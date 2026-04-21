ఎల్ఐసీ రెండు కొత్త యాప్స్ - సేవలన్నీ ఒకటే చోట! - ఆఫీసులకు వెళ్లే పనిలేదు!
డిజిటల్ ప్రయాణంలో ఎల్ఐసీ మరో ముందడుగు - రెండు కొత్త మొబైల్ యాప్స్ ఆవిష్కరణ!
Published : April 21, 2026 at 1:03 PM IST
LIC New Apps Details: లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా తమ ఖాతాదారులతో పాటు ఏజెంట్లకు కూడా గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. తమ సేవలను మరింత వేగవంతం చేసేందుకు రెండు యాప్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ యాప్స్ ద్వారా కస్టమర్లు సులువుగా సేవలు పొందవచ్చు. ఎల్ఐసీ కార్యాలయాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇంటి వద్దనే సెకన్లలోనే ఏ పనైనా పూర్తి చేయవచ్చు. మరి LIC తీసుకొచ్చిన ఆ యాప్స్ ఏంటి? వాటివల్ల ఉపయోగాలు ఏమున్నాయో ఈస్టోరీలో చూద్దాం.
ప్రభుత్వ రంగ జీవిత బీమా దిగ్గజం లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా తన డిజిటల్ ప్రయాణంలో ముందడుగు వేసింది. పాలసీదారులు, మార్కెటింగ్ సిబ్బంది కోసం రెండు మొబైల్ యాప్లను బుధవారం(ఏప్రిల్ 15వ తేదీన) ఆవిష్కరించింది. కస్టమర్ల కోసం "మై ఎల్ఐసీ", ఏజెంట్ల కోసం "సూపర్ సేల్స్ సాథీ" పేర్లతో యాప్స్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.
యాప్స్ వల్ల లాభాలు: వినియోగదారులకు సౌలభ్యాన్ని పెంచడం, మార్కెటింగ్ సిబ్బంది సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడం లక్ష్యంగా కృత్రిమ మేధ వంటి అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఈ యాప్లను రూపొందించారు. ఆఫీసులకు వెళ్లే అవసరం లేకుండా.. కేవలం ఇంటి వద్ద నుంచి ఈజీగా పనులు చేసుకోవచ్చు. ఎల్ఐసీ డిజిటల్ వ్యవస్థ కేవలం సేవలకే పరిమితం కాకుండా వ్యూహాత్మక వేదికగా మారుతోందని సంస్థ పేర్కొంది. ఈ రెండు మొబైల్ యాప్లు సంస్థ వృద్ధిని, సేవా సామర్థ్యాన్ని విస్తరించడంలో కీలకంగా మారతాయని వెల్లడించింది.
వినియోగదారుల కోసం "మై ఎల్ఐసీ" యాప్: మైఎల్ఐసీలో.. పాలసీదారులు సులభంగా తమ బీమా పాలసీలను నిర్వహించుకోవచ్చు. సెకన్స్లో ఆన్లైన్లో ప్రీమియం చెల్లించవచ్చు. పాలసీ నుంచి లోన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఆగిపోయిన పాలసీలను రెన్యువల్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా కొత్త పాలసీల గురించి సమగ్ర సమాచారం తెలుసుకోవచ్చు. ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఇ-కేవైసీని పూర్తి చేయవచ్చు.
ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి:
- ముందుగా ఫోన్లో గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి MY LIC యాప్ను ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి.
- యాప్ డౌన్లోడ్ అయ్యాక ఓపెన్ చెయ్యాలి. ఆ తర్వాత స్క్రీన్ మీద కనిపించే Login Now ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి. అక్కడ ఫోన్ నెంబర్ లేదా ఈ మెయిల్ లేదా పాలసీ నెంబర్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సాయంతో లాగిన్ అవ్వాలి.
- లాగిన అయిన తర్వాత మీకు స్క్రీన్ మీద పలు సర్వీసులు కనిపిస్తాయి. ఉదా.. ప్రీమియం చెల్లింపులు, బ్యాంక్ వివరాలు అప్డేట్, పాన్ వివరాలు అప్డేట్ సహా ఇతర సేవలు కనిపిస్తాయి.
- అంతేకాకుండా ఎల్ఐసీ అందిస్తోన్న అన్ని రకాల ప్లాన్ల వివరాలు కూడా కనిపిస్తాయి. మీకు ఏ ప్లాన్ గురించి కావాలో దానిపై క్లిక్ చేస్తే అన్ని వివరాలు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తాయి.
ఏజెంట్స్ కోసం "సూపర్ సేల్స్ సాథీ": ఈ యాప్ ద్వారా ఆధునిక డిజిటల్ సేల్స్ టూల్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి. పాలసీల స్టేటస్ను ఎప్పటికప్పుడు చూసుకోవచ్చు. పాలసీదారులకు సంబంధించిన ప్రీమియం చెల్లింపు వివరాలు ఏజెంట్లకు ఎప్పటికప్పుడు తెలుస్తుంటాయి. ఏఐ ఆధారిత సూచనల ద్వారా పాలసీదారులకు మెరుగైన సూచనలు అందించవచ్చు. లక్ష్యాలు, సాధించిన విజయాలు చూసుకునేందుకు డాష్బోర్డు అందుబాటులో ఉంటుంది. దీనిని కూడా గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్ లోడ్ చేసుకుని ఉపయోగించవచ్చు.
LIC "బీమా లక్ష్మి" పాలసీ - మహిళలకు ప్రత్యేకం - తక్కువ పొదుపుతో ఎక్కువ లాభం!
"హోమ్ లోన్" ఎక్కువగా రావాలంటే - ఈ "సీక్రెట్స్" తెలుసుకోవాల్సిందే!