వ్యాపారులకు ఊరట- యూపీఐ లావాదేవీలపై కొత్త ఛార్జీల అమలు వాయిదా- దీపావళి తర్వాతే MDR వసూల్!
UPI MDR Charges : రూ.2వేలు దాటిన యూపీఐ లావాదేవీలపై 0.4 శాతం ఛార్జీల అమలును వాయిదా వేసినట్లు ఎన్పీసీఐ వెల్లడించింది. దీపావళి తర్వాత ఈ కొత్త ఛార్జీలు అమల్లోకి వస్తాయని స్పష్టం చేసింది
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
Published : October 13, 2026 at 1:57 PM IST
UPI MDR Charges Deferred : యూపీఐ వినియోగదారులకు గుడ్ న్యూస్. రూ.2వేలు పైబడిన యూపీఐ చెల్లింపులపై విధించాలనుకున్న 0.4 శాతం మర్చంట్ డిస్కౌంట్ రేటు (ఎండీఆర్) అమలును వాయిదా వేస్తున్నట్లు నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్పీసీఐ) ప్రకటించింది. ఈ ఎండీఆర్ ఛార్జీలు దీపావళి తర్వాత అమల్లోకి వస్తాయని స్పష్టం చేసింది. పండుగల సీజన్ను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ అక్టోబర్ 13న జరిగిన 'యూపీఐ అండ్ సర్వీసెస్ స్టీరింగ్ కమిటీ' సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించింది.