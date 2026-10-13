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వ్యాపారులకు ఊరట- యూపీఐ లావాదేవీలపై కొత్త ఛార్జీల అమలు వాయిదా- దీపావళి తర్వాతే MDR వసూల్​!

UPI MDR Charges : రూ.2వేలు దాటిన యూపీఐ లావాదేవీలపై 0.4 శాతం ఛార్జీల అమలును వాయిదా వేసినట్లు ఎన్​పీసీఐ వెల్లడించింది. దీపావళి తర్వాత ఈ కొత్త ఛార్జీలు అమల్లోకి వస్తాయని స్పష్టం చేసింది

UPI MDR Charges
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 13, 2026 at 1:57 PM IST

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UPI MDR Charges Deferred : యూపీఐ వినియోగదారులకు గుడ్ న్యూస్​. రూ.2వేలు పైబడిన యూపీఐ చెల్లింపులపై విధించాలనుకున్న 0.4 శాతం మర్చంట్​ డిస్కౌంట్​ రేటు (ఎండీఆర్​) అమలును వాయిదా వేస్తున్నట్లు నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్​ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్​పీసీఐ) ప్రకటించింది. ఈ ఎండీఆర్​ ఛార్జీలు దీపావళి తర్వాత అమల్లోకి వస్తాయని స్పష్టం చేసింది. పండుగల సీజన్​ను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ అక్టోబర్​ 13న జరిగిన 'యూపీఐ అండ్ సర్వీసెస్​ స్టీరింగ్​ కమిటీ' సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించింది.

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UPI MDR CHARGES
MDR CHARGES ON UPI TRANSACTIONS
UPI MDR CHARGES DEFERRED

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