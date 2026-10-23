జియో నయా చరిత్ర- కోటి దరఖాస్తులు అందుకున్న మొట్టమొదటి కంపెనీగా గుర్తింపు
ఎనర్జీస్ పేరిట ఉన్న 97 లక్షల ఐపీఓ దరఖాస్తుల రికార్డ్ను జియో ప్లాట్ఫామ్స్ అధిగమించింది.
Published : October 23, 2026 at 1:53 PM IST
Jio IPO Record Subscription : రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్కు చెందిన జియో ప్లాట్ఫామ్స్ ఐపీఓ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. పబ్లిక్ ఇష్యూకు కోటి దరఖాస్తులు అందుకున్న మొట్టమొదటి కంపెనీగా ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించింది. ఐపీఓ గడువు ముగియకముందే జియో ప్లాట్ఫామ్స్ ఈ మైలురాయిని అందుకుంది. గతంలో వారీ ఎనర్జీస్ పేరిట ఉన్న 97 లక్షల ఐపీఓ దరఖాస్తుల ప్రపంచ రికార్డును జియో ప్లాట్ఫామ్స్ అధిగమించింది. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 12 గంటల 3 నిమిషాల వరకు పబ్లిక్ ఇష్యూలో ఉన్న మొత్తం 19.75 కోట్ల షేర్లకు గానూ 136.32 కోట్ల షేర్లకు బిడ్లు దాఖలయ్యాయి. దాదాపు 7 రెట్ల సబ్స్క్రిప్షన్ అయింది.
జియో ప్లాట్ఫామ్స్ ఐపీఓకు వివిధ వర్గాల పెట్టుబడిదారుల నుంచి మంచి స్పందన లభించింది. ముఖ్యంగా అర్హతగల సంస్థాగత కొనుగోలుదారుల (క్యూఐబీ) విభాగంలో భారీగా బిడ్లు దాఖలయ్యాయి. ఈ విభాగంలో రిజర్వ్ చేసిన 4.90 కోట్ల షేర్లకు గానూ 70.85 కోట్ల షేర్లకు బిడ్లు వచ్చాయి. దీంతో ఈ విభాగం 14.46 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ అయింది. దేశీయ ఆర్థిక సంస్థలు, బ్యాంకులు, బీమా సంస్థలు కలిపి 34.51 కోట్ల షేర్లకు బిడ్లు దాఖలు చేశాయి. విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు 26.95 కోట్ల షేర్లకు బిడ్లు వేశారు. మ్యూచువల్ ఫండ్ల నుంచి 4.40 కోట్ల షేర్లకు బిడ్లు వచ్చినట్లు సమాచారం. సంస్థాగతేతర పెట్టుబడిదారుల (ఎన్ఐఐ) విభాగంలోనూ గణనీయమైన స్పందన కనిపించింది. ఈ విభాగం 9.45 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ అయింది.
రెండింతల స్పందన
చిన్న పెట్టుబడిదారుల నుంచి కూడా జియో ప్లాట్ఫామ్స్ ఐపీఓకు స్పందన లభించింది. రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల కోసం కేటాయించిన 8.50 కోట్ల షేర్లకు గానూ 17.19 కోట్ల షేర్లకు బిడ్లు వచ్చాయి. దీంతో ఈ విభాగం 2.02 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ అయింది. వాటాదారుల రిజర్వేషన్ విభాగంలో 5.68 రెట్లు, ఉద్యోగుల విభాగంలో 2.48 రెట్ల స్పందన నమోదైంది. ఐపీఓకు దరఖాస్తుల సంఖ్య కోటి దాటడం ఈ ఇష్యూలో కీలక పరిణామంగా నిలిచింది. గతంలో వారీ ఎనర్జీస్ సాధించిన 97 లక్షల దరఖాస్తుల రికార్డును జియో ప్లాట్ఫామ్స్ అధిగమించింది. ఐపీఓ గడువు ముగియకముందే ఈ రికార్డు నమోదైంది. మొత్తం బిడ్ల సంఖ్య కూడా ఆఫర్లో ఉన్న షేర్లతో పోలిస్తే గణనీయంగా ఎక్కువగా ఉంది.
ఐపీఓ ద్వారా రూ.30,213 కోట్ల సమీకరణ
జియో ప్లాట్ఫామ్స్ తన తొలి పబ్లిక్ ఇష్యూ ద్వారా రూ.30,213 కోట్లు సమీకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ ఐపీఓలో రూ.10 ముఖ విలువ కలిగిన 27 కోట్ల కొత్త షేర్లను జారీ చేస్తున్నారు. ధరల శ్రేణిలో గరిష్ఠ ధర ఒక్కో షేరుకు రూ.1,119గా ఉంది. ఈ ధర ఆధారంగా కంపెనీ విలువ సుమారు 108 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుతుందని అంచనా. ఈ ఆఫర్లో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ లేదా ఇతర ప్రస్తుత వాటాదారులు తమ వాటాలను విక్రయించడం లేదు. కొత్త షేర్ల జారీ ద్వారానే నిధులను సమీకరిస్తున్నారు. ఈ విధానం ద్వారా సమకూరే మొత్తాన్ని సంస్థ రుణాల చెల్లింపుతో పాటు వ్యాపార అవసరాలకు వినియోగించాలని యోచిస్తోంది.
రుణాల చెల్లింపునకు రూ.27,500 కోట్లు
ఐపీఓ ద్వారా సమీకరించే నిధుల్లో రూ.27,500 కోట్ల వరకు తన పూర్తి యాజమాన్యంలోని అనుబంధ సంస్థ రిలయన్స్ జియో ఇన్ఫోకామ్ రుణాలను తిరిగి చెల్లించేందుకు వినియోగించాలని జియో ప్లాట్ఫామ్స్ యోచిస్తోంది. మిగిలిన నిధులను సాంకేతికత, డిజిటల్ సేవల్లో పెట్టుబడులు, మూలధన వ్యయాలు, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అవసరాలకు వినియోగించనుంది. ఐపీఓకు ముందు అక్టోబర్ 19న కంపెనీ యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల నుంచి సుమారు రూ.8,110 కోట్లు సమీకరించింది. మొత్తం 212 మంది యాంకర్ ఇన్వెస్టర్లకు ఒక్కో షేరును రూ.1,119 చొప్పున కేటాయించింది. ఈ యాంకర్ బుక్కు అందుబాటులో ఉన్న కేటాయింపుతో పోలిస్తే 30 రెట్లకు పైగా బిడ్లు వచ్చాయని సమాచారం. వాటి విలువ రూ.2.5 లక్షల కోట్లకు మించినట్లు తెలుస్తోంది. బ్లాక్రాక్, ఫిడిలిటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, జీఐసీ, అబుదాబి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అథారిటీ వంటి అంతర్జాతీయ ఆస్తుల నిర్వహణ సంస్థలు, సావరిన్ వెల్త్ ఫండ్లు యాంకర్ ఇన్వెస్టర్లలో ఉన్నాయి.
టెలికాం దాటి ఏఐ, క్లౌడ్ రంగాలపై దృష్టి
టెలికాం సేవలకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా సాంకేతికత, కృత్రిమ మేధ (ఏఐ), క్లౌడ్ సేవల రంగాల్లోనూ వృద్ధి సాధించాలని జియో ప్లాట్ఫామ్స్ భావిస్తోంది. జియో ప్లాట్ఫామ్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆకాశ్ అంబానీ ఇటీవల ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. తమ నెట్వర్క్నే సాంకేతికతగా అభివర్ణించిన ఆయన కనెక్టివిటీతో ప్రారంభమైన సేవలను ఇప్పుడు డిజిటల్ సేవలు, ఏఐ, క్లౌడ్ రంగాలకు విస్తరిస్తున్నట్లు తెలిపారు. తమ సంస్థ 533.3 మిలియన్ల వినియోగదారులకు సేవలు అందిస్తోందని ఆకాశ్ అంబానీ పేర్కొన్నారు. సొంత 5జీ కోర్, క్లౌడ్-నేటివ్ రేడియో యాక్సెస్ నెట్వర్క్, సాఫ్ట్వేర్ ప్లాట్ఫామ్ వంటి సాంకేతిక సామర్థ్యాలను ఆయన ప్రస్తావించారు. ఈ ప్లాట్ఫామ్పై మొదట కనెక్టివిటీ సేవలను అందించామని, ప్రస్తుతం దానికి డిజిటల్ సేవలు, ఏఐ, క్లౌడ్ సేవలను జోడిస్తున్నామని వివరించారు. జియో ప్లాట్ఫామ్స్ ఐపీఓ శుక్రవారం, అక్టోబర్ 23న ముగియనుంది. ఇదే రోజు ఆకాశ్ అంబానీ పుట్టినరోజు కావడం గమనార్హం. కోటి దరఖాస్తుల రికార్డుతో పాటు భారీ స్థాయిలో వచ్చిన బిడ్లు ఈ ఐపీఓను ప్రత్యేకంగా నిలిపాయి.
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