ETV Bharat / business

మెటాకు US కోర్టు బిగ్ షాక్- 2.3 లక్షల కోట్ల భారీ జరిమానా

వినియోగదారుల గోప్యత విషయంలో వారిని మోసగించినందుకు ఫేస్‌బుక్ మాతృసంస్థ మెటాకు అమెరికాలోని న్యూమెక్సికో కోర్టు పెద్ద షాక్ ఇచ్చింది.

US Court Fines Meta
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 22, 2026 at 7:10 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

US Court Fines Meta : ఫేస్‌బుక్ మాతృసంస్థ మెటాకు అమెరికాలోని న్యూమెక్సికో కోర్టు పెద్ద షాక్‌ ఇచ్చింది. వినియోగదారుల గోప్యత విషయంలో వారిని మోసగించినందుకు ఏకంగా 25 బిలియన్ డాలర్లు అంటే భారత కరెన్సీలో దాదాపు 2 లక్షల30వేల కోట్ల రూపాయల భారీ జరిమానా విధించింది. 2016 ఎన్నికల సమయంలో రాజకీయ ప్రచారాల కోసం కేంబ్రిడ్జ్ అనలిటికా సంస్థ ఫేస్‌బుక్ యూజర్ల డేటాను వాడుకున్న కేసులో ఈ తీర్పు వెలువడింది. యూజర్ల డేటా మొత్తం వారి నియంత్రణలోనే ఉంటుందని యూజర్లను ఫేస్‌బుక్ ఉద్దేశపూర్వకంగా తప్పుదోవ పట్టించిందని, వినియోగదారుల చట్టాలను 4 కోట్ల30లక్షల సార్లు ఆ సంస్థ ఉల్లంఘించిందని న్యాయమూర్తి తీర్పులో స్పష్టం చేశారు.

ఇదే వ్యవహారంలో 48 ఇతర రాష్ట్రాలతో మెటా గతంలో 18 బిలియన్ డాలర్లకు సెటిల్‌మెంట్ చేసుకోగా, న్యూమెక్సికో మాత్రం ఆ ఒప్పందాన్ని తిరస్కరించి ఒంటరి పోరాటం చేసింది. మెటా నుంచి వసూల్‌ అయ్యే భారీ జరిమానా మొత్తాన్ని రాష్ట్ర విద్యాభివృద్ధికి ఖర్చు చేస్తామని న్యూమెక్సికో ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. సిలికాన్ వ్యాలీలోని టెక్ దిగ్గజాలకు ఈ తీర్పు ఒక స్పష్టమైన హెచ్చరిక అని స్టేట్ అటార్నీ జనరల్ పేర్కొన్నారు. అటు యూజర్లు నష్టపోయినట్లు ఆధారాలు లేవని, 40 బిలియన్ డాలర్ల పరిహారం అడగటం అసంబద్ధమని వాదించిన మెటా, తీర్పుపై అప్పీలుకు వెళ్లనున్నట్లు తెలిపింది.

TAGGED:

META FINED IN USA
US COURT AGAINST META
US META COURT CASE
మెటా భారీ జరిమానా
US COURT FINES META

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.