'చైనా తర్వాత అతిపెద్ద 5జీ బేస్ మనదే- డేటా ట్రాఫిక్లో 60 శాతం వాటా జియోదే'- మెగా IPO వేళ ఆకాశ్ అంబానీ
దేశ వైర్లెస్ డేటా ట్రాఫిక్లో జియో వాటా 60 శాతానికి పైగా కలిగి ఉందని ఆకాశ్ అంబానీ తెలిపారు. చైనా తర్వాత అతిపెద్ద 5G బేస్ భారత్దే అని చెప్పారు.
Published : October 15, 2026 at 7:33 PM IST
Akash Ambani On Jio IPO : దేశ వైర్లెస్ డేటా ట్రాఫిక్లో జియో వాటా 60 శాతానికి పైగా కలిగి ఉందని జియో ప్లాట్ఫారమ్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆకాశ్ అంబానీ తెలిపారు. చైనా తర్వాత అతిపెద్ద 5G బేస్ భారత్దే అని చెప్పారు. జియో ప్లాట్ఫామ్స్ లిమిటెడ్ ఐపీఓ ప్రారంభం కానున్న వేళ కంపెనీ భవిష్యత్ ప్రణాళికలను ఆయన వివరించారు. 2031 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి భారత్లో 1.4 ట్రిలియన్ డాలర్ల డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏర్పడుతుందని అంచనా వేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. తాము అందులో భారీ మార్కెట్ వాటాను తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.
2016లో జియో టెలికాం మార్కెట్లోకి ప్రవేశించిన సమయంలో సగటు డౌన్లోడ్ వేగం కేవలం 2.5 Mbps ఉండగా, ప్రస్తుతం అది దాదాపు 68 Mbpsకి పెరిగిందని ఆకాశ్ అంబానీ పేర్కొన్నారు. జియో 5G సగటు డౌన్లోడ్ వేగం 198.9 Mbpsగా ఉందని, ఇది పోటీదారుల కంటే రెట్టింపు అని తెలిపారు. 6G నెట్వర్క్ను 2030 దశాబ్దంలో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు ఆకాశ్ అంబానీ స్పష్టం చేశారు.
కాగా, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్కు చెందిన డిజిటల్, టెలికాం విభాగం జియో ప్లాట్ఫామ్స్ లిమిటెడ్ తొలి పబ్లిక్ ఆఫర్ ఈనెల 21న ప్రారంభమై, 23న ముగియనుంది. యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల బిడ్డింగ్ ఈ నెల 19న జరగనుంది. ఐపీఓలో భాగంగా ఒక్కోటి రూ.10 ముఖ విలువ కలిగిన 27 కోట్ల వరకు తాజా షేర్లను జియో జారీ చేయనుంది. ఈ ఐపీఓ ద్వారా దాదాపు రూ.30,213 కోట్లను సేకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇది భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ఐపీఓగా నిలవనుంది. ప్రస్తుతం రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వద్ద జియో ప్లాట్ఫారమ్స్లో 66.43 శాతం వాటా ఉంది.