"లోన్ క్లోజర్ Vs లోన్ సెటిల్మెంట్" - ఈ రెండింటికి తేడా ఏంటి? ఏది మంచిది??
- అవసరాల కోసం రుణాలు తీసుకుంటున్నారా? - అయితే ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
Published : June 15, 2026 at 5:17 PM IST
Loan Settlement vs Closure: ఇల్లు, కారు, బైక్ ఇలా ఏది కొనాలన్నా ప్రస్తుతం చాలా మంది బ్యాంకు, ఆర్థిక సంస్థల నుంచి రుణాలు తీసుకోవడానికే ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తున్నారు. అయితే, టైమ్ ప్రకారం లోన్ తిరిగి చెల్లిస్తే ఏ సమస్యా ఉండదు. ఇలా రుణం పూర్తిగా కట్టేయడాన్ని "లోన్ క్లోజ్" చేసుకోవడం అంటారు. అయితే, లోన్ తిరిగి పే చేయలేని వారు చేసుకునేదాన్ని 'సెటిల్మెంట్' అంటారు. ఈ రెండు మాటలు వినడానికి ఒకేలా అనిపించినా, వీటి ప్రభావం వేరుగా ఉంటుందని నిపుణులు అంటున్నారు. అందుకే.. లోన్ తీసుకున్న వారు, తీసుకోవాలనుకున్నవారు ఈ రెండింటి గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందంటున్నారు. మరి.. లోన్ క్లోజర్, లోన్ సెటిల్మెంట్ అంటే ఏమిటి? ఈ రెండింటి మధ్య తేడాలు ఏంటి? ఇందులో ఏ ఆప్షన్ ఎంచుకుంటే మంచిది? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
లోన్ క్లోజర్ అంటే ఏమిటి: లోన్ క్లోజర్ అంటే రుణాన్ని పూర్తిగా చెల్లించడం అని అర్థం అంటున్నారు నిపుణులు. ఇందులో వడ్డీ, అసలు మొత్తం(ప్రిన్సిపల్) రెండూ ఉంటాయి. సాధారణంగా ఈ చెల్లింపులు నిర్ణీత EMI షెడ్యూల్ ప్రకారం లేదా మిగిలిన మొత్తాన్ని ఒకేసారి చెల్లించడం(ప్రీ-క్లోజర్) ద్వారా జరుగుతాయి. ఇది రుణ బాధ్యతను పూర్తిగా అమలుజేయడాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది రుణగ్రహీత క్రెడిట్ చరిత్రపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుందంటున్నారు.
లోన్ సెటిల్మెంట్ అంటే: రుణగ్రహీత పూర్తి రుణ మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించలేనప్పుడు లోన్ ఇచ్చిన సంస్థతో చర్చలు జరిపి, తుది పరిష్కారంగా పూర్తి మొత్తానికంటే తక్కువ డబ్బును చెల్లించడాన్నే లోన్ సెటిల్మెంట్ అంటారని చెబుతున్నారు. ఇటువంటి సెటిల్మెంట్లు సాధారణంగా తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేదా ఆర్థిక సంక్షోభం ఉన్న సందర్భాల్లో జరుగుతాయంటున్నారు. ఇది రుణగ్రహీతకు స్వల్పకాలిక ఉపశమనాన్ని అందించినప్పటికీ, వారి క్రెడిట్ ప్రొఫైల్పై దీర్ఘకాలికం పాటు తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
లోన్ సెటిల్మెంట్ Vs లోన్ క్లోజర్ మధ్య తేడాలు:
చెల్లించాల్సిన మొత్తం:
- లోన్ సెటిల్మెంట్ : బ్యాంకుతో చర్చలు జరిపి పూర్తి బకాయి మొత్తాన్ని చెల్లించకుండా ఒక అమౌంట్ను సెటిల్చేసుకోవడం.
- లోన్ క్లోజర్ : అసలు, వడ్డీ, ఛార్జీలను పూర్తిగా చెల్లించి రుణం క్లోజ్ చేసుకోవడం.
క్రెడిట్ స్కోర్పై ప్రభావం:
- లోన్ సెటిల్మెంట్ : క్రెడిట్ స్కోర్పై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందని వివరిస్తున్నారు. క్రెడిట్ రిపోర్ట్లో అసంపూర్ణ చెల్లింపును సూచిస్తూ "లోన్ సెటిల్డ్" అని చూపుతుంది అని అంటున్నారు.
- లోన్ క్లోజర్ : రుణాన్ని పూర్తిగా చెల్లిస్తే క్రెడిట్ స్కోర్పై సానుకూల ప్రభావం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. లోన్ అమౌంట్ను పూర్తిగా చెల్లించడం వల్ల క్లోజ్డ్ అనే గుర్తింపు దక్కుతుందని వివరిస్తున్నారు.
భవిష్యత్ రుణాలు :
- లోన్ సెటిల్మెంట్ : లోన్ పూర్తిగా చెల్లించకుండా సెటిల్ చేసుకుంటే భవిష్యత్లో రుణాలు, క్రెడిట్ కార్డులు లభించడం కష్టమంటున్నారు నిపుణులు.
- లోన్ క్లోజర్ : అదే రుణాన్ని పూర్తిగా చెల్లిస్తే రుణ అర్హత పెరుగుతుందని, క్రెడిట్ కార్డులు కూడా సులభంగా పొందొచ్చని చెబుతున్నారు.
ఖర్చులు :
- లోన్ సెటిల్మెంట్ : రుణం చెల్లించగా మాఫీ అయిన మొత్తంపై సెటిల్మెంట్ ఫీజులు, పన్నులు, జరిమానాలు ఉండొచ్చని వివరిస్తున్నారు.
- లోన్ క్లోజర్: కొన్ని రుణాలపై ముందస్తు చెల్లింపు చార్జీలు వర్తిస్తాయంటున్నారు. కానీ క్రెడిట్పై ఎటువంటి ప్రతికూల ప్రభావమూ ఉండదంటున్నారు.
ఏది సరైన ఎంపిక? : లోన్ సెటిల్మెంట్.. ఆర్థిక ఇబ్బందుల సమయంలో రుణగ్రహీతలకు స్వల్పకాలిక ఉపశమనాన్ని అందిస్తుందని, కానీ ఇది రుణగ్రహీతకు సంబంధించిన రుణ అర్హత, క్రెడిట్ స్కోరు, క్రెడిట్ ప్రొఫైల్పై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపగలదంటున్నారు. మరోవైపు, రుణాన్ని గడువు తేదిలో ముగించడం, లేదా ముందస్తుగా పూర్తిగా చెల్లించేస్తే కొన్ని రుసుములు వర్తించవచ్చని.. అయినప్పటికీ, ఇది రుణగ్రహీతకు సంబంధించిన క్రెడిట్ చరిత్రను క్లీన్గా ఉంచుతుందని.. భవిష్యత్తులో రుణాలు, క్రెడిట్ కార్డు ఆఫర్లకు మార్గం సుగమం చేస్తుందంటున్నారు. కాబట్టి ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు వచ్చినా సరే, లోన్ క్లోజ్ చేసుకోవడమే మంచిదంటున్నారు.
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