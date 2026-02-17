LIC "బీమా లక్ష్మి" పాలసీ - మహిళలకు ప్రత్యేకం - తక్కువ పొదుపుతో ఎక్కువ లాభం!
లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ తీసుకొచ్చిన ఈ పాలసీ గురించి తెలుసా? - ఈ పాలసీలో బీమా + పొదుపు!
Published : February 17, 2026 at 4:57 PM IST
LIC Bima Lakshmi Scheme: కుటుంబానికి అన్ని విధాలా మేలు కలగాలని చాలా మంది లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటుంటారు. ఎందుకంటే ఆర్థిక ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఇవి ఉపయోగపడతాయి. అయితే జీవిత బీమా అనగానే మెజారిటీ జనానికి ముందుగా గుర్తొచ్చేది లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా(LIC). అందుకే వినియోగదారుల సౌకర్యార్థం ఎల్ఐసీ కూడా రకరకాల పాలసీలను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తుంది. అందులో భాగంగానే ఇటీవల బీమా లక్ష్మీ పాలసీ తీసుకొచ్చింది. ముఖ్యంగా మహిళల కోసం దీనిని తీసుకొచ్చింది. మరి ఈ బీమాకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
పాలసీ వివరాలు: మహిళలకు బీమా సదుపాయం కల్పించాలన్న ముఖ్య ఉద్దేశంతో 2025 అక్టోబర్లో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా బీమా లక్ష్మి పాలసీ తీసుకొచ్చింది. ఈ పాలసీలో బీమా+ పొదుపు కలిపి ఉంటుంది. ఇది కూడా నాన్ పార్టిసిపేటింగ్, నాన్ లింక్డ్ స్కీమ్. అంటే మార్కెట్ ఒడుదొడుకులతో సంబంధం ఉండదు. ఇందులో మూడు రకాల ఆప్షన్లు ఉంటాయి. మీరు ఎంచుకున్న ఆప్షన్ బట్టి హామీ మొత్తాన్ని విడతల వారీగా పొందొచ్చు.
- బీమా లక్ష్మి పాలసీ తీసుకోవాలనుకునే మహిళల వయసు 18 నుంచి 50 ఏళ్ల మధ్యలో ఉండాలి.
- ఈ పాలసీ మెచ్యూరిటీ టైమ్ 25 సంవత్సరాలు. కానీ ప్రీమియం కట్టడానికి 7 నుంచి 15 ఏళ్లు ఉన్న వ్యవధిని ఎంచుకోవాలి.(7,10,12,15 సంవత్సరాలు)
- ఈ పాలసీలో కనీస బీమా హామీ మొత్తం రూ.2 లక్షలు. గరిష్ఠ మొత్తంపై పరిమితి లేదు. అయితే ఎంత పెట్టాలనేది కొన్ని రూల్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.
- ఏటా 7 శాతం చొప్పున ప్రీమియం చెల్లింపుపై గ్యారెంటీడ్ అడిషన్ను చేరుస్తారు.
- మెచ్యూరిటీ సమయంలో బీమా హామీ మొత్తం+ గ్యారెంటీడ్ అడిషన్ను చెల్లిస్తారు.
- పాలసీ యాక్టివ్లో ఉన్నప్పుడు పాలసీ తీసుకున్న వ్యక్తికి ఏదైనా జరిగితే వార్షిక ప్రీమియానికి 10 రెట్లు లేదా బీమా హామీ మొత్తంలో ఏది ఎక్కువైతే అది చెల్లిస్తారు.
- నెలకోసారి, త్రైమాసికానికి, ఆరు నెలలు, ఏడాది.. మీ వీలును బట్టి ప్రీమియం చెల్లింపు వ్యవధిని ఎంచుకోవచ్చు.
- యాక్సిడెంటల్ డెత్& డిజెబిలిటీ రైడర్, న్యూ టర్మ్ అష్యూరెన్స్ రైడర్, ఫీమేల్ క్రిటికల్ ఇల్నెస్ రైడర్ వంటి రైడర్లు యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- పాలసీ చెల్లింపులు పూర్తైన తర్వాత డబ్బులు రిట్నర్ తీసుకునేందుకు మూడు ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.
- మొదటి ఆప్షన్: పాలసీ చెల్లింపు వ్యవధి పూర్తయ్యాక 50 శాతం మొత్తాన్ని వెనక్కి ఇస్తారు.
- రెండో ఆప్షన్: ప్రతి 2 సంవత్సరాలకు హామీ మొత్తంలో 7.5 శాతం చొప్పున మొత్తం 12 సార్లు చెల్లిస్తారు.
- మూడో ఆప్షన్ : ప్రతి నాలుగు సంవత్సరాలకు హామీ మొత్తంలో 15 శాతం చొప్పున మొత్తం 6 సార్లు వెనక్కి తీసుకోవచ్చు. అయితే పాలసీ కొనుగోలు సమయంలోనే మీ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఆప్షన్లు ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఉదాహరణకు 30 ఏళ్ల వయసు కలిగిన మహిళ.. బీమా లక్ష్మి పాలసీ కింద రూ.5లక్షల బీమా మొత్తాన్ని 10 సంవత్సరాల పాటు చెల్లించాలనుకుంటే ఆమె సంవత్సరానికి సుమారు రూ.40 నుంచి రూ.45వేల మధ్యలో కట్టాలి. అంటే నెలకు రూ.4వేల పైనే. అలా మీరు ప్రీమియం కట్టడానికి ఎంచుకున్న కాల వ్యవధి ప్రకారం మీరు మొత్తంగా అంటే 10 సంవత్సరాలకు గానూ సుమారు రూ. 4.80లక్షల వరకు చెల్లిస్తారు. ఈ పాలసీ వ్యవధి 25 సంవత్సరాలు కాబట్టి, ఆ మహిళకు 55 సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత మెచ్యూరిటీ సొమ్ము చేతికి అందుతుంది. అంటే మీరు కట్టిన రూ. 5 లక్షలకు బోనస్లతో కలిపి డబుల్ అందుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాగా పాలసీ ఉన్నంత కాలం మీకు బీమా ఆప్షన్ ఉంటుంది.
