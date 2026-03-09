ETV Bharat / business

LPG బుకింగ్ గడువు 21 నుంచి 25 రోజులకు పెంపు- ఉత్పత్తి పెంచాలని రిఫైనరీలకు సర్కార్​ ఆదేశం

అక్రమ నిల్వలు, బ్లాక్ మార్కెటింగ్​ను అరికట్టడమే లక్ష్యం- ప్రభుత్వ వర్గాలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 9, 2026 at 7:09 PM IST

LPG Booking Period Increased : అక్రమ నిల్వలు, బ్లాక్ మార్కెటింగ్​లను అరికట్టే ఉద్దేశంతో ఎల్​పీజీ గ్యాస్​ సిలిండర్ల బుకింగ్ గడువును 21 రోజుల నుంచి 25 రోజులకు పెంచినట్లు సోమవారం ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. 'గతంలో 55 రోజులకు ఒకసారి సిలిండర్ బుక్ చేసుకునేవారు, ప్రస్తుతం 15 రోజులకే బుకింగ్ చేస్తున్న సందర్భాలు ఉన్నాయని' పేర్కొన్నాయి.

అంతేకాదు, ఎల్​పీజీ ఉత్పత్తిని వేగవంతం చేయాలని ప్రభుత్వం రిఫైనరీలను ఆదేశించింది. కమర్షియల్ కనెక్షన్ల కంటే గృహ వినియోగదారుల అవసరాలకే మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని స్పష్టం చేసింది. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, భారత్​ కొత్త ఎల్​పీజీ భాగస్వామ్య దేశాల కోసం అన్వేషిస్తోంది. ఇప్పటికే అల్జీరియా, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, నార్వే మొదలైన దేశాలు భారత్​కు ఎల్​పీజీ విక్రయించేందుకు ముందుకు వచ్చాయని తెలుస్తోంది.

ప్రస్తుతానికి నో ప్రోబ్లమ్​
ముడి చమురు ధరలు బ్యారెల్​కు 130 డాలర్ల మార్కును దాటితే తప్ప, దేశంలో పెట్రోల్​, డీజిల్ ధరలు పెరిగే అవకాశం లేదని ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. భారత్ వద్ద తగినంత నిల్వలు ఉన్నందున ధరల పెరుగుదల ఉండకపోవచ్చని పేర్కొన్నాయి. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, చాలా వరకు ముడి చమురు ధరలు బ్యారెల్​కు సుమారు 100 డాలర్లు వద్ద ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. ప్రస్తుతం దేశంలోని ఏ పెట్రోల్​ పంపులోనూ ఇంధన కొరత లేదని వారు స్పష్టం చేశారు.

భారత్​కు ప్రధానంగా హోర్ముజ్ జలసంధి నుంచి ఎక్కువగా ముడి చమురు దిగుమతులు వస్తుంటాయి. కానీ దానిని ఇరాన్​ మూసివేయడంతో, ఇతర మార్గాల ద్వారా ముడి చమురు దిగుమతి చేసుకునే ప్రక్రియను భారత్​ వేగవంతం చేసిందని ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి.

విమాన ఇంధనానికి (ఏటీఎఫ్​)కు ఢోకా లేదు!
విమాన ఇంధనానికి సంబంధించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని, భారత్​ వద్ద తగినంత ఏటీఎఫ్​ నిల్వలు ఉన్నాయని ప్రభుత్వ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. "భారత్​ ఏటీఎఫ్​ను ఉత్పత్తి చేయడమే కాదు, ఎగుమతి కూడా చేస్తోంది. కాబట్టి భయం అక్కర్లేదు" అని సదరు వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి. ఇతర దేశాలతో పోల్చితే ఇంధన భద్రత విషయంలో భారత్​ చాలా మెరుగైన స్థితిలో ఉందని స్పష్టం చేశాయి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

