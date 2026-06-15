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"jio వార్షిక రీచార్జి ప్లాన్"తో లాభమేనా? - ప్రముఖ నివేదికలు ఏం చెప్తున్నాయంటే!

జియో వార్షిక రీచార్జీ ప్లాన్లు - విద్యార్థులు, ఫ్యామిలీకి ఎలా ఉపయోగపడతాయంటే!

jio_annual_recharge_plans
jio_annual_recharge_plans (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 3:42 PM IST

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jio annual recharge plans unlimited 5g : జియో వార్షిక ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్లు రూ.2,999 నుంచి రూ.5,999 వరకు OTT, AI ప్రయోజనాలను కలిగి ఉన్నాయని ప్రముఖ టెలికాం డిజిటల్ ప్లాట్​పాం 'Voicendata' వెల్లడించింది. జియో ఆకర్షణీయమైన ధరల్లో వివిధ కాలపరిమితి ప్లాన్లు ఆఫర్ చేస్తోందని, రోజుకు 1.5GB నుండి 2GB వరకు డేటాను అందిస్తోందని పేర్కొంది.

5,999 రూపాయల వార్షిక ప్లాన్‌లో అపరిమిత 5జీ యాక్సెస్‌తో పాటు ప్రత్యేకమైన "డేటా బ్యాంకింగ్" విధానం ఉంది. దీనివల్ల వినియోగించని రోజువారీ డేటా (రోజుకు 2GB వరకు) తర్వాతి 30 రోజుల వరకు నిల్వ చేసుకుని వాడుకోవచ్చు. ఈ రోల్ ఓవర్ ఫీచర్ జియోకు పోటీదారుగా ఉన్న ఎయిర్‌టెల్ ప్లాన్లలో లేదని, ఈ ప్లాన్ విద్యార్థులకు బాగా నచ్చుతుందని 'Voicendata' పేర్కొంది.

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వార్షిక ప్లాన్లపై నిర్వహించిన పరీక్షల్లో వాస్తవ 5G స్పీడ్ పట్టణ ప్రాంతాల్లో స్థిరంగా 200-400 Mbps నమోదైంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పనితీరులో హెచ్చుతగ్గులు ఉన్నాయని వెల్లడించింది. అధిక ధర కలిగిన ప్లాన్లు (రూ. 3,499+) వీడియో స్ట్రీమింగ్, క్లౌడ్ సేవల కోసం నెట్‌వర్క్ నాణ్యతకు ప్రాధాన్యతనిస్తాయని పేర్కొంది.

AI ప్రయోజనాలు

జియో తన వార్షిక ప్లాన్లలో 'Gemini Pro AI'ని అనుసంధానించింది. రూ. 500 పైబడిన ప్లాన్లలో 18 నెలల సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ అందిస్తోంది ఇందులో రియల్-టైమ్ తెలుగు/హిందీ/తమిళ అనువాదం, AI-ప్రాసెస్డ్ డాక్యుమెంట్లు/మీడియా కోసం JioAICloudలో 50GB స్టోరేజ్ వంటి ఫీచర్లు ప్రధాన ఆకర్షణ.

రూ. 5,999 ప్లాన్‌లోని JioCloud 5TB స్టోరేజ్, బెంచ్‌మార్క్ పరీక్షల్లో గూగుల్ డ్రైవ్ ఉచిత ప్లాన్ కంటే మెరుగ్గా కనిపిస్తోందని, ఇది గ్రామీణ కార్మికులు, చిన్న వ్యాపారాలను లక్ష్యంగా చేసుకుందని 'వాయిస్ అండ్ డాటా' విశ్లేషించింది. ప్రీమియం ప్లాన్లలోని AI-ఆధారిత "Smart OTT" ఫీచర్, వినియోగదారుల వీక్షణ చరిత్ర ఆధారంగా ప్రాంతీయ కంటెంట్‌ను సూచిస్తుంది. ఈ ఫీచర్ ఎయిర్‌టెల్ ప్లాన్లలో లేదని, జెమిని ప్రో ద్వారా వ్యక్తిగతీకరించిన సబ్‌టైటిల్స్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయని డిజిట్ ధ్రువీకరించింది.

OTT వార్స్ - జియో వర్సెస్ పోటీదారులు

జియో, యూట్యూబ్ ప్రీమియం, ప్రైమ్ వీడియో మొబైల్ వంటి ప్రత్యేక సేవలతో సహా 18కి పైగా OTT ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను (ఎయిర్‌టెల్ 12) అందిస్తుందని, ప్లాన్లకు అనుగుణంగా ఎంపిక చేసిన డివైజ్‌లలో 4K/HDRతో 'యాడ్-ఫ్రీ జియోటీవీ+' ఆప్షన్ ప్రత్యేక సబ్‌స్క్రిప్షన్లకు గట్టి పోటీనిస్తుందని పేర్కొంది. ఇక రూ.4,999+ ప్లాన్‌లలో ఒకేసారి 3 డివైజ్‌లలో జియోసినిమా ప్రో వీక్షించే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. తెలుగు డబ్బింగ్ కేటలాగ్, జియోహాట్‌స్టార్ 4K లైవ్ స్పోర్ట్స్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయని చెప్తూ 4K అందుబాటులో ఉండటానికి కనీసం 100Mbps 5G వేగం అవసరం అని పేర్కొంది.

స్మార్ట్ రీఛార్జింగ్

వార్షిక రీచార్జ్ రూ.5,999 ప్లాన్‌లోని "షేర్డ్ డేటా పూల్" (సంవత్సరానికి 1.5TB) ద్వారా నలుగురు కుటుంబ సభ్యులకు జియోసినిమా యాక్సెస్ ఉంటుంది. దీంతో ఒక్కొక్కరికి నెలకు సుమారు రూ.125 మాత్రమే ఖర్చవుతుంది. వ్యక్తిగత పవర్ యూజర్లు రూ.3,499 ప్లాన్‌లోని రోజుకు 3GB డేటా, AI టూల్స్‌ను ఎంచుకోవడం వల్ల లబ్ధి పొందవచ్చని చెప్తోంది.

జియోమార్ట్ (వార్షిక రీఛార్జ్‌లపై 10% క్యాష్‌బ్యాక్), జియోమనీ (5% అదనపు డేటా) ద్వారా డిస్కౌంట్లను పొందొచ్చని, . కార్పొరేట్/SME ఆఫర్‌లతో ఇవి వర్తిస్తాయని తెలిపింది. OTT యాడ్-ఆన్‌లు వర్తించవని ధ్రువీకరించింది.

టెక్నాలజీ పరిజ్ఞానం లేని వినియోగదారులు IVR (*333# డయల్ చేయండి) లేదా ప్లాన్ మైగ్రేషన్ కోసం జియోకేర్ హోమ్ విజిట్స్ ద్వారా ప్రయోజనాలను పొందవచ్చని పేర్కొంది.

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