మీ క్రెడిట్​ స్కోర్​ సరిగ్గా లేదా? - అయినా, ఈ పద్ధతుల్లో "లోన్స్​"​ పొందవచ్చు!

- లోన్​ మంజూరు కావాలంటే మెరుగైన క్రెడిట్​ స్కోర్​ కంపల్సరీ - కానీ స్కోర్​తో సంబంధం లేకుండా కూడా లోన్స్​ పొందవచ్చు!

Loans Without Credit Score
Loans Without Credit Score (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 12, 2026 at 3:14 PM IST

3 Min Read
Loans Without Credit Score: ఆర్థిక అవసరాలు ఎప్పుడు ఎలా వస్తాయో తెలియదు. పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు అవరసం పడినప్పుడు చాలా మంది రుణాల వైపు చూపుస్తారు. అయితే లోన్​ తీసుకోవాలని బ్యాంక్​లు లేదా ఫైనాన్స్​ కంపెనీలకు వెళ్లినప్పుడు అక్కడి అధికారులు అడిగే ఫస్ట్​ క్వశ్చన్​ "మీ క్రెడిట్​ స్కోర్​ ఎంత?". ఎందుకంటే ఎక్కువ క్రెడిట్​ స్కోర్​ ఉంటే లోన్​ వచ్చే అవకాశం తొందరగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వడ్డీ కూడా తక్కువే ఉంటుంది. అయితే చాలా మంది సిబిల్​ స్కోర్​ లేకపోతే బ్యాంకులు లోన్లు ఇవ్వవని ఫీల్​ అవుతుంటారు. కానీ మీకు క్రెడిట్ స్కోర్ లేకపోయినా, తక్కువ ఉన్నా కొన్ని పద్ధతులు ఫాలో అయితే ఈజీగా లోన్ పొందవచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు. అందుకు సంబంధించిన వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

గోల్డ్​ లోన్స్​: క్రెడిట్​ స్కోర్​తో పని లేకుండా ఈజీగా పొందగలిగే రుణాల్లో గోల్డ్​ లోన్స్​ ముందుంటాయి. బ్యాంకులు కూడా ఇటువంటి రుణాలు ఇవ్వడానికి ముందుకొస్తుంటాయి. క్రెడిట్‌ స్కోరుతో పనిలేకుండా తక్కువ వడ్డీతో అధిక మొత్తంలో రుణం పొందడానికి ఇది మంచి అవకాశం. ఇంకా, కేవలం ఒకటి లేదా రెండు రోజుల్లోనే లోన్​ అప్రూవ్​ అయ్యి డబ్బులు అకౌంట్లో జమ అవుతాయి.

స్థిరాస్తి లోన్స్​: రుణాలు కావాలనుకునేవారికి ఇంకో బెస్ట్ ఆప్షన్​ స్థిరాస్తి లోన్​. ఏదైనా రెసిడెన్షియల్​​ లేదా కమర్షియల్​ ప్రాపర్టీ ఉంటే సిబిల్​ స్కోర్ అవసరం లేకుండానే ఈజీగా లోన్​ పొందొచ్చు. బ్యాంకులు, ఇతర ఫైనాన్స్​ కంపెనీలు స్థిరాస్తులను హామీగా పెట్టుకుని తక్కువ వడ్డీ రేట్లకు రుణాలను అందిస్తున్నాయి. ఇలా ఆస్తి తనాఖా పెట్టి పొందే రుణాలు స్వయం ఉపాధి పొందుతున్న వ్యక్తులకు మంచి ఎంపిక. ఇలాంటి రుణాలపై వడ్డీ రేటు తక్కువ, రుణాన్ని తిరిగి చెల్లించడానికి టైమ్​ని ఎంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

హామీదారుడి సాయంతో: మెరుగైన క్రెడిట్‌ స్కోరు లేకపోయినా సరే, మీ కుటుంబ సభ్యుడిని లోన్​కు హామీదారుగా ఉండమని మీరు కోరవచ్చు. అయితే, ఆ వ్యక్తికి మాత్రం మెరుగైన క్రెడిట్ స్కోరు ఉండాలి. అంతేకాకుండా అతని క్రెడిట్​ స్కోర్​ గురించి ఫైనాన్స్​ కంపెనీలకు నిరూపించాల్సి ఉంటుంది. CIBIL నేపథ్యం లేని వారు కూడా ఎడ్యుకేషన్ లేదా పర్సనల్​ లోన్​ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఇది అత్యంత సాధారణ విధానం.

జీవిత బీమా పాలసీపై: సరెండర్ విలువ కలిగిన లైఫ్​ ఇన్సూరెన్స్​ పాలసీలను ఉపయోగించి క్రెడిట్​ స్కోర్​ లేకున్నా వ్యక్తిగత రుణాలను పొందవచ్చు. పాలసీ డాక్యుమెంట్‌పై రుణం పొందడానికి సిబిల్​ స్కోర్ అవసరం లేదు. అయితే, ఈ రుణం పొందాలంటే పాలసీ తీసుకున్న వ్యక్తి కనీసం 3 సంవత్సరాలు ప్రీమియం చెల్లించాలి. దీని వల్ల లోన్​ పొందడానికి ఈజీ అవుతుంది.

అద్దె డిపాజిట్ కోసం: అద్దెకు ఉండేవారు ఒక ఇంటి నుంచి మరో ఇంటికి మారుతున్నప్పుడు ఎక్కువ మొత్తం డిపాజిట్​ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కొంతమందికి ఇది కూడా భారంగానే ఉంటుంది. ఇలాంటి ఖర్చులు చెల్లించడానికి మీవద్ద తగినంత నగదు లేకపోతే లోన్స్ కోసం ట్రై చేయవచ్చు. కొన్ని ఫైనాన్స్​ సంస్థలు "రెంట్​ డిపాజిట్" రుణాలను అందిస్తాయి. ఇవి అన్‌సెక్యూర్డ్ రుణాలు. రుణ సంస్థలు ఇంటి ఓనర్​కు నేరుగా చెల్లిస్తాయి. అయితే, ఈ రుణ సౌకర్యాన్ని ప్రత్యేకంగా ఇలాంటి అవసరాలకే రూపొందించారని గుర్తుంచుకోవాలి.

పొదుపు ఖాతాపై ఓవర్‌డ్రాఫ్ట్‌: అనేక బ్యాంకులు లేదా రుణ సంస్థలు సేవింగ్స్​ అకౌంట్స్​పై ఓవర్‌డ్రాఫ్ట్ సౌకర్యాన్ని అందిస్తున్నాయి. అంటే పరోక్షంగా లోన్​ ఇవ్వడమే. అకౌంట్​ ఉన్నవారు ఓ టైమ్​ వరకు వారి అకౌంట్​లోని బ్యాలెన్స్ కంటే ఎక్కువ మొత్తాన్ని విత్​డ్రా చేసుకోవడానికి ఇందులో ఆప్షన్​ ఉంటుంది. ఈ ప్రీ-అప్రూవ్డ్‌ క్రెడిట్ లైన్‌కు సిబిల్​ స్కోర్ అవసరం లేదు. అయితే, ఇది బ్యాంకుకు అకౌంట్​ హోల్డర్​కు ఉన్న సంబంధాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

