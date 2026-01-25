ETV Bharat / business

మ్యానిప్యులేటెడ్ చిత్రాలతో సమాజానికిి తీవ్ర నష్టం: జోహో వ్యవస్థాపకుడు శ్రీధర్ వెంబు

కృత్రిమ మేధతో క్రియేట్​ చేసిన చిత్రాలపై జోహో ఫౌండర్​ స్పందన- కేంద్ర ప్రభుత్వం త్వరలో తీసుకురానున్న ఐటీ నిబంధనలను సమర్థిస్తున్నట్లు వెల్లడి - ఏఐ లేబులింగ్ నిబంధనలు ఖచ్చితంగా అవసరమన్న టెక్ దిగ్గజం

Zoho founder Sridhar vembu
Zoho founder Sridhar vembu (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 25, 2026 at 10:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ZOHO Founder Sridhar Vembu On AI : ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్(ఏఐ) సాయంతో సృష్టించిన కంటెంట్‌ను గుర్తించేలా లేబులింగ్ విధానాన్ని తీసుకురావాలన్న కేంద్రం నిర్ణయాన్ని ప్రముఖ టెక్నాలజీ దిగ్గజం, జోహో వ్యవస్థాపకుడు శ్రీధర్ వెంబు స్వాగతించారు. కేంద్రం నిర్ణయం సరైందని, నియంత్రణ నిబంధనలు అత్యవసరమని ఆయన పేర్కొన్నారు. మార్ఫింగ్ ఫొటోలు, నకిలీ సమాచారం సమాజానికి తీవ్ర నష్టం కలిగిస్తాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఇటీవల డీప్‌ఫేక్స్, ఏఐ సాయంతో సృష్టించిన మార్ఫింగ్ ఫొటోలతో ప్రముఖులు ఇబ్బంది పడుతున్న విషయం తెలిసిందే. దీనిపై స్పందించిన శ్రీధర్ వెంబు, వ్యక్తుల గోప్యతకు భంగం కలిగించే ఏ అంశమైనా అరికట్టాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. మార్ఫింగ్ చిత్రాల వల్ల కలిగే నష్టాన్ని నివారించడానికి ఈ నిబంధనలు అవసరమన్నారు. ప్రభుత్వ నిర్ణయానికి తాను పూర్తిస్థాయిలో మద్దతు ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు.

"మార్ఫింగ్ చేసిన చిత్రాల వల్ల ప్రజలకు చాలా నష్టం జరుగుతుంది. కాబట్టి మనకు ఈ నియంత్రణ కచ్చితంగా అవసరం. నేను దీనిని పూర్తిగా సమర్థిస్తున్నాను. వ్యక్తిగత గోప్యతకు భంగం కలిగించే ఏ అంశాన్ని అయినా నియంత్రించాలి. మనం పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారుతూ ఉంటాం. ఇలాంటి సమస్యలు తలెత్తినప్పుడు వ్యవస్థ కూడా చాలా వేగంగా స్పందిస్తుంది"
- శ్రీధర్ వెంబు , జోహో వ్యవస్థాపకుడు,

ఐటీ నిబంధనల్లో మార్పులు చేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం త్వరలో కొత్త రూల్స్‌ను తీసుకురానుంది. ఇదే సమయంలో ఏఐ కంటెంట్‌ను తప్పనిసరిగా లేబుల్ చేయడం ద్వారా డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫార్ముల బాధ్యతను మరింత పెంచాలని నిర్ణయించిన నేపథ్యంలో వెంబు వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. ఏఐ ద్వారా రూపొందించిన ఫొటోలు, వీడియోలపై కనీసం 10 శాతం మేర స్పష్టమైన లేబుల్ లేదా మార్కర్ ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఆడియో క్లిప్‌ల విషయంలో మొదటి 10 శాతం వ్యవధిలో అది ఏఐ సృష్టించినదని తెలిపేలా ఉండాలి. చాట్ జీపీటీ, జెమినీ ఏఐ, గ్రోక్ వంటి ఏఐ సాధనాలను అందించే సంస్థలతో పాటు, సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు కూడా ఈ కంటెంట్ విషయంలో బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది. ఈ అంశాలను కొత్తగా రూపొందించిన కొత్త ఐటీ రూల్స్ డ్రాఫ్ట్‌లో కేంద్రం పొందుపరిచింది.

ఏఐ లేబులింగ్ ఉద్దేశం ఇదే
ఏఐతో తయారు చేసిన కంటెంట్ నిజమా? కాదా? అన్నది వినియోగదారులు సులభంగా గుర్తించేందుకు వీలుగా చేయడమే ఈ నిబంధనల ప్రధాన ఉద్దేశమని కేంద్ర ఐటీ శాఖ కార్యదర్శి ఎస్.కృష్ణన్ ఇటీవల వెల్లడించారు. ఈ నిబంధనలు రూపకల్పన ప్రస్తుతం తుది దశకు చేరుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ఈ నిబంధనల ద్వారా డీప్‌ఫేక్‌లు, తప్పుడు సమాచారంతో వినియోగదారులకు కలిగే నష్టాన్ని నివారించే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తోంది. కేంద్రం తీసుకొస్తున్న ఈ కొత్త నిబంధనలు ప్రధానంగా రెండు సెగ్మంట్ల బాధ్యతలను పెంచనుంది. అందులో ఒకటి ఏఐ టూల్స్ అందించే చాట్ జీపీటీ, గ్రోక్, జెమినీ వంటివి. రెండో సెగ్మెంట్‌లో సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు ఉన్నాయి.

డీప్‌ఫేక్‌లతో ముప్పు
డీప్‌ఫేక్ ఆడియోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా వ్యాప్తి చెందుతున్నాయని ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. డీప్‌ఫేక్‌లతో తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేయడం, వ్యక్తుల ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీయడం, ఎన్నికలను ప్రభావితం చేయడం, ఆర్థిక మోసాలకు పాల్పడుతున్నట్లు కేంద్రం హెచ్చరించింది. సినీ ప్రముఖులు కూడా ఇటీవల డీప్‌ఫేక్‌లతో తీవ్రమైన ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్న విషయం తెలిసిందే. ముఖ్యంగా టాలీవుడ్‌కు చెందిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి, అక్కినేని నాగార్జున వంటి స్టార్స్ కూడా తమ ఫొటోలు, వీడియోలను మార్ఫింగ్ చేస్తున్నారుని కోర్టులను కూడా ఆశ్రయించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి.

గ్రోక్ వివాదంపై చర్చ
ఇటీవల ఎలాన్ మస్క్‌కు చెందిన గ్రోక్ ఏఐ చాట్‌బాట్ వివాదం తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. 'గ్రోక్' ఏఐ ద్వారా మహిళలు, మైనర్ల అసభ్యకర చిత్రాలను సృష్టించడంపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిరసనలు వ్యక్తమయ్యాయి. భారత ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ దీనిపై తీవ్రంగా స్పందిస్తూ, అటువంటి అశ్లీల కంటెంట్‌ను తక్షణమే తొలగించాలని ఎక్స్‌ను సంస్థను ఆదేశించింది. చివరికి ఎక్స్​ దిగివచ్చి, దానిని నివారిస్తామని పేర్కొంది.

గణతంత్ర వేడుకల్లో 'ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌' శకటం- AI కళ్లజోళ్లతో సెక్యూరిటీ- క్షణాల్లో నేరగాళ్లను కనిపెట్టొచ్చు!

హిందూ దేవుళ్లపై 'AI' వీడియో- క్షమాపణలు చెప్పిన రింకూ సోదరి

TAGGED:

SRIDHAR VEMBU AI LABELLING RULES
ZOHO FOUNDER SRIDHAR VEMBU ON AI
CENTRE GOVERNMENT NEW RULES ON IT
PROBLEMS WITH AI GENERATED CONTENT
ZOHO FONDER ON AI LABELLING RULES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.