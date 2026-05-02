జాయింట్ "హోమ్ లోన్" తీసుకుంటున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలియకపోతే ఇబ్బందులే!
- సింగిల్ కన్నా జాయింట్ హోమ్ లోన్కే మొగ్గు చూపుతోన్న ఖాతాదారులు - ఇలా లోన్ తీసుకోవాలనుకుంటే కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడం తప్పనిసరంటున్న ఆర్థిక నిపుణులు!
Published : May 2, 2026 at 10:17 AM IST
Joint Home Loan Rules in Telugu: సొంత ఇల్లు కట్టుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరికీ ఉంటుంది. కాస్త కష్టమైనా సరే సంపాదించే దాంట్లో కొంత మొత్తాన్ని పొదుపు చేసి, మరికొంత లోన్ తీసుకుని ఇంటి నిర్మాణం చేపడుతుంటారు. అయితే ప్రస్తుతం చాలా మంది సింగిల్గా కన్నా జాయింట్గా లోన్ తీసుకునేందుకు ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తున్నారు. అందుకు కారణం భార్యాభర్తలిద్దరూ ఆదాయాన్ని కలిగి ఉండటమే. ఇలా జాయింట్ లోన్ తీసుకోవడం వల్ల ఆర్థిక భారం తగ్గడంతో పాటు అనేక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. అయితే జాయింట్ లోన్ తీసుకునే క్రమంలో కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడం తప్పనిసరంటున్నారు నిపుణులు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
డాక్యుమెంటేషన్: ఇద్దరూ సంపాదించడం వల్ల వ్యక్తిగత దరఖాస్తుదారులతో పోలిస్తే జాయింట్గా లోన్ తీసుకునే వారు అధిక మొత్తంలో రుణం పొందే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు అంటున్నారు. అయితే, జాయింట్ లోన్ కోసం డాక్యుమెంటేషన్ ప్రక్రియకు ఎక్కువ సమయం పట్టొచ్చని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే, ఇద్దరికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ను ధ్రువీకరించడానికి బ్యాంకుకు అదనపు సమయం పడుతుందని సూచిస్తున్నారు.
చెల్లింపులు: జాయింట్ హోమ్ లోన్ దరఖాస్తుదారులు సాధారణంగా ఆస్తికి సహ-యజమానులుగా ఉంటారు. యాజమాన్య హక్కులు, బాధ్యతలను పంచుకుంటారు. అయితే, భవిష్యత్లో ఏర్పడే ఆర్థిక సమస్యలను నివారించడానికి, ప్రతి ఒక్కరూ EMI చెల్లించే ఆర్థిక సామర్థ్యం పరిధిని అర్థం చేసుకుని లోన్ తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు. లోన్ చెల్లించడం సజావుగా సాగాలంటే, ఈఎంఐ చెల్లింపుల గురించి ఇద్దరూ చర్చించి, ప్రణాళిక వేసుకోవడం చాలా అవసరమంటున్నారు.
బీమా కవరేజ్: జాయింట్గా హోమ్ లోన్ తీసుకోవడానికి ప్రధాన కారణం EMI తగ్గించుకోవడం. ఒకవేళ ఇద్దరిలో ఒక రుణగ్రహీత మరణించినా లేదా ఆర్థిక/ఆరోగ్య అత్యవసర పరిస్థితి కారణంగా ఈఎంఐ చెల్లించలేకపోయినా మిగిలిన దరఖాస్తుదారుడిగా ఇంకొక వ్యక్తికి ఇబ్బంది ఉంటుంది. కాబట్టి, లోన్ తీసుకున్న వారి పేరు మీద టర్మ్ పాలసీ తీసుకోవడం ద్వారా అటువంటి నష్టాలను నివారించవచ్చని చెబుతున్నారు.
నిపుణుల సలహాలు: ఉమ్మడి ఇంటి రుణ విషయంలో మీతో పాటు ఇంకొక రుణగ్రహీతను ఎంపిక చేసుకునేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అంటున్నారు. భవిష్యత్తులో ఇంకో రుణగ్రహీతతో వివాదానికి కారణమయ్యే ప్రతీ విషయాన్ని తప్పనిసరిగా పరిగణించాలంటున్నారు. ఉదాహరణకు, జీవిత భాగస్వామిని సహ-రుణగ్రహీతగా తీసుకుంటే.. ఏదైనా కారణం చేత భవిష్యత్తులో విడాకులు తీసుకున్నట్లయితే ఈఎంఐలకు ఎవరు బాధ్యులు అవుతారనే దానిపై అవగాహన ఉండాలని అంటున్నారు. అందుకే వివాదాలు లేదా లోన్ డిఫాల్ట్ విషయంలో ఆస్తి యాజమాన్య వాటాలు, హక్కులు వంటి చట్టపరమైన అంశాలను అర్థం చేసుకోవడం చాలా కీలకం. కాబట్టి ఇలాంటి రుణాలు తీసుకునేటప్పుడు న్యాయ నిపుణులు/ప్రాపర్టీ అడ్వైజర్స్తో సంప్రదించడం మంచిదని వివరిస్తున్నారు.
పన్ను ప్రయోజనాలు: మీరు ఇంటి రుణం తీసుకున్న ఉమ్మడి యజమాని అయితే, వివిధ పన్ను ప్రయోజనాలను పొందవచ్చని చెబుతున్నారు. ఆస్తికి ఉమ్మడి యజమానిగా ఉన్న ప్రతి సహ-రుణగ్రహీత, ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇంటి రుణ వడ్డీ చెల్లింపుపై, ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 24b ప్రకారం రూ. 2 లక్షల వరకు పన్ను మినహాయింపు ప్రయోజనాలను పొందవచ్చని చెబుతున్నారు. కాబట్టి ఈ అంశాన్ని కూడా ఒకసారి పరిశీలించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
