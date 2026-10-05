గోల్డ్ లోన్ Vs పర్సనల్ లోన్ : వడ్డీ దేనిలో తక్కువ? - రెండింటిలో ఏది మంచి ఎంపిక?
అత్యవసర సమయాల్లో ఏ లోన్ తీసుకోవడం సేఫ్? - ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరమో వివరిస్తున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 4:45 PM IST
Gold Vs Personal Loan : ఆర్థిక అత్యవసరాలు ఎప్పుడు, ఎలా వస్తాయో ఎవరూ ఊహించలేరు. అలాంటి టైమ్లో సమయానికి ఇంట్లో డబ్బు లేకపోతే రుణమే దిక్కు. ఈ క్రమంలోనే కొందరు తమ వద్ద బంగారు ఆభరణాలు ఉంటే అవి బ్యాంకులు లేదా రుణ సంస్థల్లో తాకట్టు పెట్టి లోన్ తీసుకుంటుంటారు. మరికొందరేమో పర్సనల్ లోన్స్ తీసుకోవడం చేస్తుంటారు. అయితే, ఈ రెండు రకాల లోన్స్ మన ఆర్థిక అవసరాలను తీర్చుతున్నప్పటికీ వడ్డీ రేట్లలో తేడాలుంటాయి. దాంతో చాలా మందికి గోల్డ్ లోన్, పర్సనల్ లోన్ విషయంలో రకరకాల సందేహాలు వస్తుంటాయి. ఇంతకీ, ఎప్పుడైనా లోన్ తీసుకోవాల్సి వస్తే ఈ రెండింటిలో ఏది ఎంచుకుంటే బెటర్? ఈజీగా లభించే రుణం ఏది? దేనిలో తక్కువ వడ్డీ రేటు ఉంటుంది? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
గోల్డ్ లోన్ :
గోల్డ్ లోన్ రావాలంటే మీ వద్ద బంగారం ఉంటే చాలు. దాన్ని బ్యాంకు లేదా రుణ సంస్థల్లో తాకట్టు పెట్టి తక్షణమే లోన్ తీసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. తక్కువ క్రెడిట్ హిస్టరీ ఉన్నవారికి, నెలవారీ శాలరీ లేని వ్యక్తులకు ఈ లోన్స్ మంచిగా ఉపయోగపడతాయంటున్నారు. అలాగే, తనఖా పెట్టిన గోల్డ్ కూడా సేఫ్గా ఉంటుంది. ఈ రుణాలపై వడ్డీ రేట్లు కూడా తక్కువగానే ఉంటాయని చెబుతున్నారు. పైగా డాక్యుమెంటేషన్ ప్రక్రియ పెద్దగా ఉండదంటున్నారు.
అయితే, గోల్డ్ లోన్ విషయంలో చెల్లించాల్సిన కాల పరిమితి తక్కువగా ఉంటుంది. బంగారం రేటు తగ్గినప్పుడు తీసుకున్నట్లయితే లోన్ మొత్తం కూడా తగ్గిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఒకవేళ అప్పటికే లోన్ తీసుకుని ఉండి, బంగారం విలువ గణనీయంగా పడిపోతే, అలాంటి టైమ్లో మిగిలిన బకాయిలు చెల్లించాలని రుణదాతలు కోరే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాదు, సకాలంలో లోన్ కట్టకపోతే తాకట్టులో ఉన్న బంగారాన్ని కోల్పోవాల్సి వస్తుందని చెబుతున్నారు.
60 ఏళ్లు దాటాక కూడా 'హోమ్ లోన్' ఇస్తారా? - బ్యాంక్ రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయంటే?
పర్సనల్ లోన్(వ్యక్తిగత రుణాలు) :
బంగారు రుణాలతో పోలిస్తే పర్సనల్ లోన్స్ రిస్క్తో కూడుకున్నవంటున్నారు నిపుణులు. ఇందులో వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ లోన్స్ పొందడానికి దాదాపు 1 నుంచి 5 రోజులు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రోజుల టైమ్ పట్టవచ్చని చెబుతున్నారు. లోన్కి సంబంధించిన డాక్యుమెంటేషన్ ప్రాసెస్ కూడా ఎక్కువే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పర్సనల్ లోన్స్ ఈజీగా లభించాలంటే క్రెడిట్ ప్రొఫైల్ మెరుగ్గా ఉండాలంటున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు. రుణదాతల ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా క్రెడిట్ స్కోర్ లేనట్లయితే పర్సనల్ లోన్స్ పొందడం కష్టం కావొచ్చంటున్నారు. ఈ లోన్స్ కోసం రుణగ్రహీతలు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇక్కడ తీసుకున్న రుణం చెల్లించడానికి ఎక్కువ కాలపరిమితి ఉంటుంది కాబట్టి నెలవారీ EMI తక్కువగా ఉంటుంది. సిబిల్ స్కోర్ మెరుగ్గా ఉన్నవారికి ఈ రుణాలు ఉపయోగకరమంటున్నారు.
ఏది ఎంచుకోవాలి?
ఆర్థిక అవసరాల కోసం తక్కువ వడ్డీతో తక్షణమే లోన్ కావాలంటే గోల్డ్లోన్ బెస్ట్ ఆప్షన్ అంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, మీకు ఎంత లోన్ కావాలో దానికంటే ఎక్కువ విలువైన బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టాల్సి ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి. ఒకవేళ మీకు మెరుగైన క్రెడిట్ స్కోరు ఉంటే గోల్డ్ లోన్ కంటే తక్కువ వడ్డీకే పర్సనల్ లోన్ లభించే అవకాశాలు ఉంటాయని చెబుతున్నారు. అంతేకాదు, కొన్ని బ్యాంకులు ప్రీఅప్రూవ్డ్ లోన్స్ కూడా అందిస్తుంటాయంటున్నారు.
నోట్ : ఇది కేవలం ఆర్థిక నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం అందిస్తున్న సమాచారం మాత్రమే. మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న అన్ని అవకాశాలను సరిచూసుకుని, నియమ నిబంధనలను పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్న తర్వాతే లోన్స్ తీసుకోవడం ఉత్తమం అని గుర్తుంచుకోవాలి.
పండుగ ఖర్చులకు 'లోన్' ప్లాన్ చేస్తున్నారా? - ఈ పొరపాట్లు చేస్తే ప్రమాదంలో పడ్డట్లే!
'నెట్ బ్యాంకింగ్ Vs యూపీఐ' - ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ రక్షణ కల్పిస్తుంది?