ఒకటో తేదీ మళ్లీ షాక్- LPG కమర్షియల్ సిలిండర్ ధర మరోసారి పెంపు
LPG Cylinder Price : నవంబర్ మొదటి రోజే కమర్షియల్ ఎల్పీజీ సిలిండర్ల ధరలను చమురు సంస్థలు పెంచాయి. 19 కిలోల సిలిండర్పై నగరాన్ని బట్టి రూ.10 నుంచి రూ.17 వరకు పెంపు ప్రకటించాయి.
Published : November 1, 2026 at 10:19 AM IST
ఎల్పీజీ వినియోగదారులకు చమురు మార్కెటింగ్ సంస్థలు మరోసారి షాకిచ్చాయి. నవంబర్ ఒకటో తేదీన కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ల ధరలను పెంచాయి. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, టీ స్టాళ్లు, క్యాటరింగ్ వ్యాపారులు ఉపయోగించే 19 కిలోల సిలిండర్ ధరను నగరాన్ని బట్టి రూ.10 నుంచి రూ.17 వరకు పెంచాయి. దీపావళి వేళ వ్యాపారం ఎక్కువగా జరిగే ఆ సమయంలో ధరలు పెరగడం హోటల్ నిర్వాహకులకు అదనపు భారంగా మారనుంది. అయితే ఇళ్లలో వంటకు ఉపయోగించే 14.2 కిలోల గృహ వినియోగ సిలిండర్ ధరల్లో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు చేయలేదు. దీంతో సామాన్య కుటుంబాలకు ప్రస్తుతానికి ఊరట లభించినట్లైంది.
హైదరాబాద్లో ఎంతంటే?
తాజా ధరల పెంపుతో దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో కమర్షియల్ సిలిండర్ ధరలు మారాయి. దిల్లీలో 19 కిలోల కమర్షియల్ సిలిండర్ ధర రూ.2,810 నుంచి రూ.2,820కి చేరింది. అంటే ఒక్కో సిలిండర్పై రూ.10 పెరిగింది. హైదరాబాద్లో కమర్షియల్ సిలిండర్ ధర రూ.3,065గా నమోదైంది. గృహ వినియోగ సిలిండర్ ధర రూ.994 వద్ద కొనసాగుతోంది. చెన్నైలో కమర్షియల్ సిలిండర్ ధర రూ.2,983 నుంచి రూ.2,994.50కి చేరింది. ఇక్కడ రూ.11.50 పెరిగింది. అహ్మదాబాద్లో రూ.10.50 పెరిగి రూ.2,842కు చేరింది.