స్టాక్ మార్కెట్లలోకి 'జియో' అదిరిపోయే ఎంట్రీ- దేశంలోనే రెండో అత్యంత విలువైన కంపెనీగా రికార్డు
జియో ప్లాట్ఫామ్స్ 1,119 ఇష్యూ ధరకు గానూ BSE, NSEల్లో 21.36 శాతం లాభంతో 1,358 వద్ద ట్రేడింగ్ ప్రారంభించింది. ఏకంగా 21 శాతానికి పైగా భారీ ప్రీమియంతో లిస్ట్ అయింది.
Published : October 28, 2026 at 10:45 AM IST
Jio Platforms Listed On NSE And BSE : రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్కు చెందిన డిజిటల్ సర్వీసెస్ కంపెనీ 'జియో ప్లాట్ఫామ్స్' స్టాక్ మార్కెట్లలో అదిరిపోయే ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఏకంగా 21 శాతానికి పైగా భారీ ప్రీమియంతో లిస్ట్ అయింది. 1,119 ఇష్యూ ధరకు గానూ BSE, NSEల్లో 21.36 శాతం లాభంతో 1,358 వద్ద ట్రేడింగ్ ప్రారంభించింది. ట్రేడింగ్ ప్రారంభ దశలోనే జియో ప్లాట్ఫామ్స్ మార్కెట్ విలువ 12,50,586 కోట్లకు చేరుకుంది. దీంతో మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ పరంగా దేశంలోనే రెండో అత్యంత విలువైన కంపెనీగా ఘనత సాధించింది. 16 లక్షల కోట్ల మార్కెట్ విలువతో జియో మాతృసంస్థ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. 30,213 కోట్ల జియో ప్లాట్ఫామ్స్ ఐపీఓకు ఇన్వెస్టర్ల నుంచి కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో స్పందన లభించింది. ఏకంగా 22.19 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ కాగా, మొత్తం డిమాండ్ 7.4లక్షల కోట్లు దాటింది. ప్రపంచస్థాయిలో రికార్డు సృష్టిస్తూ ఏకంగా 1.39 కోట్ల దరఖాస్తులు అందాయి.