పెట్టుబడుల విషయంలో తమపై ఎలాంటి ఒత్తిళ్లు లేవు- వాషింగ్టన్ పోస్టు ఆరోపణపై LIC క్లారిటీ
అదానీ గ్రూప్ సంస్థల్లో పెట్టుబడులపై వాషింగ్టన్ పోస్టు ఆరోపణలు- తోసిపుచ్చిన ఎల్ఐసీ
Published : October 25, 2025 at 3:51 PM IST
LIC Rubbishes Washington Post : అదానీ గ్రూప్ కంపెనీల్లో తమ సంస్థ పెట్టుబడుల వెనుక ప్రభుత్వ హస్తం ఉందని వాషింగ్టన్ పోస్ట్ చేసిన ఆరోపణలను ఎల్ఐసీ తోసిపుచ్చింది. పెట్టుబడులపై తమది స్వతంత్ర నిర్ణయమని, ఇందులో ఎవరి ఒత్తిళ్లూ లేవని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు ఎక్స్ మాధ్యమంలో ఎల్ఐసీ వివరణాత్మకంగా పోస్ట్ చేసింది. పెట్టుబడుల అంశంలో ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ గానీ, ఇతర శాఖల ప్రమేయం గానీ లేదని స్పష్టం చేసింది. ఎల్ఐసీ బోర్డు ఆమోదించిన విధానాలు అనుసరించి పెట్టుబడులపై స్వతంత్రంగా నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఎల్ఐసీ పేర్కొంది. వాటాదారుల ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా అత్యుత్తమ ప్రమాణాలు ఎల్ఐసీ పాటిస్తూ వస్తోందని, అలాంటి సంస్థపై బురద చల్లే ప్రయత్నాలు మానుకోవాలని హితవు పలికింది.
ఓవైపు అప్పులు, మరోవైపు అమెరికా సంస్థల నుంచి ఒత్తిళ్లు ఎదుర్కొంటున్న వేళ ఈ ఏడాది మొదట్లో అదానీ గ్రూప్ కంపెనీల్లో ఎల్ఐసీ పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టిందని వాషింగ్టన్ పోస్ట్ తాజాగా ఓ కథనం వెలువరించింది. ప్రభుత్వ అధికారుల నుంచి ప్రణాళిక మేరకే ఎల్ఐసీ భారీ మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టిందని ఆరోపించింది. అయితే ఈ ఆరోపణలు నిరాధారమని ఎల్ఐసీ పేర్కొనడం గమనార్హం.
LIC denies false reports by The Washington Post, reaffirming all investments are made with integrity and due diligence.#LIC #HarPalAapkeSaath #washingtonpost pic.twitter.com/RQ0N2AvBA1— LIC India Forever (@LICIndiaForever) October 25, 2025