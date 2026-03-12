వంట గ్యాస్ కొరత భయాలు- ఇండక్షన్ స్టవ్లన్నీ సేల్- ఆన్లైన్లో 'అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్'
ఇండక్షన్ స్టవ్లకు భారీగా పెరిగిన డిమాండ్- అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ల్లో విపరీతంగా ఆర్డర్స్- ఎల్పీజీ గ్యాస్ కొరతే కారణం!
Induction Cooktops Go Out Of Stock : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు మరింత తీవ్రమవుతున్న నేపథ్యంలో ఎల్పీజీ (వంట గ్యాస్) సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడవచ్చనే ఆందోళనలు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే వంట గ్యాస్కు ప్రత్యామ్నాయాల కోసం ప్రజలు ఎగబడుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఇండక్షన్ స్టవ్ల కోసం విపరీతంగా ఆర్డర్లు పెడుతున్నారు. దీంతో అవి హాట్ కేక్ల్లా అమ్ముడపోతున్నాయి. దీంతో క్విక్- కామర్స్ సైట్లలో చూస్తుంటే చాలా వరకు 'అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్' అనే బ్యాడ్జ్లు కనిపిస్తున్నాయి.
ముఖ్యంగా బ్లింకిట్, జెప్టో, స్విగ్గీ ఇన్స్టామార్ట్, బిగ్బాస్కెట్ లాంటి ప్రముఖ క్విక్ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్స్లో వెతికితే, 'అన్అవైలబుల్' (అందుబాటులో లేవు), 'సోల్డ్ అవుట్' (అమ్ముడైపోయాయి) అనే బ్యాడ్జీలు కనిపిస్తున్నాయి. చాలా నగరాల్లోనూ ఇలాంటి పరిస్థితే ఉంది. సాధారణంగా, ఆర్డర్ చేసిన నిమిషాల్లోనే డెలివరీ చేస్తామని ఈ క్విక్-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్లు చెబుతుంటాయి. కానీ ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా విద్యుత్తో పనిచేసే స్టవ్లు, పరికరాల కోసం డిమాండ్ పెరగడంతో వాటిని అందించలేకపోతున్నాయి. ఎల్పీజీ సిలిండర్లకు ప్రత్యామ్నాయాల కోసం గృహ వినియోగదారులు పెద్ద ఎత్తున ఒకేసారి ప్రయత్నిస్తుండడమే ఇందుకు కారణంగా తెలుస్తోంది.
30 రెట్లు పెరిగిన ఆర్డర్లు
అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ లాంటి అతిపెద్ద ఈ-కామర్స్ సంస్థలు కూడా ఇదే విషయాన్ని చెబుతున్నాయి. తమకు ఒకేసారి భారీ మొత్తంలో ఇండక్షన్ స్టవ్ల గురించి ఆర్డర్లు వస్తున్నాయని పేర్కొన్నాయి. "గత రెండు రోజుల్లో ఇండక్షన్ కుక్టాప్ల విక్రయాలు సాధారణం కంటే 30 రెట్లుకు పైగా పెరిగాయి. ఇక రైస్ కుక్కర్లు, ఎలక్ట్రిక్ ప్రెజర్ కుక్కర్లకు సాధారణం కంటే 4 రెట్లు డిమాండ్ పెరిగింది. ఎయిర్ ఫ్రయ్యర్లు, మల్టీ-యూజ్ కెటిల్స్ విక్రయాలు 2 రెట్లు వరకు పెరగడం జరిగింది" అని అమెజాన్ ఇండియా ప్రతినిధి తెలిపారు.
ఫ్లిప్కార్ట్ కూడా ఇదే విషయాన్ని చెప్పింది. గత కొన్ని వారాలతో పోల్చితే, గత నాలుగైదు రోజుల్లో ఇండక్షన్ కుక్టాప్ల విక్రయాలు నాలుగు రెట్లు పెరిగినట్లు తెలిపింది. భవిష్యత్లో ధరల హెచ్చుతగ్గులు, సరఫరా కొరత ఏర్పడవచ్చనే భయాలతో ఈ విధంగా డిమాండ్ పెరిగిందని అభిప్రాయపడింది. ముఖ్యంగా దిల్లీ, కోల్కతా, ఉత్తరప్రదేశ్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వంట గ్యాస్ ప్రత్యామ్నాయాల కోసం వినియోగదారులు ప్రయత్నిస్తుండడంతో డిమాండ్ ఒక్కసారిగా పెరిగిందని ఫ్లిప్కార్ట్ పేర్కొంది.
పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్ వర్సెస్ అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ మధ్య భీకర యుద్ధం సాగుతోంది. మరోవైపు హర్మూజ్ నుంచి చమురు నౌకలు వెల్లకుండా ఇరాన్ కట్టడి చేస్తోంది. అంతేకాదు కొన్ని నౌకలపై ఇప్పటికే దాడులు చేసింది. దీనితో వంట గ్యాస్ లభ్యతలపై గృహ వినియోగదారులకు, చిరు వ్యాపారాలకు ఆందోళన చెలరేగుతోంది. అందుకే వాళ్లు వంట గ్యాస్కు బదులుగా, విద్యుత్తో పనిచేసే ప్రత్యామ్నాయాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు. దీనితో ఇండక్షన్ స్టవ్లకు విపరీతంగా డిమాండ్ పెరుగుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
మరోవైపు విద్యా సంస్థలు, ఆసుపత్రులు లాంటి అత్యవసర సేవలు అందించే వాటికి గ్యాస్ సరఫరాలో ప్రథమ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు ఎల్పీజీ డిస్ట్రిబ్యూటర్లను కోరినట్లు సమాచారం.
ఎల్పీజీ ఉత్పత్తి 25 శాతం పెంపు
పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం తీవ్రమవుతున్న నేపథ్యంలో మన దేశ గ్యాస్ సరఫరా 30 శాతం మేర తగ్గింది. ఈ నేపథ్యంలోనే చమురు మంత్రిత్వశాఖ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఎల్పీజీ, సీఎన్జీ , పైప్డ్ వంట గ్యాస్ సరఫరాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని స్పష్టం చేసింది. అంతేకాదు కేంద్రం ఇప్పటికే ఎల్పీజీ ఉత్పత్తిని సుమారు 25శాతం పెంచింది. ఈ ఉత్పత్తి మొత్తాన్ని గృహ వినియోగదారులకే అందించాలని ఆదేశించింది. పెట్రోలియం, సహజ వాయువు మంత్రిత్వ శాఖ సమాచారం ప్రకారం, ఎల్పీజీ ఉత్పత్తిని గరిష్ఠం చేయాలని కోరుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం మార్చి 8న రిఫైనరీలు, పెట్రోకెమికల్ కాంప్లెక్స్లకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
