోన్ లిమిట్ కాస్త ఎక్కువగా కూడా ఉండొచ్చు. లోన్ టెన్యూర్ సాధారణంగా ఏడాది నుంచి మూడేళ్ల వరకు ఉంటుంది. ఒకవేళ లోన్ ముందుగానే చెల్లించాలనుకున్నా ఎలాంటి ప్రీ క్లోజర్ ఛార్జీలు ఉండవు. వారానికి, పదిహేను రోజులకు, నెలవారీగా లోన్ ఇన్​స్టాల్​మెంట్ చెల్లించే వెసులుబాటు ఉంటుంది. లోన్ మంత్లీ ఈఎంఐ కుటుంబ ఆదాయంలో 50శాతం మించకుండా చూసుకోవాలి.

వడ్డీ రేట్ల సంగతేంటి?

మైక్రో ఫైనాన్స్ లోన్ల వడ్డీ రేట్లను రుణాలు ఇచ్చే సంస్థలే నిర్ణయిస్తాయి. అయితే, ఆర్​బీఐ గైడలైన్స్​ ఆయా సంస్థలు అధిక వడ్డీని వసూలు చేయడానికి వీలు లేదని పేర్కొంటున్నాయి. రిస్క్ నిధుల ఖర్చు, రిస్క్ ప్రీమియం, మార్జిన్ ఆధారంగా వడ్డీ రేట్లను ఆయా సంస్థల బోర్డ్ నిర్ణయిస్తుంది. ఈ వడ్డీ రేట్లు అత్యధికంగా 25 శాతం వరకు ఉంటాయని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.

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లోన్స్ ఎవరు ఇస్తారు?

మైక్రో ఫైనాన్స్ లోన్స్ ఆర్​బీఐ నియంత్రణ పరిధిలోని బ్యాంకులు, చిన్న తరహా బ్యాంకులు, ప్రాంతీయ, గ్రామీణ బ్యాంకులు, ఎన్​బీఎఫ్​సీలు(బ్యాంకింగేతర ఆర్థిక సంస్థలు), ఎన్​బీఎఫ్​సీ-ఎమ్​ఎఫ్​ఐలు ఇస్తాయి. ఇవి మాత్రమే కాకుండా సహకార బ్యాంకులు, సహకార సంస్థలు, సెల్ఫ్​ హెల్ప్ గ్రూప్స్​(SHGs), ఎన్​జీఓలు, కమర్షియల్ పేమెంట్ బ్యాంకులు కూడా ఈ మైక్రో ఫైనాన్స్ రుణాలను ఇస్తాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

లోన్​కు ఎవరు అర్హులు :

  • మైక్రో ఫైనాన్స్ రుణాలు పొందాలంటే ఆ వ్యక్తి భారతీయ పౌరుడై ఉండాలి.
  • ఈ లోన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్న వారి వార్షిక కుటుంబ ఆదాయం రూ.3 లక్షల కంటే తక్కువ ఉండాలి.
  • అలాగే, అభ్యర్థి వయస్సు 18 నుంచి 60 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.
  • లోన్ కావాల్సిన వ్యక్తికి క్లీన్ క్రెడిట్ కార్డు హిస్టరీ అవసరమనేది గుర్తుంచుకోవాలి.
  • అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వివిధ అవసరాల నిమిత్తం లోన్ కావాలనుకునే వ్యక్తి ఇలా సింపుల్​గా రూ.1,12 లక్షల వరకు బ్యాంకు నుంచి రుణం పొందవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

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