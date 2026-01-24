ETV Bharat / business

అలర్ట్​- 149 మిలియన్ల జీమెయిల్, ఫేస్‌బుక్, నెట్‌ఫ్లిక్స్ యూజర్ల పాస్‌వర్డ్స్ లీక్!

సుమారు 149 మిలియన్ల (14.9 కోట్ల) సోషల్ మీడియా యూజర్ల లాగిన్ వివరాలు లీక్ : రిపోర్ట్​

Login Credentials
Login Credentials (EENADU)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 24, 2026 at 10:04 PM IST

Gmail Login Credentials Leaked : సోషల్ మీడియా యూజర్లకు షాకింగ్ న్యూస్. కోట్లాది మంది డేటా లీక్ అయిన విషయం తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 14.9 కోట్ల మంది అకౌంట్లకు సంబంధించిన యూజర్ నేమ్స్, పాస్‌వర్డ్‌లు లీక్ అయినట్లు 'ఎక్స్‌ప్రెస్ వీపీఎన్' (ExpressVPN) పేర్కొంది. ఈ మేరకు సంచలన నివేదికను విడుదల చేసింది. డేటా లీక్ అయిన వారిలో జీమెయిల్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఫేస్‌బుక్, నెట్‌ఫ్లిక్స్‌తో సహా పలు ఇంటర్నెట్ సంస్థలకు చెందిన యూజర్లు ఉన్నట్లు నివేదిక పేర్కొంది. ఈ లీక్‌లో యూజర్‌నేమ్‌లు, పాస్‌వర్డ్‌లు వంటి అత్యంత సున్నితమైన కీలక సమాచారం ఉన్నట్లు సైబర్ భద్రతా నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

'ఎక్స్‌ప్రెస్ వీపీఎన్' అనేది వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్‌వర్క్. సైబర్ సెక్యూరిటీ పరిశోధకుడు జెరెమియా ఫౌలర్ ఈ లీకేజీలను గుర్తించినట్లు 'ఎక్స్‌ప్రెస్ వీపీఎన్' నివేదిక తెలిపింది.

ప్రభుత్వాల డొమైన్ల లాగిన్ వివరాలు కూడా
ఈ లీకేజీలో భయంకరమైన విషయం ఒకటి ఉంది. ఈ డేటాబేస్‌కు ఎలాంటి పాస్‌వర్డ్ రక్షణ గానీ, ఎన్‌క్రిప్షన్ గానీ లేదు. ఇందులో కేవలం యూజర్ నేమ్స్, పాస్‌వర్డ్‌లు మాత్రమే కాకుండా, అకౌంట్‌లోకి నేరుగా లాగిన్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడే యూఆర్ఎల్ లింకులు కూడా ఉన్నట్లు ఫౌలర్ తెలిపారు. సాధారణ ప్రజల వివరాలే కాకుండా, వివిధ దేశాలకు చెందిన '.gov' డొమైన్ల లాగిన్ వివరాలు కూడా లీక్ కావడం అత్యంత ఆందోళనకరమైన విషయమన్నారు. దీనివల్ల ప్రభుత్వ నెట్‌వర్క్‌లలోకి చొరబడటం, సైబర్ దాడులు చేయడం వంటి జాతీయ భద్రతకు సంబంధించిన ముప్పులు పొంచి ఉన్నాయని నివేదిక పేర్కొంది.

లక్షల ఖాతాల వివరాలు లీక్
జీమెయిల్‌కు సంబంధించి సుమారు 4.8 కోట్ల ఖాతాల యూజర్లు, యాహూకు సంబంధించి 40 లక్షల ఖాతాల వివరాలు, ఫేస్‌బుక్‌కు సంబంధించి 1.7 కోట్ల ఖాతాల క్రెడెన్షియల్స్, అవుట్‌లుక్‌కు సంబంధించి 15 లక్షల ఖాతాలు, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌కు సంబంధించి 65 లక్షల ఖాతాల వివరాలు లీకైనట్లు నివేదిక స్పష్టం చేసింది. ఇవేకాకుండా ఇతర అనేక ఆన్‌లైన్ సేవలకు సంబంధించిన వివరాలు కూడా ఈ డేటాలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

