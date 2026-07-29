LIC పాలసీ వివరాలు మర్చిపోయారా? - ఆన్లైన్లో ఈజీగా తెలుసుకోండిలా!
- ఏళ్ల క్రితం పాలసీ తీసుకున్నవారు వివరాలు మరిచిపోయే అవకాశం - టెన్షన్ పడాల్సిన పనిలేదంటున్న నిపుణులు!
Published : July 29, 2026 at 3:04 PM IST
How to Find LIC Policy Details in Online: భవిష్యత్తులో కుటుంబానికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు రాకూడదని చాలా మంది రకరకాల పాలసీలు తీసుకుంటుంటారు. అందులో జీవిత బీమా ఒకటి. అయితే, ఇన్సూరెన్స్ అనగానే మెజార్టీ జనాలకు ఎక్కువగా గుర్తొచ్చే పేరు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా(LIC). కుటుంబ భద్రత కోసం, పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం లేదా పొదుపు లక్ష్యాలతో ఈ సంస్థలో పాలసీలను తీసుకుంటారు. అయితే, కొన్నిసార్లు పాలసీ పత్రాలు పోగొట్టుకోవడం, పాలసీ నంబర్ గుర్తు లేకపోవడం, పాలసీ వివరాలు మర్చిపోవడం వంటివి జరుగుతాయి. దీంతో చాలా మంది ఆందోళన చెందుతుంటారు. ఇకపై టెన్షన్ అవసరం లేదంటున్నారు నిపుణులు. పాలసీకి సంబంధించిన వివరాలు మర్చిపోతే ఎలాంటి టెన్షన్ లేకుండా LIC అందిస్తున్న ఆన్లైన్ సేవల ద్వారా సులభంగా తెలుసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పాలసీ నంబర్ ఎందుకు ముఖ్యం?: పాలసీ నెంబర్ అనేది ఇన్సూరెన్స్ అకౌంట్కు సంబంధించిన ప్రత్యేక గుర్తింపు సంఖ్య అంటున్నారు. ఈ నెంబర్ ఉపయోగించి ప్రీమియం చెల్లించడం, పాలసీ స్టేటస్ తెలుసుకోవడం, లోన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడం, నామినీ వివరాలను మార్చడం, క్లెయిం వంటి పనులు సులభంగా పూర్తి చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. అందుకే, పాలసీ నెంబర్ సురక్షితంగా భద్రపరచుకోవడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు.
పాలసీ నెంబర్ ఎలా తెలుసుకోవాలి?: పాలసీ నెంబర్ తెలియకపోతే కొన్ని పద్ధతుల ద్వారా ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చని వివరిస్తున్నారు. అందులో
LIC వెబ్సైట్ ద్వారా:
- ఇప్పటికే LIC ఆన్లైన్ పోర్టల్లో రిజిస్టర్ అయి ఉంటే పాలసీ వివరాలను సులభంగా చూడవచ్చంటున్నారు.
- అందుకోసం LIC అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి యూజర్ ఐడీ లేదా ఓటీపీ లేదా క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ ఇలా వివిధ పద్ధతుల ద్వారా లాగిన్ అవ్వాలి.
- లాగిన్ అయ్యాక "My Policies" లేదా "Policy Details" సెక్షన్లో మీ పేరు లింక్ అయిన అన్ని పాలసీల వివరాలు కనిపిస్తాయి. ప్రీమియం తేదీలు, పాలసీ స్థితి సహా ఇతర వివరాలు కూడా చూడవచ్చు.
మొబైల్ యాప్ ద్వారా:
- LIC అధికారిక మొబైల్ యాప్ ఉపయోగించి కూడా వినియోగదారులు తమ పాలసీ వివరాలను సులభంగా పొందవచ్చు.
- గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి LIC యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
- యాప్ ఓపెన్ చేసి మీ వివరాలతో లాగిన్ అయ్యాక పాలసీల లిస్ట్ కనిపిస్తుంది. అక్కడ పాలసీకి సంబంధించిన ముఖ్యమైన సమాచారం ఉంటుంది.
- తరచుగా ప్రయాణించే వారికి లేదా మొబైల్ ద్వారానే సేవలను ఉపయోగించే వారికి ఇది ఎంతో ఉపయోగకరమైన మార్గంగా చెప్పుకోవచ్చు.
వాట్సాప్ ద్వారా:
- ఇప్పటికే LIC ఆన్లైన్ పోర్టల్లో రిజిస్టర్ అయి ఉంటే వాట్సాప్ ద్వారా పాలసీ వివరాలను సులభంగా చూడవచ్చంటున్నారు. అందుకోసం
- ముందుగా ఫోన్లో LIC వాట్సాప్ నెంబర్ను 8976862090 సేవ్ చేసుకుని Hi అని మెసేజ్ సెండ్ చేయాలి.
- LIC నుంచి ఆటోమేటిక్ రిప్లైతో పాటు స్క్రీన్ మీద మెనూ వస్తుంది.
- అందులో "Policy Status" లేదా "Premium Due" ఆప్షన్ను ఎంచుకుంటే పాలసీ నెంబర్, దాని వివరాలు స్క్రీన్పైన నేరుగా కనిపిస్తాయి.
రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ ద్వారా: పాలసీ తీసుకునే సమయంలో నమోదు చేసిన మొబైల్ నెంబర్ ఇప్పటికీ ఉంటే, దాని ద్వారా గుర్తింపును ధ్రువీకరించి పాలసీ వివరాలను పొందే అవకాశం ఉంటుంది. కొన్ని సేవల్లో OTP ద్వారా ధ్రువీకరణ పూర్తయిన తర్వాత పాలసీకి సంబంధించిన సమాచారం అందుబాటులోకి వస్తుంది.
ఇమెయిల్ ద్వారా: ఆన్లైన్లో అకౌంట్ లేకపోయినా, పాలసీ నెంబర్ గుర్తు లేకపోయినా LIC కస్టమర్ సపోర్టుకు ఇ-మెయిల్ పంపి సహాయం కోరవచ్చు. పూర్తి పేరు, పుట్టిన తేదీ, చిరునామా, మొబైల్ నెంబర్, అవసరమైన గుర్తింపు వివరాలను అందిస్తే, వెరిఫికేషన్ తర్వాత సంబంధిత సమాచారం పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
సమీప LIC బ్రాంచ్ ద్వారా: ఆన్లైన్ ద్వారా వివరాలు లభించకపోతే సమీప LIC శాఖను సందర్శించడం ఉత్తమ మార్గం. ఆధార్ కార్డు, PAN కార్డు లేదా ఇతర గుర్తింపు పత్రాలను తీసుకెళ్లి వివరాలను వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. అధికారులు మీ పేరుతో ఉన్న పాలసీలను పరిశీలించి పాలసీ నంబర్ తెలియజేస్తారు.
LIC ఏజెంట్ ద్వారా: LIC ఏజెంట్ ద్వారా పాలసీ తీసుకున్నట్లయితే, ఆయనను సంప్రదించడం కూడా ఒక మంచి మార్గం. వ్యక్తిగత వివరాల ఆధారంగా ఏజెంట్ పాలసీ నెంబర్ చెబుతాడు. అయితే, వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని నమ్మకమైన వ్యక్తులతో మాత్రమే పంచుకోవాలి.
పాలసీ నెంబర్ తెలుసుకునే ముందు ఈ వివరాలు తప్పనిసరి: పాలసీ వివరాలు వెతికే ముందు అందుకు సంబంధించిన సమాచారం సిద్ధంగా ఉంటే ప్రక్రియ వేగంగా పూర్తవుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు.
- పాలసీదారుడి పూర్తి పేరు
- పుట్టిన తేదీ
- రిజిస్టర్ మొబైల్ నంబర్
- ఇమెయిల్ ఐడీ
- ఆధార్ లేదా PAN
- పాత ప్రీమియం రసీదు ఉంటే దాని వివరాలు
పాలసీ వివరాలను ఎలా భద్రపరచుకోవాలి?: పాలసీ నెంబర్ను మొబైల్లో సురక్షితమైన నోట్స్ యాప్లో నమోదు చేసుకోవచ్చంటున్నారు. అలాగే పాలసీ పత్రాలను స్కాన్ చేసి క్లౌడ్ స్టోరేజ్లో లేదా కంప్యూటర్లో భద్రపరచుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా కుటుంబ సభ్యులకు పాలసీ గురించి ప్రాథమిక సమాచారం తెలియజేయడం కూడా మంచిదంటున్నారు.
చివరగా ఇటీవలి కాలంలో LIC పేరుతో నకిలీ కాల్స్, సందేశాలు, వెబ్సైట్ పెరుగుతున్నాయని, పాలసీ నంబర్ తెలుసుకోవడానికి OTP, బ్యాంక్ వివరాలు, ATM PIN అడిగితే వాటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇవ్వకూడదంటున్నారు. ఎల్లప్పుడూ అధికారిక LIC వెబ్సైట్, అధికారిక మొబైల్ యాప్ లేదా సమీప శాఖ ద్వారానే సేవలను పొందాలని సూచిస్తున్నారు.
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