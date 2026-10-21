స్టాక్ మార్కెట్లో జియో సునామీ- 100 నిమిషాల్లోనే IPO ఫుల్!
తొలి రోజే జియో ప్లాట్ఫామ్స్ ఐపీఓకు భారీ స్పందన లభించింది.
Published : October 21, 2026 at 12:53 PM IST
JIO Platforms IPO : భారత స్టాక్ మార్కెట్ చరిత్రలో రిలయన్స్కు చెందిన 'జియో ప్లాట్ఫామ్స్' సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. దేశంలోనే అతిపెద్ద పబ్లిక్ ఆఫర్గా వచ్చిన జియో ఇష్యూ బుధవారం ప్రారంభమైన కేవలం 100 నిమిషాల్లోనే వంద శాతం సబ్స్క్రైబ్ అయింది. తద్వారా దేశంలో అత్యంత వేగంగా పూర్తిస్థాయి సబ్స్క్రిప్షన్ సాధించిన ఐపీఓగా జియో చరిత్రకెక్కింది. రూ.30,213 కోట్ల సమీకరణ లక్ష్యంగా వచ్చిన ఈ మెగా ఐపీఓపై సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లు కాసుల వర్షం కురిపించారు.
మొదటి రోజే ఈ పబ్లిక్ ఆఫర్కు ఇన్వెస్టర్ల నుంచి ఊహించని రీతిలో స్పందన లభించింది. షేరు ధరల శ్రేణిని రూ.1,065 నుంచి రూ.1,119 వరకు నిర్ణయించారు. బిడ్డింగ్ మొదలైన తొలి 10 నిమిషాల్లోనే క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయ్యర్ల విభాగం పూర్తిగా సబ్స్క్రైబ్ అయింది. బీఎస్ఈ గణాంకాల ప్రకారం, కేవలం 30 నిమిషాల్లోనే క్యూఐబీ కోటా రెండింతలు దాటగా, ఆ తర్వాత 2.86 రెట్లకు చేరుకుంది. మొత్తంగా మార్కెట్ ప్రారంభమైన 100 నిమిషాల్లోనే జియో ఐపీఓ 100 శాతం సబ్స్క్రిప్షన్ మార్కును దాటేసింది. ఈ నెల 23 వరకు అందుబాటులో ఉండనున్న ఈ ఇష్యూ 2024లో హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా పేరిట ఉన్న రూ.27,870 కోట్ల రికార్డును అధిగమించి, భారత్లోనే అతిపెద్ద ఐపీఓగా నిలవనుంది. గరిష్ట ధర వద్ద జియో ప్లాట్ఫామ్స్ మార్కెట్ విలువ సుమారు 108 బిలియన్ డాలర్లుగా అంటే 10 లక్షల కోట్ల రూపాయలకు పైగా ఉంది. ఇందులో 27 కోట్ల తాజా ఈక్విటీ షేర్లను జారీ చేస్తున్నారు. ఆఫర్ ఫర్ సేల్ లేకపోవడంతో ప్రస్తుత వాటాదారులు ఎవరూ తమ వాటాలను విక్రయించడం లేదు. మరోవైపు సోమవారమే యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల ద్వారా జియో రూ.8,110 కోట్లను సమీకరించింది. రూ.1,119 గరిష్ట ధర వద్ద 212 మంది యాంకర్ ఇన్వెస్టర్లకు షేర్లను కేటాయించగా, ఇందుకోసం ఏకంగా రూ.2.5 లక్షల కోట్ల విలువైన బిడ్లు రావడం విశేషం.
ఐపీఓ నేపథ్యంలో జియో ప్లాట్ఫామ్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆకాశ్ అంబానీ కంపెనీ భవిష్యత్ ప్రణాళికలను వివరించారు. జియో కేవలం టెలికాం కంపెనీ మాత్రమే కాదని, అదొక టెక్నాలజీ కంపెనీ అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. సొంత 5G కోర్, క్లౌడ్-నేటివ్ రేడియో యాక్సెస్ నెట్వర్క్ ద్వారా 53.33 కోట్ల మంది వినియోగదారులకు సేవలు అందిస్తున్నామన్నారు. కనెక్టివిటీ అనేది తమ ప్లాట్ఫామ్పై నిర్మించిన మొదటి ఉత్పత్తి మాత్రమేనని ఇప్పుడు దానిపై డిజిటల్ సర్వీసులు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ , క్లౌడ్ సేవలను జోడిస్తున్నామని తెలిపారు.