ETV Bharat / business

పెట్టుబడుల విషయంలో తమపై ఎలాంటి ఒత్తిళ్లు లేవు- వాషింగ్టన్ పోస్టు ఆరోపణపై LIC క్లారిటీ

అదానీ గ్రూప్ సంస్థల్లో పెట్టుబడులపై వాషింగ్టన్ పోస్టు ఆరోపణలు- తోసిపుచ్చిన ఎల్​ఐసీ

LIC
LIC (X/LIC India Forever)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 25, 2025 at 3:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

LIC Rubbishes Washington Post : అదానీ గ్రూప్‌ కంపెనీల్లో తమ సంస్థ పెట్టుబడుల వెనుక ప్రభుత్వ హస్తం ఉందని వాషింగ్టన్‌ పోస్ట్‌ చేసిన ఆరోపణలను ఎల్​ఐసీ తోసిపుచ్చింది. పెట్టుబడులపై తమది స్వతంత్ర నిర్ణయమని, ఇందులో ఎవరి ఒత్తిళ్లూ లేవని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు ఎక్స్‌ మాధ్యమంలో ఎల్​ఐసీ వివరణాత్మకంగా పోస్ట్‌ చేసింది. పెట్టుబడుల అంశంలో ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ గానీ, ఇతర శాఖల ప్రమేయం గానీ లేదని స్పష్టం చేసింది. ఎల్​ఐసీ బోర్డు ఆమోదించిన విధానాలు అనుసరించి పెట్టుబడులపై స్వతంత్రంగా నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఎల్​ఐసీ పేర్కొంది. వాటాదారుల ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా అత్యుత్తమ ప్రమాణాలు ఎల్​ఐసీ పాటిస్తూ వస్తోందని, అలాంటి సంస్థపై బురద చల్లే ప్రయత్నాలు మానుకోవాలని హితవు పలికింది.

ఓవైపు అప్పులు, మరోవైపు అమెరికా సంస్థల నుంచి ఒత్తిళ్లు ఎదుర్కొంటున్న వేళ ఈ ఏడాది మొదట్లో అదానీ గ్రూప్‌ కంపెనీల్లో ఎల్​ఐసీ పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టిందని వాషింగ్టన్‌ పోస్ట్‌ తాజాగా ఓ కథనం వెలువరించింది. ప్రభుత్వ అధికారుల నుంచి ప్రణాళిక మేరకే ఎల్​ఐసీ భారీ మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టిందని ఆరోపించింది. అయితే ఈ ఆరోపణలు నిరాధారమని ఎల్​ఐసీ పేర్కొనడం గమనార్హం.

TAGGED:

LIC DENIES WASHINGTON POST REPORT
WASHINGTON POST REPORT ON LIC
LIC INVESTMENTS ON ADANI GROUP
LIC REJECTS WASHINGTON POST REPORT
LIC RUBBISHES WASHINGTON POST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.