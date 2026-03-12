మీ క్రెడిట్ స్కోర్ సరిగ్గా లేదా? - అయినా, ఈ పద్ధతుల్లో "లోన్స్" పొందవచ్చు!
- లోన్ మంజూరు కావాలంటే మెరుగైన క్రెడిట్ స్కోర్ కంపల్సరీ - కానీ స్కోర్తో సంబంధం లేకుండా కూడా లోన్స్ పొందవచ్చు!
Published : March 12, 2026 at 3:14 PM IST
Loans Without Credit Score: ఆర్థిక అవసరాలు ఎప్పుడు ఎలా వస్తాయో తెలియదు. పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు అవరసం పడినప్పుడు చాలా మంది రుణాల వైపు చూపుస్తారు. అయితే లోన్ తీసుకోవాలని బ్యాంక్లు లేదా ఫైనాన్స్ కంపెనీలకు వెళ్లినప్పుడు అక్కడి అధికారులు అడిగే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ "మీ క్రెడిట్ స్కోర్ ఎంత?". ఎందుకంటే ఎక్కువ క్రెడిట్ స్కోర్ ఉంటే లోన్ వచ్చే అవకాశం తొందరగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వడ్డీ కూడా తక్కువే ఉంటుంది. అయితే చాలా మంది సిబిల్ స్కోర్ లేకపోతే బ్యాంకులు లోన్లు ఇవ్వవని ఫీల్ అవుతుంటారు. కానీ మీకు క్రెడిట్ స్కోర్ లేకపోయినా, తక్కువ ఉన్నా కొన్ని పద్ధతులు ఫాలో అయితే ఈజీగా లోన్ పొందవచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు. అందుకు సంబంధించిన వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
గోల్డ్ లోన్స్: క్రెడిట్ స్కోర్తో పని లేకుండా ఈజీగా పొందగలిగే రుణాల్లో గోల్డ్ లోన్స్ ముందుంటాయి. బ్యాంకులు కూడా ఇటువంటి రుణాలు ఇవ్వడానికి ముందుకొస్తుంటాయి. క్రెడిట్ స్కోరుతో పనిలేకుండా తక్కువ వడ్డీతో అధిక మొత్తంలో రుణం పొందడానికి ఇది మంచి అవకాశం. ఇంకా, కేవలం ఒకటి లేదా రెండు రోజుల్లోనే లోన్ అప్రూవ్ అయ్యి డబ్బులు అకౌంట్లో జమ అవుతాయి.
స్థిరాస్తి లోన్స్: రుణాలు కావాలనుకునేవారికి ఇంకో బెస్ట్ ఆప్షన్ స్థిరాస్తి లోన్. ఏదైనా రెసిడెన్షియల్ లేదా కమర్షియల్ ప్రాపర్టీ ఉంటే సిబిల్ స్కోర్ అవసరం లేకుండానే ఈజీగా లోన్ పొందొచ్చు. బ్యాంకులు, ఇతర ఫైనాన్స్ కంపెనీలు స్థిరాస్తులను హామీగా పెట్టుకుని తక్కువ వడ్డీ రేట్లకు రుణాలను అందిస్తున్నాయి. ఇలా ఆస్తి తనాఖా పెట్టి పొందే రుణాలు స్వయం ఉపాధి పొందుతున్న వ్యక్తులకు మంచి ఎంపిక. ఇలాంటి రుణాలపై వడ్డీ రేటు తక్కువ, రుణాన్ని తిరిగి చెల్లించడానికి టైమ్ని ఎంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
హామీదారుడి సాయంతో: మెరుగైన క్రెడిట్ స్కోరు లేకపోయినా సరే, మీ కుటుంబ సభ్యుడిని లోన్కు హామీదారుగా ఉండమని మీరు కోరవచ్చు. అయితే, ఆ వ్యక్తికి మాత్రం మెరుగైన క్రెడిట్ స్కోరు ఉండాలి. అంతేకాకుండా అతని క్రెడిట్ స్కోర్ గురించి ఫైనాన్స్ కంపెనీలకు నిరూపించాల్సి ఉంటుంది. CIBIL నేపథ్యం లేని వారు కూడా ఎడ్యుకేషన్ లేదా పర్సనల్ లోన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఇది అత్యంత సాధారణ విధానం.
జీవిత బీమా పాలసీపై: సరెండర్ విలువ కలిగిన లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలను ఉపయోగించి క్రెడిట్ స్కోర్ లేకున్నా వ్యక్తిగత రుణాలను పొందవచ్చు. పాలసీ డాక్యుమెంట్పై రుణం పొందడానికి సిబిల్ స్కోర్ అవసరం లేదు. అయితే, ఈ రుణం పొందాలంటే పాలసీ తీసుకున్న వ్యక్తి కనీసం 3 సంవత్సరాలు ప్రీమియం చెల్లించాలి. దీని వల్ల లోన్ పొందడానికి ఈజీ అవుతుంది.
అద్దె డిపాజిట్ కోసం: అద్దెకు ఉండేవారు ఒక ఇంటి నుంచి మరో ఇంటికి మారుతున్నప్పుడు ఎక్కువ మొత్తం డిపాజిట్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కొంతమందికి ఇది కూడా భారంగానే ఉంటుంది. ఇలాంటి ఖర్చులు చెల్లించడానికి మీవద్ద తగినంత నగదు లేకపోతే లోన్స్ కోసం ట్రై చేయవచ్చు. కొన్ని ఫైనాన్స్ సంస్థలు "రెంట్ డిపాజిట్" రుణాలను అందిస్తాయి. ఇవి అన్సెక్యూర్డ్ రుణాలు. రుణ సంస్థలు ఇంటి ఓనర్కు నేరుగా చెల్లిస్తాయి. అయితే, ఈ రుణ సౌకర్యాన్ని ప్రత్యేకంగా ఇలాంటి అవసరాలకే రూపొందించారని గుర్తుంచుకోవాలి.
పొదుపు ఖాతాపై ఓవర్డ్రాఫ్ట్: అనేక బ్యాంకులు లేదా రుణ సంస్థలు సేవింగ్స్ అకౌంట్స్పై ఓవర్డ్రాఫ్ట్ సౌకర్యాన్ని అందిస్తున్నాయి. అంటే పరోక్షంగా లోన్ ఇవ్వడమే. అకౌంట్ ఉన్నవారు ఓ టైమ్ వరకు వారి అకౌంట్లోని బ్యాలెన్స్ కంటే ఎక్కువ మొత్తాన్ని విత్డ్రా చేసుకోవడానికి ఇందులో ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఈ ప్రీ-అప్రూవ్డ్ క్రెడిట్ లైన్కు సిబిల్ స్కోర్ అవసరం లేదు. అయితే, ఇది బ్యాంకుకు అకౌంట్ హోల్డర్కు ఉన్న సంబంధాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
