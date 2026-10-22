మెటాకు US కోర్టు బిగ్ షాక్- 2.3 లక్షల కోట్ల భారీ జరిమానా
వినియోగదారుల గోప్యత విషయంలో వారిని మోసగించినందుకు ఫేస్బుక్ మాతృసంస్థ మెటాకు అమెరికాలోని న్యూమెక్సికో కోర్టు పెద్ద షాక్ ఇచ్చింది.
Published : October 22, 2026 at 7:10 AM IST
US Court Fines Meta : ఫేస్బుక్ మాతృసంస్థ మెటాకు అమెరికాలోని న్యూమెక్సికో కోర్టు పెద్ద షాక్ ఇచ్చింది. వినియోగదారుల గోప్యత విషయంలో వారిని మోసగించినందుకు ఏకంగా 25 బిలియన్ డాలర్లు అంటే భారత కరెన్సీలో దాదాపు 2 లక్షల30వేల కోట్ల రూపాయల భారీ జరిమానా విధించింది. 2016 ఎన్నికల సమయంలో రాజకీయ ప్రచారాల కోసం కేంబ్రిడ్జ్ అనలిటికా సంస్థ ఫేస్బుక్ యూజర్ల డేటాను వాడుకున్న కేసులో ఈ తీర్పు వెలువడింది. యూజర్ల డేటా మొత్తం వారి నియంత్రణలోనే ఉంటుందని యూజర్లను ఫేస్బుక్ ఉద్దేశపూర్వకంగా తప్పుదోవ పట్టించిందని, వినియోగదారుల చట్టాలను 4 కోట్ల30లక్షల సార్లు ఆ సంస్థ ఉల్లంఘించిందని న్యాయమూర్తి తీర్పులో స్పష్టం చేశారు.
ఇదే వ్యవహారంలో 48 ఇతర రాష్ట్రాలతో మెటా గతంలో 18 బిలియన్ డాలర్లకు సెటిల్మెంట్ చేసుకోగా, న్యూమెక్సికో మాత్రం ఆ ఒప్పందాన్ని తిరస్కరించి ఒంటరి పోరాటం చేసింది. మెటా నుంచి వసూల్ అయ్యే భారీ జరిమానా మొత్తాన్ని రాష్ట్ర విద్యాభివృద్ధికి ఖర్చు చేస్తామని న్యూమెక్సికో ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. సిలికాన్ వ్యాలీలోని టెక్ దిగ్గజాలకు ఈ తీర్పు ఒక స్పష్టమైన హెచ్చరిక అని స్టేట్ అటార్నీ జనరల్ పేర్కొన్నారు. అటు యూజర్లు నష్టపోయినట్లు ఆధారాలు లేవని, 40 బిలియన్ డాలర్ల పరిహారం అడగటం అసంబద్ధమని వాదించిన మెటా, తీర్పుపై అప్పీలుకు వెళ్లనున్నట్లు తెలిపింది.