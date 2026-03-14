ఈ ప్రభుత్వ పథకాల్లో "పెట్టుబడి" పెడుతున్నారా? - మార్చి 31లోపు ఈ పని చేయకపోతే మీ ఖాతా క్లోజ్!
- ఈ స్కీమ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే వారికి "మార్చి 31 డెడ్ లైన్" - లాస్ట్ వరకు వేచి చూస్తే పెనాల్టీ ముప్పు!
Published : March 14, 2026 at 11:20 AM IST
March 31st Deadline for Schemes Deposit : ప్రస్తుత రోజుల్లో భవిష్యత్తు అవసరాల దృష్ట్యా మెజార్టీ పీపుల్ వివిధ రకాల సేవింగ్ స్కీమ్స్లో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు. అందులోనూ ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ రక్షణ ఉండే వాటిల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతుంటారు. మీరూ ఏదైనా కేంద్ర ప్రభుత్వ పొదుపు పథకంలో పెట్టుబడి పెడుతున్నారా? అయితే, మీకో బిగ్ అలర్ట్. మార్చి 31లోపు ఈ పని పూర్తి చేయకుంటే మీ అకౌంట్ ఇన్యాక్టివ్(ఫ్రీజ్) అయ్యే అవకాశం ఉంది. వెంటనే చెక్ చేసుకుని ఆ పని పూర్తి చేయండని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. ఇంతకీ, ఏంటి ఆ పని? చేయకపోతే ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొవాల్సి వస్తుందో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
నార్మల్గా అందరూ పొదుపు కోసం రిస్క్ లేని, అధిక వడ్డీనిచ్చే ప్రభుత్వ పథకాలను ఎంచుకుంటుంటారు. అందులో భాగంగానే మనలో చాలా మంది "సుకన్య సమృద్ధి యోజన(SSY), నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్(NPS), పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్(PPF)" పథకాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటారు. అయితే, ఆయా పథకాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేవారు ఏటా ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసేలోపు అంటే మార్చి 31 నాటికి మినిమం డిపాజిట్ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. కానీ, కొన్నిసార్లు పని ఒత్తిడి వల్లనో, ఇంకేదైనా కారణం చేతనో ఆ అకౌంట్లలో వేయాల్సిన 'కనీస పెట్టుబడి' సంగతి మర్చిపోతుంటాం.
అయితే, ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం 2025-26 ముగియడానికి మరికొన్ని రోజులే (మార్చి 31 వరకు) గడువు ఉంది. మరి, మీరు ఇంకా ఆయా పథకాల్లో మినిమమ్ డిపాజిట్ చేయకపోతే ఇప్పుడే ఆ పని పూర్తి చేయండని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. లేదంటే మీ పొదుపు ఖాతా ఇనాక్టివ్ అయిపోతుంది. ముఖ్యంగా పన్ను ఆదా కోసం ఇన్వెస్ట్ చేసే వారికి ఈ చిన్న మిస్టేక్ మరిన్ని ఇబ్బందులు తెచ్చిపెడుతుందంటున్నారు. మరి, ఈ మూడు సేవింగ్ స్కీమ్స్లో దేనిలో ఎంత మినిమమ్ డిపాజిట్ ఉంటుంది? సరైన టైమ్లో డిపాజిట్ చేయకపోతే ఏవిధంగా నష్టపోతారు? వంటి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
సుకన్య సమృద్ధి యోజన(SSY) :
ఆడపిల్లల భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన అత్యంత లాభదాయకమైన పొదుపు పథకం "సుకన్య సమృద్ధి యోజన". అయితే, ఈ అకౌంట్ యాక్టివ్గా ఉండాలంటే ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో కనీసం రూ.250 డిపాజిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి, మీరు ఈ స్కీమ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నట్లయితే మార్చి 31లోపు మినిమమ్ డిపాజిట్ చేయకపోతే మీ SSY ఖాతా ఇన్యాక్టివ్గా మారిపోతుంది. దాంతో మీరు వడ్డీ పొందలేరు. విత్డ్రా సౌకర్యం ఉండదు. అలాగే, ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ కూడా లభించవు. ఒకవేళ అకౌంట్ ఫ్రీజ్ అయితే రూ.50 పెనాల్టీ చెల్లించి రియాక్టివ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్(NPS) :
పదవీ విరమణ తర్వాత ఆర్థిక భద్రత కోసం చాలా మంది నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్(NPS)లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తుంటారు. పన్ను ఆదా చేసుకునేందుకు ఈ స్కీమ్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అయితే, ఈ స్కీమ్ ద్వారా పొందే ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ కొనసాగాలంటే ముందు అకౌంట్ను యాక్టివ్గా ఉంచుకోవడం చాలా అవసరం. అందుకోసం ప్రతీ ఆర్థిక సంవత్సరం మినిమమ్ డిపాజిట్గా రూ.1000 ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అదే, ఒక సంవత్సరంలో కనీస పెట్టుబడి డిపాజిట్ చేయకపోతే అకౌంట్ ఫ్రీజ్ అవుతుంది. అప్పుడు రూ.100 పెనాల్టీ కట్టి ఖాతాను యాక్టివ్ చేసుకోవాలి.
పబ్లిక్ ప్రావిడెండ్ ఫండ్(PPF) :
మీరు పబ్లిక్ ప్రావిడెండ్ ఫండ్(PPF) అకౌంట్ కలిగి ఉంటే అది యాక్టివ్గా ఉండాలంటే సంవత్సరానికి కనీసం రూ.500 పెట్టుబడి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో మినిమమ్ డిపాజిట్ చేయకపోతే ఆ అకౌంట్ ఇనాక్టివ్ అయిపోతుంది. ఒకసారి ఖాతా పని చేయడం ఆగిపోతే దానిపై లోన్, విత్డ్రా సౌకర్యాలు గానీ ఉండవని గుర్తుంచుకోవాలి. అప్పుడు మీరు అకౌంట్ రియాక్టివ్ చేసుకోవడానికి రూ.50 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దాంతో అదనపు భారం పడుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
లాస్ట్ వరకు వేచి చూస్తే పెనాల్టీ ముప్పు!
మీరు పైన చెప్పిన పొదుపు ఖాతాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నట్లయితే ఇంకా మినిమమ్ డిపాజిట్ చేయకపోతే ఇప్పుడే ఆ పని కంప్లీట్ చేయండి. మార్చి 31 లాస్ట్ డేట్ వేచి చూడకండి. ఎందుకంటే చివరి రోజుల్లో టెక్నికల్ ఇష్యూ వల్ల ఇబ్బందులు తలెత్తవచ్చు. ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయితే అనవసరంగా పెనాల్టీ కట్టటం కంటే ముందుగానే మినిమమ్ డిపాజిట్లను పూర్తి చేసుకుని అకౌంట్ను యాక్టివ్గా ఉంచుకోవడం బెటర్ అంటున్నారు నిపుణులు.
