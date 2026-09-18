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ఇంటిని నడిపే ఇంతులకూ 'జీవిత బీమా' అవసరమే! - ఎందుకో తెలుసా?

-ఇంటి నిర్వహణ చిన్న పనేం కాదు - కానీ, అనుకోని సమయాల్లో ఆర్థికంగా ఉపయోగపడేందుకు గృహిణులకు కూడా బీమా ఉండాలట!

Life Insurance for Home Makers
Life Insurance for Home Makers (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 18, 2026 at 7:21 PM IST

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Life Insurance for Home Makers: జీతం లేని పని, సెలవు లేని డ్యూటీ, ఎవరికి ఏ అవసరం వచ్చినా క్షణాల్లో అందించడం.. ఇంటిని నడిపే గృహిణి జీవితం ఇలానే ఉంటుంది. అయితే ఫ్యామిలీ మెయింటనెన్స్​ కూడా చిన్న పనేం కాదు. జీతం వచ్చే ఉద్యోగంతో పోలిస్తే.. హౌజ్​ వైఫ్​లు చేసే పనులకే ఎక్కువ డబ్బులు లభించాలి. కానీ, వారికి ఎటువంటి ఆదాయం లేదు. ఇన్​కమ్​ లేకపోగా చాలా మంది గృహిణులకు బీమా కూడా ఉండదు. కానీ కొన్ని కీలకమైన అంశాలు పరిగణిస్తే ప్రతి గృహిణికి కూడా జీవిత బీమా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎందుకో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

బీమా అవసరం: ఇంటిని నిర్వహించే మహిళలు జీతం సంపాదించకపోవచ్చు. కానీ, కుటుంబానికి వారు ఇచ్చే సహకారం వెలకట్టలేనిదని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే అనుకోకుండా వారు చనిపోతే.. కుటుంబ పనులు, పిల్లల రక్షణ, చదువులు, వివాహాలు వంటి వాటికి ఆ కుటుంబం బయటి వారిపై ఆధారపడాల్సి వస్తుందంటున్నారు. ఇంటి అద్దె, EMIలు, ఇతర ఖర్చులు వీటికి తోడైతే ఆర్థిక భారం మరింతగా ఉంటుందంటున్నారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఆమె లేనప్పుడు ఇంటి అవసరాలు తీర్చడానికి లైఫ్​ ఇన్సూరెన్స్​ కొంతమేరకు ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే బీమా అండగా ఉండటం వల్ల వచ్చే పరిహారంతో ఆ కుటుంబం ఇంటి నిర్వహణతో పాటు ఆర్థికంగా స్థిరమైన జీవితం గడిపే అవకాశముంటుందని వివరిస్తున్నారు చెబుతున్నారు.

మహిళ చేదోడు: పిల్లలకు ఉజ్వల భవిష్యత్తును కల్పించేందుకు ప్లానింగ్​ వేయడంలో, సేవింగ్స్​లో చేయడంలో కుటుంబంలోని భార్యాభర్తలిద్దరికీ సమాన పాత్ర ఉంటుందంటున్నారు. అయితే సంపాదించే వ్యక్తి ఆర్థికంగా ఎక్కువ సహకారం అందిస్తున్నా, ఇంటిని నిర్వహించే మహిళ బాధ్యత ఏమాత్రం తక్కువ కాదంటున్నారు. ఇంటిని నిర్వహించే వారి పేరుపై ఇన్సూరెన్స్ చేయించడం ద్వారా, ఏదైనా ఊహించని సంఘటన జరిగినప్పుడు కుటుంబ నిర్వహణకు, భవిష్యత్తు ప్రణాళికలకు ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా చూసుకోవచ్చంటున్నారు. ఇన్సూరెన్స్​.. జీవిత భాగస్వామికి, పిల్లలకు ఆర్థికంగా ఒక రక్షణ కవచాన్ని ఇస్తుందంటున్నారు. అందుకే భార్యభర్తల పోర్ట్‌ఫోలియోలలో లైఫ్​ ఇన్సూరెన్స్​ను ఒక భాగం చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. దేశంలోని కొన్ని బీమా కంపెనీలు కేవలం కుటుంబంలో సంపాదించే సభ్యులకు మాత్రమే బీమా చేయకుండా, పూర్తి కుటుంబ కవరేజీ కోసం లైఫ్​ పార్టనర్​ను కూడా అదే పాలసీలో చేర్చడానికి అనుమతిస్తున్నాయని వివరిస్తున్నారు.

బీమా కవరేజ్‌: బీమా ఎంత తీసుకోవాలో నిర్ణయించుకోవడానికి, కుటుంబం వివిధ అవసరాలకు ఎంత ఖర్చు చేస్తుందో అవగాహన ఉండాలంటున్నారు. అంటే పిల్లల విద్య, పెళ్లి, భాగస్వామి(భర్త) రిటైర్మెంట్​ వంటి అంశాలను పరిగణించాలంటున్నారు. ఇంకా, భార్యాభర్తలిద్దరు కలిసి సంతకం చేసిన రుణాలు/ఈఎంఐలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలంటున్నారు. ఆదాయం లేని గృహిణికి బీమా చేయించడం కష్టంగా అనిపించినా.. తీసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ప్రక్రియ, కొటేషన్లు, ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకోవడానికి ఇన్సూరెన్స్​ ఏజెంట్​ సహాయం తీసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. ఇక బీమా తక్కువ వయసులోనే తీసుకోవాలంటున్నారు. ఎందుకంటే, అనారోగ్యం లేదా వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ ప్రీమియంల ఖర్చు ఎక్కువుగా ఉంటుందంటున్నారు.

టర్మ్‌ బీమా: సాధారణ జీవిత బీమాతో పోలిస్తే, టర్మ్‌ బీమాలో తక్కువ ప్రీమియంతో అధిక కవరేజీని పొందొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సంస్థ అర్హత ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా గృహిణి పర్సనల్​ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ కోసం తీసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. బీమా సంస్థ.. దరఖాస్తుదారుని ఆదాయ పరిస్థితులను అంచనా వేసి, కవరేజ్ మొత్తాన్ని నిర్ణయిస్తుందంటున్నారు. అయితే భార్యాభర్తలిద్దరికి కలిపి కవరేజ్ అందించే పాలసీని తీసుకోవడం మంచి ఎంపిక అంటున్నారు నిపుణులు. అయితే బీమాకు సంబంధించిన అనుకూలతలు, కుటుంబ రక్షణ అవసరాలు.. ఇన్సూరెన్స్ సంస్థకు సంబంధించిన నిబంధనలపై ఆధారపడి ఉంటాయంటున్నారు.

బీమా అవకాశాలు: గృహిణులు అధికంగా బీమా కవరేజ్‌ను పొందడానికి టర్మ్‌ బీమాలో కొన్ని నిబంధనలు అడ్డు రావచ్చు. కాబట్టి, వీరు సాధ్యమైనంత వరకు ఎక్కువ బీమా అవకాశాలను పరిగణించాలని సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా, కొన్ని బ్యాంకులు సేవింగ్స్​ అకౌంట్స్​పై నిర్దిష్ట ప్రీమియంతో మెరుగైన బీమా కవరేజ్‌ ప్రయోజనాలను అందిస్తున్నాయని.. అలాంటి వాటి గురించి తెలుసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం స్వల్ప ప్రీమియంలతో అందించే "పీఎంజేజేబీవై", "పీఎంఎస్‌బీవై" వంటి బీమా సేవల గురించి తెలుసుకోవాలంటున్నారు.

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