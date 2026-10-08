మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకోవడం ముఖ్యమట!
-ప్రస్తుత కాలంలో మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తున్న ప్రజలు - అయితే పలు విషయాలు తెలుసుకోవాలని నిపుణుల సూచన!
Published : October 8, 2026 at 7:08 PM IST
Mutual Funds: ప్రస్తుత రోజుల్లో మ్యూచువల్ ఫండ్లలో మదుపు చేసేవారి సంఖ్య వేగంగా పెరుగుతోంది. వీటిలో లాభాలు ఎలా ఉంటాయో, కొన్ని సందర్భాల్లో నష్టాలు కూడా అంతే ఉంటాయి. అయితే సరైన నిధిని వృద్ధి చేసుకోవడానికి, ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు మ్యూచువల్ ఫండ్లకు సంబంధించిన కొన్ని కీలక అంశాలను తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలంటున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు. ఒక వస్తువును కొనేటప్పుడు ఎలా అయితే పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుంటామో, రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఉన్న మ్యూచువల్ ఫండ్ల పెట్టుబడులపై కూడా ఆ విధంగానే శ్రద్ధ చూపాలంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పెట్టుబడి లక్ష్యం: మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు.. పెట్టుబడి లక్ష్యం స్వల్ప, మధ్య, దీర్ఘకాలికమైనా మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలకు సరిపోయే తగిన పథకాన్ని ఎంచుకోవడం ముఖ్యం అంటున్నారు నిపుణులు. పెట్టుబడికి ఎక్కువ కాల వ్యవధిని ఎంచుకోవడం వల్ల సహజంగానే రిస్క్ తగ్గే అవకాశముంటుందని వివరిస్తున్నారు. పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు ఆ డబ్బును ఏ లక్ష్యం గురించి సమకూర్చుకోవాలని అనుకుంటున్నామో ముందుగానే తెలుసుకోవాలంటున్నారు. ఉదాహరణకు, రిటైర్మెంట్ ప్లాన్, ఇల్లు, ఎడ్యుకేషన్, మ్యారేజ్ మొదలైన వాటి చుట్టూనే చాలా మంది ఆలోచనలు ఉంటాయని వివరిస్తున్నారు. ఇలా ప్రతి ఒక్కదానికీ ఒక టైమ్ లిమిట్ను నిర్ణయించుకుని మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల ఆశించిన ఫలితాలు వచ్చే అవకాశముంటుందని వివరిస్తున్నారు.
ఫండ్ కేటగిరీ: మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఈక్విటీ ఫండ్లు, డెట్ ఫండ్లు, హైబ్రిడ్ ఫండ్లు, థీమాటిక్ ఫండ్లు వంటి వివిధ రకాలు ఉన్నాయని.. వీటిలో ప్రతి కేటగిరీ వేర్వేరు ప్రయోజనాలను అందించడమే కాకుండా, వివిధ రిస్క్ స్థాయిలను కలిగి ఉంటాయని వివరిస్తున్నారు. దీన్ని బట్టి రిస్క్ సామర్థ్యం, పెట్టుబడి లక్ష్యాలకు సరిపోయే ఫండ్లను ఎంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఉదాహరణకు, దీర్ఘకాలిక సంపద వృద్ధికి ఈక్విటీ ఫండ్లు అనుకూలంగా ఉంటాయని.. కానీ స్వల్ప కాలానికి అధిక అస్థిరతనే కలిగి ఉంటాయని చెబుతున్నారు. డెట్ ఫండ్లలో రిస్క్ తక్కువే గానీ, రాబడి తక్కువ అని చెబుతున్నారు. ఇక హైబ్రిడ్ ఫండ్లు ఈక్విటీ, డెట్ మిశ్రమాన్ని అందిస్తాయని.. ఇందులో రిస్క్, రాబడి రెండూ బ్యాలెన్స్ అవుతాయని చెబుతున్నారు. ఏ ఒక్క స్కీమ్ అందరికీ సరిపోదనే విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుంచుకోవాలని చెబుతున్నారు.
సిప్ ఆప్షన్: సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్.. క్రమశిక్షణను అందించడమే కాకుండా మార్కెట్ అస్థిరత కాలంలోనూ ఆర్థిక ప్రయోజనాన్ని పొందేలా చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఎందుకంటే, మార్కెట్ పడినప్పుడు అదే ధరకు ఎక్కువ యూనిట్లు పొందుతారని.. మార్కెట్ పెరిగినప్పుడు, పడినప్పుడు సిప్ స్కీంలో ఉండడం వల్ల, దీర్ఘకాలంలో మంచి రాబడిని పొందడానికి అవకాశం ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. బ్యాంకు నుంచే సిప్ చెల్లింపులు కూడా ఆటోమేటిక్గా చేయొచ్చని.. దీనివల్ల సమయం ఆదా అవుతుందని వివరిస్తున్నారు.
రిస్క్ సామర్థ్యం: ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లపై పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు, మదుపుదారుడు ముందుగా తన రిస్క్ సామర్థ్యాన్ని తప్పక తెలుసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. 2015లో సెబీ.. అన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్ హౌస్లు రిస్క్మీటర్ను ప్రదర్శించడాన్ని తప్పనిసరి చేసిందని.. ఈ ఫండ్లపై పెట్టుబడి పెట్టిన ప్రిన్సిపల్ మొత్తానికి సంబంధించిన 5 స్థాయిల వరకు రిస్క్ స్థాయిని తెలుపుతుందని చెబుతున్నారు. దీనివల్ల, పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడే దాని రిస్క్ స్థాయిని తెలుసుకుని, మీ రిస్క్కు సరిపడా అనువైన ఫండ్ను ఎంచుకోవచ్చంటున్నారు.
ఫండ్ పనితీరు: మ్యూచువల్ ఫండ్ పనితీరును తప్పక పరిశీలించాలని.. వివిధ కాలవ్యవధులకు (1, 3, 5 సంవత్సరాలకు) దాని రాబడిని విశ్లేషించమంటున్నారు. ఫండ్ పనితీరును దాని బెంచ్మార్క్ ఇండెక్స్తో పోల్చి చూడాలని.. ఫండ్కు సంబంధించిన గత పనితీరు భవిష్యత్తు ఫలితాలకు హామీ కాదనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు. రాబడిని అందించడంలో ఫండ్ స్థిరత్వాన్ని పరిశీలించాలని.. 5 ఏళ్ల వ్యవధికి హైబ్రిడ్/బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్లు కొంతవరకు ఫర్వాలేదు కానీ, పెట్టుబడి కాలవ్యవధి 5 నుంచి 8 ఏళ్ల కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఈక్విటీ ఫండ్ల పెట్టుబడులపై మంచి ఆర్థిక ఫలితాలు రావొచ్చని వివరిస్తున్నారు.
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