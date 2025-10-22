ETV Bharat / business

డీప్​ఫేక్​, AI కంటెంట్​ దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టడానికి కేంద్రం కీలక సవరణలు

డీప్​ఫేక్​, ఏఐ-జనరేటెడ్ కంటెంట్​ను ట్రేస్ చేయడమే లక్ష్యంగా- ఐటీ రూల్స్​లో మార్పులు!

AI
AI (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 22, 2025 at 4:44 PM IST

2 Min Read
New Rules For AI Content : జనరేటివ్​ ఏఐ, డీప్​ఫేక్ టెక్నాలజీల దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టడమే లక్ష్యంగా ఎలక్ట్రానిక్స్​, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వశాఖ (MeitY) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అక్టోబర్​ 22నల ఇన్ఫర్మేషన్​ టెక్నాలజీ (మధ్యంతర మార్గదర్శకాలు, డిజిటల్ మీడియా ఎథిక్స్​ కోడ్​) రూల్స్​, 2021కి పలు సవరణలు ప్రతిపాదిస్తూ, ఓ ముసాయిదాను విడుదల చేసింది.

దీని ప్రకారం, సోషల్ మీడియా వేదికల్లో కృత్రిమంగా రూపొందిన కంటెంట్​ను స్పష్టంగా లేబులింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సింపుల్​గా చెప్పాలంటే, కృత్రిమమేథ (ఏఐ) ద్వారా తయారు చేసిన కంటెంట్​, డీప్​ఫేక్ కంటెంట్​​ అని సదరు వీడియో లేదా ఆడియో గురించి స్పష్టంగా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకోసం సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫారమ్స్​ ఇంటర్​మీడియరీస్​ (ఎస్​ఎస్​ఎంఐ) తప్పనిసరిగా లేబులింగ్​, మెటాడేటా ట్యాగింగ్​, విజిబిలిటీ ప్రమాణాలను పాటించాల్సి ఉంటుంది. వీడియో అయితే కనిపించే విధంగా, ఆడియో అయితే వినిపించే విధంగా ఏఐ, డీప్​ఫేక్ కంటెంట్​ అని స్పష్టంగా లేబుల్ చేయవలసి ఉంటుంది.

భారత్​లో 5 మిలియన్లకు పైగా నమోదిత వినియోగదారులు కలిగిన ​ఎస్​ఎస్​ఎంఐలు ఉన్నాయి. వీటిలో ఫేస్​బుక్​, యూట్యూబ్​, స్నాప్​ మొదలైన ప్లాట్ ఫారమ్స్​లు 2021 ఐటీ నిబంధనల ప్రకారం అదనపు సమ్మతికి బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది.

లేబులింగ్ ఎలా ఉండాలంటే?
ప్రతిపాదిత ఐటీ నియమం 3(3) ప్రకారం, కృత్రిమంగా (సింథటిక్​) తయారు చేసిన కంటెంట్​ను సృష్టించడానికి వీలు కల్పించే సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫారమ్​లు కొన్ని నిబంధనలను కచ్చితంగా పాటించాలి. అవి ఏమిటంటే, ఏఐ, డీప్​ఫేక్​ కంటెంట్​కు కచ్చితంగా 'శాశ్వతమైన ప్రత్యేక మెటాడేటా లేదా ఐడెంటిఫైయర్'​తో లేబులింగ్ పొందుపరిచేలా చూసుకోవాలి. పైగా ఆ ఐడెంటిఫైయర్ స్పష్టంగా​ కనిపించేలా లేదా వినగలిగేలా ఉండాలి.

ముఖ్యంగా "విజువల్​ డిస్​ప్లే (వీడియో లేదా ఇమేజ్​) అయితే దాని ఉపరితల వైశాల్యంలో కనీసం 10 శాతం ఐడెంటిఫైయర్ కనిపించాలి. ఒకవేళ అది ఆడియో అయితే దాని మొత్తం వ్యవధిలో కనీసం 10 శాతాన్ని కవర్ చేసేలా ఉండాలి. అంతేకాదు మెటా డేటా లేదా ఐడెంటిఫైయర్​ను మార్చకూడదు. సప్రస్ చేయడం (అణచివేయడం), తీసివేయడం లాంటివి చేయకూడదు" అని ముసాయిదా నియమాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

మరోవైపు సింథటిక్ కంటెంట్ సృష్టించడానికి లేదా సవరించడానికి వీలు కల్పించే సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫారమ్​లు- అప్​లోడ్ చేసిన కంటెంట్​ ఏఐ ద్వారా సృష్టించబడిందని ధ్రువీకరించడానికి, ప్రకటించడానికి తగి సాంకేతిక మార్పులు, చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అని ఎలక్ట్రానిక్స్​, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వశాఖ పేర్కొంది.

తప్పుడు సమాచారం అరికట్టడమే లక్ష్యం!
ఏఐ, డీప్​ఫేక్ ద్వారా నిడిచే తప్పుడు సమాచారాన్ని అరికట్టడం, ప్రజలను వంచనకు గురికాకుండా తప్పించడం, ఎన్నికల ఫలితాలను తారుమారు చేసే పరిస్థితులను నివారించడమే లక్ష్యంగా ఈ తాజా ప్రతిపాదనలు చేసినట్లు ఎలక్ట్రానిక్స్​, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వశాఖ తెలిపింది. ఓపెన్​గా, సురక్షితమైన, విశ్వసనీయమైన, జవాబుదారీ ఇంటర్నెట్​ను నిర్వహించడానికి ఈ చర్యలు తప్పనిసరి అని పేర్కొంది. అంతేకాదు, ఈ ముసాయిదాపై స్టేక్​హోల్డర్స్​ తమ అభిప్రాయాన్ని 2025 నవంబర్​ 6 లోపు తెలియజేయాలని సూచించింది. ఇందుకోసం itrules.consultation@meity.gov.in ద్వారా ఈ-మెయిల్ చేయవచ్చని సూచించింది.

