ETV Bharat / business

LIC నుంచి మరో రెండు "కొత్త పాలసీలు" - ఒకే ప్లాన్​తో భార్యభర్తలిద్దరికీ బెనిఫిట్స్!

న్యూ జీవన్‌ సాథీ పేరుతో LIC కొత్త ప్లాన్స్ - ప్రయోజనాలు, ప్రీమియం వివరాలిలా!

LIC Joint Life Insurance Plans
LIC Joint Life Insurance Plans (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 26, 2026 at 1:25 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

LIC Joint Life Insurance Plans : దేశంలో ఉన్న అనేక బీమా సంస్థలు తన కస్టమర్ల కోసం వివిధ రకాల పాలసీలను ప్రవేశపెడుతుంటాయి. అందులో భాగంగానే ప్రముఖ బీమా రంగ సంస్థ లైఫ్​ ఇన్సూరెన్స్​ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా​(LIC) కూడా సామాన్యులను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త పథకాలను తీసుకొస్తుంది. జనాలు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ మద్దతు ఉన్న ఈ సంస్థ పాలసీలు కొనుగోలు చేయడానికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. ప్రజల నమ్మకాన్ని చూరగొన్న ప్రభుత్వ రంగ జీవిత బీమా సంస్థ LIC తాజాగా మరో రెండు కొత్త పాలసీలను తీసుకొచ్చింది. భార్యాభర్తలిద్దరికీ బీమా అందించేలా వీటిని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇంతకీ, ఎల్​ఐసీ తీసుకొచ్చిన ఆ జాయింట్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్స్ ఏంటి? ప్రీమియం ఎంత చెల్లించాలి? ఎలాంటి ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఒకప్పుడు ఇంట్లో పురుషులకు మాత్రమే బీమా పాలసీ తీసుకునేవారు. అయితే, ప్రస్తుతం చాలా ఫ్యామిలీల్లో మహిళలూ కుటుంబ బాధ్యతలు చూసుకుంటున్నారు. అలాంటి సందర్భాల్లో కుటుంబానికి ఆర్థిక భరోసా కల్పిస్తూ భార్యాభర్తలిద్దరూ కలిపి ఒకే పాలసీ తీసుకోవాలని అనుకునే వారి కోసం రెండు సరికొత్త జాయింట్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్స్​ను డిజైన్ చేసింది జీవిత బీమా సంస్థ ఎల్​ఐసీ. అవే, "న్యూ జీవన్‌ సాథీ సింగిల్‌ ప్రీమియం", "న్యూ జీవన్‌ సాథీ లిమిటెడ్‌ ప్రీమియం". బీమా + పొదుపు మిళితంగా ఎల్​ఐసీ ఆవిష్కరించిన ఈ పాలసీలు జూన్ 1 నుంచి కొనుగోలుకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఈ పాలసీలు తీసుకున్నవారికి బీమా హామీతో పాటు కట్టిన డబ్బుకు గ్యారెంటీడ్‌ అడిషన్‌ (GA) కింద కొంత మొత్తం అదనంగా చెల్లిస్తారు. అలాగే, వీటిల్లో మెచ్యూరిటీ బెన్‌ఫిట్‌ కూడా పొందవచ్చు.

1.న్యూ జీవన్‌ సాథీ సింగిల్ ప్రీమియం పాలసీ :

ఎల్​ఐసీ న్యూ జీవన్​సాథీ సింగిల్ ప్రీమియం పాలసీ నాన్​-పార్టిసిపేట్ నాన్​ మార్కెట్ లింక్డ్​ప్లాన్. ఈ ప్లాన్ ముఖ్య ఉద్దేశం వచ్చేసి భార్యాభర్తలకు వ్యక్తిగత జీవిత బీమాతో పాటు పొదుపు అందించడమే. ఇది తీసుకున్నవారు ఒకేసారి ప్రీమియం మొత్తం కట్టాల్సి ఉంటుంది. పాలసీ టర్మ్​లో ప్రతి రూ.1000కు గానూ 70 రూపాయలు చొప్పున గ్యారెంటీ అడిషన్ కింద చెల్లిస్తారు. మెచ్యూరిటీ లేదా డెత్‌ బెనిఫిట్‌ మొత్తాలను ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్‌ రూపంలో తీసుకునే సౌకర్యం కూడా ఉంటుంది. ఎల్‌ఐసీ పాలసీహోల్డర్లకు రిబేట్‌ లభిస్తుంది.

రుణ సదుపాయం :

ఈ పాలసీ తీసుకున్నవారికి రుణ సదుపాయం పొందే అవకాశం ఉంది. ఇక ఈ ప్లాన్ తీసుకోవడానికి కనీస వయసు వచ్చేసి 18 సంవత్సరాలు దాటి ఉండాలి. బేసిక్‌ సమ్‌ అష్యూర్డ్‌ రూ.3 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. గరిష్ఠ మొత్తంపై ఎలాంటి పరిమితి లేదు. ఈ పాలసీలో ఆప్షన్‌-1 కింద ప్రీమియం మొత్తానికి 1.25 రెట్లు లేదా బేసిక్‌ సమ్‌ అష్యూర్డ్‌, ఆప్షన్‌-2 కింద సింగిల్‌ ప్రీమియంపై 10 రెట్లు బీమా హామీ లభిస్తుంది. ఇక పాలసీ టర్మ్ విషయానికొస్తే.. ఆప్షన్ I- 10, 15, 20, 25 ఏళ్లు; ఆప్షన్‌ II- 10, 15 సంవత్సరాలుగా ఉంది. భార్యాభర్తల్లో ఒకరికి రిస్క్‌ జరిగితే సమ్‌ అష్యూర్డ్‌ చెల్లిస్తారు. రెండో వ్యక్తి కూడా మరణిస్తే నామినీకి ఆ మొత్తం కంపెనీ పే చేస్తుంది.

ఉదాహరణకు : ఒక 40 సంవత్సరాల భర్త (ప్రైమరీ) తన 37 సంవత్సరాల భార్య (సెకండరీ)తో కలిసి ఆప్షన్ I ఎంచుకుని, పాలసీ గడువు 20 ఏళ్లు, బేసిక్‌ సమ్‌ అష్యూర్డ్‌ రూ.10 లక్షలతో పాలసీ తీసుకున్నారనుకుందాం. అప్పుడు సింగిల్‌ ప్రీమియం కింద సుమారు రూ.8 లక్షలు కట్టాల్సి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు భర్తకు ప్రమాదం జరిగితే ఆప్షన్‌ 1 ప్రకారం రూ.10 లక్షలు సర్వైవింగ్ భార్యకి పే చేస్తారు. పాలసీ మున్ముందు కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది.

ఒకవేళ భార్యకు కూడా రిస్క్‌ జరిగితే సమ్‌ అష్యూర్డ్‌+ అప్పటి వరకు యాడ్‌ అయిన గ్యారెంటీడ్‌ అడిషన్‌ కలిపి నామినీకి ఆ మొత్తాన్ని చెల్లిస్తారు. అలాకాకుండా 20 సంవత్సరాలకు ఇద్దరికీ ఎలాంటి రిస్కూ జరగకపోతే బేసిక్‌ సమ్‌ అష్యూర్డ్‌, గ్యారెంటీ అడిషన్‌ కలిపి మొత్తం రూ.24 లక్షలు పే చేస్తారు. అంతేకాదు, మధ్యలో ఎప్పుడైనా లోన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. యాక్సిడెంటల్‌, క్రిటికల్‌ ఇల్‌నెస్‌ వంటి రైడర్లు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.

LIC "బీమా లక్ష్మి" పాలసీ​ - మహిళలకు ప్రత్యేకం - తక్కువ పొదుపుతో ఎక్కువ లాభం!

2. న్యూ జీవన్ సాథీ లిమిటెడ్ ప్రీమియం :

ఎల్​ఐసీ తీసుకొస్తున్న ఈ పాలసీ కూడా నాన్-పార్టిసిపేట్‌, నాన్‌-లింక్డ్‌ ప్లాన్‌. ఇందులో 5, 10, 15 ఏళ్ల పాటు ప్రీమియం కట్టాలి. ప్రీమియం చెల్లించే కాలవ్యవధిలో మొదటి పర్సన్​కు ఏదైనా రిస్క్‌ జరిగితే.. మిగిలిన ప్రీమియంలు కట్టాల్సిన పని లేదు. పాలసీ కంటిన్యూ అవుతుంది. పాలసీ ఫోర్స్‌లో ఉన్నంత వరకు ప్రతి రూ.1000కు రూ.70 చొప్పున గ్యారెంటీ అడిషన్‌ అందుతుంది. డెత్ బెనిఫిట్ ప్రయోజనాలు వచ్చేసి ఆప్షన్‌ I కింద బేసిక్‌ సమ్‌ అష్యూర్డ్‌ లేదా చెల్లించిన ప్రీమియం మొత్తం, ఆప్షన్ II కింద వార్షిక ప్రీమియానికి 10.5 రెట్లు లేదా బేసిక్‌ సమ్‌ అష్యూర్డ్‌ లభిస్తుంది. పాలసీ టర్మ్ వచ్చేసి 10, 15, 20, 25 ఏళ్లుగా ఉంది. ఇక కనీస బీమా హామీ మొత్తం వచ్చేసి రూ.3 లక్షలు ఉండగా, గరిష్ఠ మొత్తంపై ఎలాంటి పరిమితి లేదు.

ఉదాహరణకు : ఒక 40 ఏళ్ల భర్త, తన 37 ఏళ్ల భార్యతో కలిసి ఆప్షన్‌-Iని ఎంచుకుని, పాలసీ టర్మ్ 20 ఏళ్లు, ప్రీమియం కట్టే కాలవ్యవధి 10 ఏళ్లు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారనుకుందాం. బేసిక్‌ సమ్‌ అష్యూర్డ్‌ రూ.10 లక్షలు తీసుకుంటే వార్షిక ప్రీమియం కింద సంవత్సరానికి రూ.1.30 లక్షలు కట్టాలి. ఒకవేళ 10 ఏళ్లలోపు భర్తకు ఏమైనా రిస్క్‌ జరిగితే ఆప్షన్‌ I కింద డెత్‌ బెనిఫిట్‌ను భార్యకు అందిస్తారు. మిగిలిన ప్రీమియాలు మాఫీ అవుతాయి. పాలసీ కంటిన్యూ అవుతుంది. రెండో పర్సన్​కు​(భార్య) కూడా ప్రమాదం జరిగితే సమ్‌ అష్యూర్డ్‌+ గ్యారెంటీడ్‌ అడిషన్లు నామినీకి అందుతాయి. ఒకవేళ 20 ఏళ్లు పాలసీదారులకు ఎలాంటి రిస్కూ జరగకపోతే మెచ్యూరిటీ కింద సమ్‌ అష్యూర్డ్‌ రూ.10 లక్షలు, గ్యారెంటీ అడిషన్‌ రూ.18 లక్షలు కలిపి రూ.28 లక్షలు పొందుతారు. పాలసీ యాక్టివ్​గా ఉన్న టైమ్​లో లోన్ సౌకర్యం ఉంటుంది. యాక్సిడెంటల్‌, క్రిటికల్‌ ఇల్‌నెస్‌, టర్మ్‌ అష్యూరెన్స్‌ రైడర్స్‌ యాడ్ చేసుకోవచ్చు.

ఎల్​ఐసీ రెండు కొత్త యాప్స్​ - సేవలన్నీ ఒకటే చోట! - ఆఫీసులకు వెళ్లే పనిలేదు!

LIC ప్రీమియం చెల్లించలేకపోతున్నారా? - పీఎఫ్​ ఖాతా నుంచి కట్టొచ్చు!- ఎలానో తెలుసా?

TAGGED:

LIC NEW INSURANCE POLICIES
NEW JEEVAN SATHI SINGLE PREMIUM
NEW JEEVAN SATHI LIMITED PREMIUM
ఎల్​ఐసీ కొత్త పాలసీలు
NEW LIC JOINT LIFE INSURANCE PLANS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.