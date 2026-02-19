ETV Bharat / business

ఏఐలో ఏడేళ్లలో రూ.10లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు పెడతాం: ముకేశ్‌ అంబానీ

ఏఐ రంగంలో రిలియన్స్​ ఇండ్రస్ట్రీస్ భారీగా పెట్టుబడులు- మొబైల్‌ డేటా మాదిరిగానే కృత్రిమ మేధలోనూ సరికొత్త విప్లవాన్ని తీసుకొస్తామని ముకేశ్‌ అంబానీ ప్రకటన

Mukesh Ambani AI Investment : ప్రముఖ రిలియన్స్​ ఇండ్రస్ట్రీస్ గ్రూప్​ పెట్టుబడులకు సంబంధించి మరో ​భారీ ప్రకటన చేసింది. ఏఐ విస్తరణ కోసం రిలియన్స్​, జియో కలిసి రాబోయే ఏడు సంవత్సరాల్లో దాదాపు 10 లక్షల కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టనున్నట్లు ప్రకటించింది. మొబైల్‌ డేటా మాదిరిగానే కృత్రిమ మేధలోనూ సరికొత్త విప్లవాన్ని తీసుకొస్తామని తెలిపింది. దిల్లీలో జరుగుతున్న ఏఐ ఇంపాక్ట్​ సదస్సులో పాల్గొన్న రిలియన్స్​ ఇండస్ట్రీస్​​​ ఛైర్మన్​, మేనేజింగ్​ డైరెక్టర్​ ముకేశ్​ అంబానీ ఈ మేరకు ప్రకటన చేశారు.

ఏఐలో ఇంకా బెస్ట్‌ రావాల్సి ఉందని సుసంపన్న యుగానికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలీజెన్స్ నాంది పలుకుతుందని వివరించారు. ఇది శక్తిని కొందరి చేతుల్లోనే కేంద్రీకృతం చేస్తుందా..? లేదా ప్రజలందరికీ అవకాశం కల్పిస్తుందా అనే చర్చ నడుస్తోందన్న ముకేశ్‌ ఇందులో విప్లవం తీసుకొచ్చేందుకు పని చేస్తామన్నారు. ఇది ఊహాజనిత పెట్టుబడి కాదుని, దేశ నిర్మాణానికి ఈ వ్యయం ఉపయోగపడనుందని వెల్లడించారు.

