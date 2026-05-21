తరచూ "ఉద్యోగాలు" మారితే బ్యాంకులు "రుణాలు" ఇస్తాయా? - నిపుణుల సమాధానమిదే!
Published : May 21, 2026 at 6:29 PM IST
Impact on Jobs Changes on Loan Approval: ఆర్థిక అవసరాల దృష్ట్యా చాలా మంది బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు తీసుకుంటుంటారు. ఇలా తీసుకునే వాటిలో పర్సనల్ లోన్స్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఏ అవసరానికైనా తక్కువ సమయంలో తీసుకొని ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇదిలా ఉంటే సాధారణ ప్రజలతో పోలిస్తే మంచి సంస్థల్లో స్థిరమైన ఉద్యోగాలు చేసేవారికి రుణాలు ఇవ్వడానికి బ్యాంకులు ఆసక్తి చూపుతాయి. అయితే, తరచూ ఉద్యోగాలు మారడం వ్యక్తిగత రుణ ఆమోదంపై ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఎందుకంటే బ్యాంకులు.. ఉద్యోగ స్థిరత్వం, క్రెడిట్ స్కోరు, ఆదాయం, రుణగ్రహీతల పేమెంట్ హిస్టరీ అంచనా వేస్తాయని.. అందువల్ల మెరుగైన రుణ అర్హతకు తరచూ ఉద్యోగాలు మారకుండా, ఎక్కువ కాలం పాటు ఉద్యోగ కొనసాగింపు చాలా కీలకం. ఈ క్రమంలోనే ఉద్యోగం మారితే వచ్చే ఇబ్బందుల గురించి వివరిస్తున్నారు. అవి ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఉద్యోగ మార్పుల వల్ల కలిగే ఇబ్బందులు:
- కొత్త ఉద్యోగాన్ని బ్యాంకులు సర్దుబాటు కాలంగా భావిస్తాయని.. దీన్ని "సెటిలింగ్ ఇన్" పీరియడ్గా పేర్కొంటారని చెబుతున్నారు. అంటే జాబ్లో మీ స్థిరత్వాన్ని నిరూపించుకునే వరకు బ్యాంకులు కొన్ని రోజుల వరకు వెయిట్ చేస్తాయని.. ముఖ్యంగా, మీరు పనిజేసే పరిశ్రమలో ఉద్యోగ మార్పు రేటు ఎక్కువగా ఉంటే బ్యాంకులు మరింత జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాయంటున్నారు. అలాగే మీరు తక్కువ సమయంలో అనేక సార్లు ఉద్యోగాలు మారితే, అది మీ ఆర్థిక క్రమశిక్షణ, దీర్ఘకాలిక ఉద్యోగ స్థిరత్వంపై అనుమానాలను రేకెత్తించవచ్చని చెబుతున్నారు.
- మీరు పనిచేసే పరిశ్రమ కూడా మీ ఉద్యోగ మార్పుపై బ్యాంకు అభిప్రాయాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఉదాహరణకు, ఐటీ నిపుణులు ఎక్కువ జీతం, మంచి గ్రోత్ కోసం తరచుగా కంపెనీలు మారుతుంటారు. ఇలాంటి వాటిని బ్యాంకులు సాధారణంగానే భావిస్తాయని.. కానీ మీరు ఇప్పటికే బాగా స్థిరపడిన కంపెనీ నుంచి స్టార్టప్కు వెళుతున్నట్లయితే, ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన అస్థిరత కారణంగా బ్యాంకులు ఉద్యోగ భద్రత గురించి ఆందోళన చెందుతాయంటున్నారు. అదే ఇలా కాకుండా స్టార్టప్ నుంచి మంచి పేరున్న కంపెనీకి మీరు మారితే రుణ అర్హత మెరుగుపడుతుందని వివరిస్తున్నారు.
- అనేక స్వల్పకాలిక ఉద్యోగాలు ఆర్థిక అస్థిరతపై ఆందోళనలను పెంచుతాయంటున్నారు. ఉదాహరణకు.. కాంట్రాక్టు లేదా ఫ్రీలాన్స్ ఉద్యోగాలలో ఉన్నవారితో పోలిస్తే, ప్రతిష్ఠాత్మక సంస్థలు, బహుళజాతి కంపెనీ (MNC)లు లేదా ప్రభుత్వ సంస్థల ఉద్యోగులను ప్రమాదం లేని రుణగ్రహీతలుగా బ్యాంకులు పరిగణిస్తాయని వివరిస్తున్నారు.
- రుణ దరఖాస్తుదారుడు ఇంకా ప్రొబేషన్ పీరియడ్లో ఉన్నట్లయితే బ్యాంకులు రుణాన్ని ఆమోదించడానికి ఆలోచిస్తాయంటున్నారు. ఒక్కోసారి దరఖాస్తును పూర్తిగా తిరస్కరించవచ్చంటున్నారు. ఎందుకంటే, బ్యాంకులు ప్రొబేషన్ పీరియడ్ను అనిశ్చితి కాలంగా పరిగణిస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఇవి చేయాలి: ప్రస్తుతం చేస్తున్న కంపెనీ నుంచి మరో మంచి సంస్థలో చేరడం లేదా జీతంలో గణనీయమైన పెరుగుదల ఉన్నప్పుడు, బ్యాంకులు రుణ ఆమోదం విషయంలో సానుకూలంగానే స్పందిస్తాయంటున్నారు. అయితే, రుణాలు ఆశించేవారు కొన్ని జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
- మెరుగైన క్రెడిట్ స్కోరును, స్థిరమైన రుణ చెల్లింపుల రికార్డును కొనసాగించాలంటున్నారు.
- తక్కువ కాల వ్యవధిలో అనవసరంగా ఉద్యోగాలు మారకూడదని సూచిస్తున్నారు.
- సాధ్యమైనంత వరకు, ఉద్యోగం మారిన తర్వాత కొత్త రుణం కోసం దరఖాస్తు చేయడానికి ముందు ఆరు నెలలు వెయిట్ చేయడం మంచిదని వివరిస్తున్నారు.
