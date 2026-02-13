ETV Bharat / business

LIC ప్రీమియం చెల్లించలేకపోతున్నారా? - పీఎఫ్​ ఖాతా నుంచి కట్టొచ్చు!- ఎలానో తెలుసా?

మీకు పీఎఫ్​ అకౌంట్​ ఉందా? ఎల్​ఐసీ పాలసీ చెల్లించలేకపోతున్నారా? - అయితే ఓసారి ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి!

LIC Premium From PF Account
LIC Premium From PF Account (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 13, 2026 at 11:13 AM IST

LIC Premium From PF Account: ఏ ప్రమాదం ఎప్పుడు జరుగుతుందో చెప్పడం కష్టం. కనుమూసి తెరిచే లోపు జరిగే ప్రమాదం కుటుంబాన్ని ఛిన్నాభిన్నం చేస్తుంది. అప్పటివరకు ఆనందంగా ఉండే ఫ్యామిలీ.. సర్వం కోల్పోవాల్సి వస్తుంది. ఆర్థికంగా తీవ్ర ఇబ్బందులు తప్పని పరిస్థితి. అయితే ఇటువంటి సమయాల్లో తోడుగా ఉండేది ఇన్సూరెన్స్​ మాత్రమే. అందుకే చిన్నదో, పెద్దదో ప్రస్తుతం చాలా మంది జీవిత బీమా తీసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అయితే ఇన్సూరెన్స్​ తీసుకున్న తర్వాత ప్రీమియం చెల్లింపులు చేయడం ముఖ్యం. కొన్నిసార్లు ఆ ప్రీమియం చెల్లించడానికీ ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. అదే పరిస్థితి ఎక్కువకాలం కొనేసాగితే పాలసీ క్యాన్సిల్​ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. అయితే ఇటువంటి పరిస్థితికి చెక్​ పెడుతూ ఈపీఎఫ్​ఓ అద్భుతమైన ఆఫర్​ ఇస్తోంది. పీఎఫ్ ఖాతా నుంచి ప్రీమియం చెల్లించే వెసులుబాటు కల్పిస్తోంది. మరి అది ఎలానో ఈ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఇవి తప్పనిసరి: EPFO, ఎల్​ఐసీ సంస్థలు కలిసి.. ఉద్యోగులకు PF అకౌంట్​తో LIC పాలసీని లింక్ చేసే అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి. దీని ద్వారా మీరు మీ PF డబ్బు ఉపయోగించి LIC పాలసీ ప్రీమియం కట్టవచ్చు. అయితే దీనికి కొన్ని నిబంధనలు ఉన్నాయి. అవేంటంటే..

  • యాక్టివ్‌ పీఎఫ్‌ అకౌంట్‌ ఉన్నవారు ఈ ఆప్షన్‌ వినియోగించుకోవచ్చు. అలాగే కనీసం రెండు సంవత్సరాల పాటు పీఎఫ్​ సభ్యునిగా ఉండాలి.
  • పీఎఫ్​ అకౌంట్​లో రెండు వార్షిక ప్రీమియంలకు సమానమైన అమౌంట్​ ఉండాలి. ఉదాహరణకు మీ వార్షిక పాలసీ రూ.30 వేలు అయితే, మీ ఖాతాలో కనీసం రూ.60వైల పైనే డబ్బులు ఉండాలి.
  • పాలసీ పీఎఫ్​ అకౌంట్​ ఉన్న వ్యక్తి పేరుమీదే ఉండాలి. భార్య/భర్త, లేదా పిల్లల పేరు మీద ఉన్న పాలసీ ప్రీమియంలు చెల్లించడానికి అవకాశం లేదు.
  • వార్షిక ప్రీమియంల చెల్లింపులకు మాత్రమే పీఎఫ్​ ఉపయోగపడుతుంది. నెలవారికి ఉపయోగపడదు. అలాగే LIC కాకుండా ఇతర బీమా ప్రీమియంలను చెల్లించే అవకాశం లేదు.

ఎలా క్లెయిమ్​ చేయాలి:

  • ఈ సర్వీస్​ కోసం ఈపీఎఫ్‌ఓ అధికార వెబ్‌సైట్‌ నుంచి ఫారం- 14ను డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవాలి.
  • ఆ ఫారంలో UAN, పాలసీ వివరాలు ఫిల్​ చేసి సమీపంలోని EPF​ ​కార్యాలయంలో సబ్మిట్‌ చేయాలి.
  • మీరు నమోదు చేసిన వివరాలు అన్నీ కరెక్ట్​గా ఉండే పీఎఫ్​ నుంచి LIC కి నేరుగా డబ్బులు ట్రాన్స్​ఫర్​ అవుతాయి.
  • మీరు ఆర్థికంగా మునుపటి పరిస్థితికి వచ్చిన తర్వాత పీఎఫ్ ఖాతా నుంచి ఎల్‌ఐసీ ప్రీమియం చెల్లింపును ఈజీగా క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం మీ ప్రాంతీయ EPFO ఆఫీసుకు వెళ్లి మీ వివరాలతో కూడిన ఓ లెటర్​ అందిస్తే సరిపోతుంది.

పీఎఫ్​ ఖాతాను ఎల్​ఐసీకి లింక్​ చేయడం వల్ల ప్రయోజనాలు:

  • ప్రీమియం తేదీ మిస్‌ అవ్వకుండా పాలసీ పే చేయడానికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
  • ప్రీమియం చెల్లింపులకు బయట రుణం తీసుకోవాల్సిన అవసరాన్ని తప్పిస్తుంది.
  • అయితే ఎలాగో పీఎఫ్​ డబ్బులు వాడుకోవచ్చు అనుకుని ప్రతిసారీ ప్రీమియం కట్టడానికి డబ్బులు వాడితే రిటైర్మెంట్‌ సేవింగ్స్‌ కోసం ఉద్దేశించిన పీఎఫ్‌ నిల్వలు కరిగిపోయే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పుడు తప్పనిసరి అనుకుంటేనే దీనిని వినియోగించుకోవడం మేలని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

